Конные прогулки на несколько дней в Иркутске

Найдено 3 тура в категории «Конные туры» в Иркутске, цены от 90 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
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По популярности
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
🛣 Джиппинг
🐴 Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Начало: Иркутск
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 90 800 за человека
Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
🐴 Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200 за человека
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
🐴 Конные прогулки
3 отзыва
7 дней
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Конные туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
  2. Верхом по Байкалу. Осенний конный тур
  3. Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тункинская долина
  5. Озеро Байкал
  6. Тажеранские степи
  7. Тальцы
  8. Набережная
  9. Мыс Харанцы
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июле 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Конные туры" можно забронировать 3 тура от 90 800 до 95 200. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Конные туры», 9 ⭐ отзывов, цены от 90800₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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