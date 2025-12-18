3 день

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу

Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.

Выберите то, что вам по душе:

Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».

Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.

Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».

Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.

Катание на коньках по Байкалу.

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.

Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

Питание: завтрак.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160