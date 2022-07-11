Зимние красоты Ольхона и Листвянки

Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал

4.7
3 отзыва
Вы посетите поселок Листвянку и остров Ольхон, которые по праву можно считать жемчужинами озера Байкал.

Увлекательная экскурсионная программа в поселке Листвянка, удивительные по красоте пейзажи острова Ольхон – все это долго будет напоминать Вам о путешествии на Байкал.
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Зимние красоты Ольхона и Листвянки
Ближайшие даты:
26
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Что вас ожидает 🤩

Чарующий вид на Шаман-камень
Чарующий вид на Шаман-камень
На кресельном подъемнике поднимемся к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на исток реки Ангары
Знакомство с обитателями Байкала
Знакомство с обитателями Байкала
Посетим Музея Байкала, где нас ждет виртуальное погружение в батискафе на самое дно озера
Байкальская астрофизическая обсерватория
Байкальская астрофизическая обсерватория
Познакомимся с двумя телескопами и совершим бодрящую пешую прогулку до обзорной площадки
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками
Энергетическое место силы
Энергетическое место силы
Многие признаются, что отдых на Ольхоне заряжает их такой энергией, которую они не получают больше нигде

Программа тура по дням

1 день

Переезд в поселок Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Переезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок ЛиствянкаПереезд в поселок Листвянка
2 день

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Обзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку ЛиствянкаОбзорная пешая экскурсия по поселку Листвянка
3 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.

День в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в ЛиствянкеДень в Листвянке
4 день

Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день

Поездка до острова Ольхон

Переезд из Листвянки в город Иркутск.

Пересадка.

Поездка до острова Ольхон.

Размещение на турбазе.

Питание включено: завтрак, ужин.
Автотранспортом: примерно 370 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Поездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова ОльхонПоездка до острова Ольхон
6 день

Северная часть острова Ольхон

Поездка в северную часть острова Ольхон до мыса Хобой с остановками и пешими прогулками.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 100 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Северная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова ОльхонСеверная часть острова Ольхон
7 день

День на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Ольхон признан одним из самых живописных мест Байкала.

Скалы и бухты острова туристы чаще всего видят на рекламных плакатах отдыха на Байкале.

Поэтому свободный день всегда можно потратить на поиск самого красивого фона для селфи.

Вариантов найдется множество, основная сложность — в выборе лучшего!

Питание включено: завтрак, ужин.

День на ОльхонеДень на ОльхонеДень на Ольхоне
8 день

Выезд

Выезд с острова Ольхон, прибытие в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 300 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

ВыездВыездВыездВыезд

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты (26.12 по 16.01, 13.02 по 13.03)
экономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер68 40079 20066 20070 50087 200
доплата за одноместное размещение13 50021 000-15 00026 500

Хостел (только в праздничные даты):

  • Размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории). 3 ночи: ночь 5-7.

Частично благоустроенное размещение – Эконом:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже). 3 ночи: ночь 5-7.

Благоустроенное размещение – Стандарт:

  • Размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере). 4 ночи: ночь 1-4;
  • Размещение: Ольхон — Турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере). 3 ночи: ночь 5-7.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Турбаза "Набаймар". Кемпинг расположен в 3 минутах ходьбы от берега озера Байкал. Здесь гости могут посетить турецкую баню и поиграть в настольный теннис, а также воспользоваться бесплатной парковкой на территории.

Номера кемпинга «Усадьба Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В числе удобств общая ванная комната, а в некоторых номерах можно пользоваться собственными ванными комнатами.

В ресторане с обслуживанием по меню предложат традиционные блюда русской кухни. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию и посетить сувенирный магазин.

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Гостиница «Арабеска»

4 ночи

Гостиница «Арабеска» расположена в поселке Листвянка, в 4 км от центра.

На территории работает туристическое бюро.

В гостинице можно поиграть в бильярд.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

4 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» с бесплатной частной парковкой расположен в поселке Листвянка.

В некоторых номерах обустроена гостиная зона. В некоторых номерах есть терраса или балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома BAIKAL CEDAR предоставляется бесплатный Wi-Fi.

Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной цене
  • Питание:День 2-4, 8: завтракДень 5,7: завтрак, ужинДень 6: завтрак, обед, ужинДень 8: завтрак
  • День 2-4, 8: завтрак
  • День 5,7: завтрак, ужин
  • День 6: завтрак, обед, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги:День 1: Иркутск – ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 4: По ЛиствянкеДень 5: Листвянка – Иркутск – ОльхонДень 6: По ОльхонуДень 8: Ольхон – Иркутск
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке
  • День 5: Листвянка – Иркутск – Ольхон
  • День 6: По Ольхону
  • День 8: Ольхон – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике "День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)День 4: Байкальская астрофизическая обсерваторияДень 6: Поездка в северную часть острова Ольхон.
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике"
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
  • День 6: Поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Медицинская страховка включена в тур?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Нас трое. Какие номера нам можно забронировать?

Трехместный номер – это практически всегда двухместный номер с дополнительным местом для третьего человека. Трехместный номер всегда очень тесный. Рекомендуем для троих человек приобретать два номера: двухместный и одноместный.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в очередность дней экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, порядок остановок в гостиницах, менять гостиницы и базы отдыха (на аналогичные, либо более высоким классом) без дополнительного согласования с заказчиком.

Есть ли скидки детям?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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