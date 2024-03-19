Далее вас ждет не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).
А после по ледовой дороге вы отправитесь в ледовые пещеры и загадаете самое сокровенное желание в мощном энергетическом месте – на мысе Бурхан.
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Программа тура по дням
Лед Байкала. Большое Голоустное
Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
- Аэропорт – 8:00-8:30, внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).
- Ж/д вокзал – 9:00-9:30, внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и после отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом.
Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.
Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное.
Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду.
Гуляем по льду, фотографируемся.
Желающие могут взять в прокат коньки (оплата самостоятельно).
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД
Завтрак в отеле.
Сегодня отправляемся в Листвянку.
70 км от Иркутска и мы на Байкале!
Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати исток Ангары никогда не замерзает).
Дегустируем Байкальскую рыбку и нас ждет новое приключение.
Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.
Обед во время экскурсии.
Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Гид: на время экскурсии на КБЖД. Питание: завтрак, обед-пикник.
К Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны Байкала
Ранний завтрак в отеле.
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал, легенды и обычаи местных народностей, и успеете насладиться живописным видом за окном.
Вас поразит разнообразие пейзажей Прибайкалья: отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Здесь Вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Обедаем и едем на лед!
Далее едем в ледяные пещеры.
Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.
Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала!
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Возвращаемся в Иркутск.
Ужин в кафе на обратном пути.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Отъезд
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|Стандарт (в отелях "туркласс": Яковлев, Матрешка, Грин, Лазурный берег или аналогичные)
|37 950
|9 000
|Комфорт (в отелях 3*:Тайга, Империя, Иркутск или аналогичная)
|45 500
|14 600
|Комфорт + (в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт)
|51 200
|21 000
|ВИП (в отелях Амурский, History)
|66 300
|32 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нет возможности заранее выбрать гостиницу для размещения.
Варианты проживания
Гостиница «Иркут»
Отель «Иркут» расположен в центре Иркутска, всего в 5 минутах ходьбы от парка Кирова. К услугам гостей общий лаундж и круглосуточная стойка регистрации. Расстояние до набережной Ангары составляет 500 метров.
Номера в классическом стиле оснащены телевизором, чайником и шкафом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.
В нескольких минутах ходьбы от отеля работает несколько ресторанов и кафе. На территории отеля «Иркут» обустроена бесплатная охраняемая парковка.
Отель «Иркут» находится в 3 км от железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский и в 11 км от международного аэропорта Иркутска. Прогулка до автовокзала Иркутска занимает 20 минут.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Амурский»
Отель «Амурский» расположен в Иркутске, в 2,7 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 5-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. Также предусмотрено место для хранения багажа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Предоставляется трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля «Амурский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- Проживание в гостинице в выбранной категории
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Питание: 1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед3 день - завтрак, обед, ужин4 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак
- Экскурсия на КБЖД на Хивусе
- Экскурсия в Большое Голоустное
- Экскурсия на остров Ольхон с посещением ледовых пещер и наплесков
Что не входит
- Авиа - или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
- Питание, не указанное в программе тура
- Размещение другого уровня
- Индивидуальное обслуживание
- Дополнительные экскурсии по желанию
- Прокат коньков - около 400-500 руб
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Необходимые одежда и обувь:
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки – с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
- Туристическое снаряжение:
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
- Документы:
- паспорт;
- ребенку – свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я путешествую один/одна?
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.
Сколько стоят дополнительные экскурсии?
|Экскурсии автомобильные (УАЗ – буханка) - стоимость указана за одного туриста.
Панорамы и торосы Байкала
Продолжительность: 3 часа
Катание на коньках, «Поцелуй Байкала», Самовар на льду!
Экскурсия в бухту Змеиная, это красива сама по себе бухта: правильной формы,
обрамленная высокими горами с двух сторон, но зимой тут есть свои изюминки.
Красивый чистый лёд - такого нет больше нигде.
Именно здесь находятся удивительные, могучие торосы! Словами или
фотографиями не показать всю мощь этих байкальских скульптур, они достойны
отдельного внимания их нужно видеть в живую!
А цвет: белый, голубой, ярко бирюзовый, синий… лучи солнца и небо внутри
льдов.
Торосы – это нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или
сквозных трещин. При повышении температуры и сужении щелей лед
выдавливается на поверхность и создает торосы. Так как расширение и
сужение повторяется, то торосы вдоль щели образуют ярко выраженный
ледяной вал.
Здесь обычно образуется две линии торосов.
ПО пути остановка на смотровой площадке, от куда открывает панорама Байкала,
бескрайние поля льда, обрывистый Берег Байкала, а в хорошую погоду можно
увидеть Восточное побережье.
Байкал – творец, и это его творение Вы точно будете помнить всегда!
В бухте нас ждет знаменитый «Поцелуй Байкала», еще попробуем расколодку из
Байкальской рыбы, а фишкой экскурсии - затопленный чай из самовара на
байкальской воде с местными травами!
Все желающие - катаются на коньках по самому большому катку в мире.
Период: Январь, февраль, март
|3 500 р.
Ольхон до мыса Бурхан (4-4,5 часов)
Продолжительность: 3 часа
Скала Шаманка или мыс Бурхан – это одна из девяти святынь Азии. Это место
сказочно красиво, обладает мощной энергетикой. Место магической силы.
Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
Здесь самое лучшее место, что бы загадать самое заветное желание!
Тут же, ежегодно проходит фестиваль ледяных скульптур – каждая ледяная
фигура это индивидуальное творение мастеров со всей России.
Прогулка по ледяному городку.
По пути на Мыс Бурхан - обязательные остановки у живописных ледяных
достопримечательностей - любуемся наплесками и заглянем в один из гротов –
ледяная пещера, куда можно попасть только зимой по льду.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|3 500 р.
О. Огой и мыс Дракон
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
Период: февраль, март
Январь – Только на Хивусе
|3500 р.
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 3 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
Период: февраль, март
(Январь только на Хивусе)
|3000 р.
Бухта Ая
Продолжительность: 4 часа
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
В этой поездке – изучаем древние Петроглафы, на смотровой площадке любуемся
панорамой Байкала, на полях льда, мы увидим торосы. Ледяные глыбы –
творение Байкала, его мощь и сила.
Торосы – это нагромождения льда вдоль становых щелей и сквозных трещин.
При повышении температуры и сужении щелей лед выдавливается на
поверхность и создает торосы. Так как расширение и сужение повторяется, то
торосы вдоль щели образуют ярко выраженный ледяной вал и меняются
каждый день.
Во воремя экскурсии, для Вас будет затоплен самовар с Глинтвейном.
Период: Январь,февраль, март
|4000 р.
О. Ольхон – Мыс Хобой
Продолжительность: целодневная (7-8 часов), обед-пикник – включен. Хобой – самая северная оконечность острова Ольхон, священное место, здесь
чувствуется мощь и сила. У Вас есть уникальная возможность увидеть его со
стороны Байкала, подъехать к его подножию.
Первую остановку мы сделаем у мыса Бурхан. Этот мыс является одним из самых
энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии. Мыс Бурхан, или
как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной
энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок у гротов и
наплесков, и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»), с которой связана
красивая Легенда.
Хобой с бурятского переводится как «клык». И действительно, подъезжая к нему
все ближе, Вы увидите очертание этой скалы, а сам мыс в профиль похож на деву
– с которой тоже связано местное поверье.
По прибытию на север Ольхона - прогулка вокруг Хобоя, в окружении голубых
льдов и торосов.
Здесь же, состоится костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Период: февраль, март
(Январь с доплатой за переправу на Хивусе)
|5500 р.
Бугульдейка.
Продолжительность - целодневная (7-8 часов) - обед-пикник - включен.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров,
белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне
синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Чаепите на карьере, и спуск к Байкалу, выход на лед.
Тут так же есть места где проявляются Байкальские пузыри,
Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|5500 р.
Бухта Ая + Бугульдейка с обедом.
Продолжительность: целодневная (7-8 часов) обед-пикник – включен.
Бухта Ая - переводится с бурятского как «уютная». Космические пейзажи и
бескрайние поля байкальского льда, вот что ждет Вас на этом месте.
Бугульдейка – поселок на западном берегу Байкала. Знаменит в первую очередь
тем - что там находится невероятный и уникальный мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас
карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны
гигантские куски мрамора.
Выход на лед - тут есть места где проявляются Байкальские пузыри. Пока организуется обед-пикник, все желающею катаются на коньках по самому
большому катку в Мире, гуляют, фотографируются и наслаждаться Байкальским
простором и величием.
Обед –пикник.
Период: январь, февраль, март
|6500 р.
|На Хивусе (судно на воздушной подушке) - стоимость указана за одного туриста.
О. Огой с гротами и наплесками
Продолжительность: 3 часа
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой, официально именуется как ступа
Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской формы, матери
всех Будд.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест (ступ, буддийских
холмов, священных горных вершин) тем больше вероятность того, что загаданное
благое желание будет услышано богами и скоро сбудется. Самое основное: возле
ступы необходимо сохранять только чистые мысли и чистые мотивации – для
многих людей именно это является самым трудным. Здесь не совсем важно, во
что именно вы верите, здесь важно сохранять только добрые мысли.
Поднимемся к Ступе, соблюдая все правила загадаем желание, полюбуемся
красотой Малого моря с высоты и спустимся вниз, чтоб сделать фото у мыса
Дракона.
Любуемся ледяными наплесками у острова и посещаем ледовые гроты.
|5500 р
Экскурсия на Нууры - Байкальские пузыри + горячий глинтвейн на льду.
Продолжительность: 2 часа
В одной части малого моря, рядом с о. Ольхон, есть место в заливе, где десятки
тысяч пузырей застыли в ледяной вселенной.
Фотографируемся, греемся горячим глинтвейном.
Далее едем смотреть сокуи – застывшие волны Байкала!
Сказочное ледовое царство: наплески, высотой в несколько метров,
представляете, с какой мощью била тут вода? Мы как будто на другой, зефирной
планете.
Далее поднимемся на скалу Трезубец, где любуемся скалами, поросшими ярким
лишайником - ярким зеленым и оранжевым. Наличие которого, является
показателем чистейшего воздуха.
|4500 р.
Рассвет на Хивусе с фотосессией
Продолжительность: 1,5 часа
(предоставляется реквизит для сьемки (наряды для девушек, шкуры, мелкий
декоративный реквизит), по итогу фотосессии: 10-15 фотографий / на человека в
обработке)
|4000 р.
- Стоимость указана на 1 чел. при группе от 6 чел; Меньшее кол-во человек рассчитывается индивидуально.
- Доп. экскурсии проходят по графику турбазы, в период высокого сезона (февраль – март) большинство экскурсий проходятся регулярно;
- Продолжительность ориентировочная (+-) в зависимости от погодных условий, ледовой ситуации, а также кол-ва чел в группе;
- В каждой экскурсии мы оставляем за собой право поменять порядок или места посещения, без ущерба качеству и целостности экскурсии.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Байкал прекрасен! все три дня тура были насыщенными, каждый оставил свои незабываемые впечатления. фото скажут лучше меня.
по туру:
микроавтобусы очень комфортабельны даже для 4-х часовой дороги до Ольхона. группа была ~14 человек, все жили в одной гостинице (кстати, тоже отличная, ноль вопросов к месту проживания), что очень хорошо - мы не тратили время на сбор группы по городу, нигде никого долго не ждали, так как группа небольшая.
Менеджеры «Большой Страны» иногда отвечали долго, но я знаю, что не всё зависело от них, в этой цепочке бронирования тура много звеньев. По сугубо их вопросам мне отвечали быстро, четко, всё разъясняли.
Обязательно вернусь! 🤍 спасибо!
Трех дней оказалось мало, к сожалению, как оказалось.
А так, все понравилось!
Спасибо за организованную встречу и комфортный транспорт по прибытии на вокзал и обратный отъезд!