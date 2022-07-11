3 день

День в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка — одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

Питание включено: завтрак.