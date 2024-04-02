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6 дней
4 окт в 10:00
7 окт в 10:00
от 90 800₽ за человека
7 дней
Осенний конный тур по Байкалу: незабываемое приключение для всех
Погрузитесь в красоту Байкала верхом на лошади! Наш тур подарит вам незабываемые впечатления и новые эмоции, независимо от вашего опыта верховой езды
Начало: Россия, Иркутск
13 окт в 10:00
30 окт в 10:00
от 95 200₽ за человека
7 дней
Верхом по Байкалу. Зимний конный тур
Начало: Россия, Иркутск
8 янв в 10:00
22 янв в 10:00
от 95 200₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Конные туры»
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