Мои заказы

Байкал - твои правила

Гибкий тур на зимний Байкал, в котором вы сами выбираете себе программу каждый день.

Вы можете отправиться в путешествие в бухту Песчаную на судне, погулять по Икуртску или отправиться по КБЖД
читать дальше

на «Хивусе» — легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса.

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира. Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению.

Байкал - твои правилаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал - твои правилаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал - твои правилаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Иркутск

После прибытия в Иркутск — трансфер и размещение в бутик-отеле «Хистори» 5⭑.

После заселения в отель у вас есть возможность создать свой идеальный вечер, выбрав одну из эксклюзивных опций:

  • Историческое погружение. Обзорная экскурсия по Иркутску.Прогулка по старинным улицам и набережной Ангары с погружением в атмосферу купеческого города — от 4 000 руб. /чел.;
  • традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA. Уникальное спа-пространство с горячим чаном под открытым небом, аутентичной парной с панорамным видом на город и нефритовой печью— от 25 000 руб. /чел.;
  • восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM. Изысканный хаммам с камином, резными качелями, романтической ванной и видом на исторический центр городаот 25 000 руб. /чел.

Важно: окончательную стоимость и детали дополнительных программ уточняйте у нашего менеджера при бронировании.

Питание: не предусмотрено.

Прибытие. ИркутскПрибытие. ИркутскПрибытие. ИркутскПрибытие. Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Экскурсии на выбор. Листвянка

После отдыха в Иркутске вас встретит комфортабельный трансфер, и мы отправимся в живописный поселок Листвянку — ворота Байкала.

По дороге вы выбираете:

  • музей Тальцы — от 600 руб. /чел.;
  • байкальский музей — от 600 руб. /чел.;
  • обзорная площадка камень Черского — от 800 руб. /чел.

После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:

  • посетить нерпинарий — от 2 000 руб.;
  • баня — от 6 000 руб. /час;
  • прокат снегохода (час) — от 8 000 руб.;
  • прокат квадроцикла (час) — от 8 000 руб.;
  • аренда СВП хивус (час) — от 13 000 руб.

Питание: завтрак.

Экскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. ЛиствянкаЭкскурсии на выбор. Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу

Сегодня вас ждёт полная свобода в исследовании Байкала.

Выберите то, что вам по душе:

  • Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус».

Уникальная возможность добраться до одного из самых живописных и труднодоступных мест Байкала, известного своими ходульными деревьями — от 16 500 руб. /чел.

  • Экскурсия по КБЖД на «Хивусе».

Легендарная Кругобайкальская железная дорога откроется вам с нового ракурса. Вы увидите тоннели, виадуки и мысы, недоступные для стандартных экскурсий — от 13 500 руб. /чел.

  • Катание на коньках по Байкалу.

Для тех, кто предпочитает активный отдых в неспешном ритме — арендуйте коньки и опробуйте самый большой природный каток мира — от 600 руб. /час/чел.

Важно: все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

Питание: завтрак.

Экскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по БайкалуЭкскурсия на выбор: бухта Песчаная, КБЖД на «Хивусе» или катание на коньках по Байкалу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Программа на выбор

В этот день вашего путешествия мы предлагаем вам самостоятельно сформировать программу, исходя из полученных впечатлений и оставшихся желаний.

На выбор доступны:

  • любые понравившиеся активности из предыдущих дней программы, которые вы не успели опробовать или хотите повторить;
  • новое приключение: однодневная туристическая поездка на остров Ольхон. Погрузитесь в сакральную атмосферу самого известного острова Байкала — от 17 000 руб. /чел.

Питание: завтрак.

Программа на выборПрограмма на выборПрограмма на выборПрограмма на выбор
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия на выбор. Отъезд

В этот день мы отправляемся в Иркутск, но прощание может стать новым открытием!

По пути у вас есть уникальная возможность восполнить пропущенные впечатления — выбрать любую активность из дня 2.

Доступны все предыдущие варианты:

  • обзорная экскурсия по Иркутску;
  • музей «Тальцы»;
  • байкальский музей;
  • подъем на «Камень Черского»;
  • и другие активности из программы.

Важно! Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению. Логистику и доступность активностей уточняйте при бронировании. Ваши правила — наш главный принцип!

После трансфера в Иркутск — завершение программы.

Питание: завтрак.

Экскурсия на выбор. ОтъездЭкскурсия на выбор. ОтъездЭкскурсия на выбор. ОтъездЭкскурсия на выбор. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В программе тура предусмотрено проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека при 2-местном размещении — 35 900 руб.

Доплата за 1-местное размещение 21 000 руб.

Варианты проживания

Байкал-Шале

3 ночи
Уютные номера в отеле в альпийском стиле с раздельными кроватями, в каждом номере присутствует свой отдельный балкон с видом на Байкал.
Байкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-ШалеБайкал-Шале
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Байкал Шале

1 ночь

Отель «History Boutique Hotel & Spa» располагается в центре города Иркутск, в 1,8 км от его центра. Рядом находится парк «Иерусалимская гора» и торговый центр «ЯркоМолл».

Гостям предлагается 40 просторных комфортабельных номеров различных категорий, каждый из которых воплощает в себе гармонию лаконичных форм и яркой фактуры натуральных материалов. Помимо современной мебели имеются следующие удобства: кондиционер, сейф, телефон, бесплатный Wi-Fi, мини-бар и чайник. Собственная ванная комната оборудована душевой кабиной, предоставляются фен, халаты и тапочки.

К услугам гостей ресторан «Le Chef» с авторскими блюдами от бренд-шеф повара.

Для проведения деловых мероприятий можно забронировать конференц-зал, вместимостью до 50 человек.

Администраторы готовы предоставить помощь в бронировании столов в ресторане, услуг в спа и в эксклюзивных турах по Байкалу. В отеле представлен турецкий хаммам, единственный концептуальный SPA – салон со множеством спа-ритуалов. Так же постояльцы могут воспользоваться фитнес-центром и бассейном с подогревом. Иркутский планетарий в 300 м, памятник Бабру в 618 м, Краеведческий музей в 1,3 км. Расстояние до аэропорта — 4,4 км, до ж/д вокзала — 2,5 км.

Байкал ШалеБайкал ШалеБайкал ШалеБайкал ШалеБайкал ШалеБайкал Шале
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер: Иркутск - Листвянка, Листвянка - Иркутск
  • Проживание в отеле по программе
  • Питание: завтраки в отеле
  • Страхование на время тура
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Доплата за 1-местное размещение - 21 000 руб
  • Дополнительные опции: экскурсии, прокат техники, указанные в программе: обзорная экскурсия по городу - от 4 000 руб. /чел. традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA - 25 000 руб. /чел. восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM - от 25 000 руб. /чел. однодневная туристическая поездка на остров Ольхон - от 17 000 руб. /чел. музей Тальцы - от 600 руб. /чел. байкальский музей - от 600 руб. /чел. обзорная площадка камень Черского - от 800 руб. /чел. посетить нерпинарий - от 2 000 руб. баня - от 6 000 руб. /часпрокат снегохода (час) - от 8 000 руб. прокат квадроцикла (час) - от 8 000 руб. аренда СВП хивус (час) - от 13 000 руб. путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке "Хивус" - от 16 500 руб. /чел. экскурсия по КБЖД на "Хивусе" - от 13 500 руб. /чел. катание на коньках по Байкалу - от 600 руб. /час/чел
  • Обзорная экскурсия по городу - от 4 000 руб. /чел
  • Традиции и релакс: HISTORY SOUL BANYA - 25 000 руб. /чел
  • Восточная роскошь: HISTORY SPA SOUL HAMMAM - от 25 000 руб. /чел
  • Однодневная туристическая поездка на остров Ольхон - от 17 000 руб. /чел
  • Музей Тальцы - от 600 руб. /чел
  • Байкальский музей - от 600 руб. /чел
  • Обзорная площадка камень Черского - от 800 руб. /чел
  • Посетить нерпинарий - от 2 000 руб
  • Баня - от 6 000 руб. /час
  • Прокат снегохода (час) - от 8 000 руб
  • Прокат квадроцикла (час) - от 8 000 руб
  • Аренда СВП хивус (час) - от 13 000 руб
  • Путешествие в бухту Песчаную на судне на воздушной подушке «Хивус» - от 16 500 руб. /чел
  • Экскурсия по КБЖД на «Хивусе» - от 13 500 руб. /чел
  • Катание на коньках по Байкалу - от 600 руб. /час/чел
  • Питание: обеды, ужины
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Нестандартные фотолокации Байкала
На машине
2 дня
6 отзывов
Нестандартные фотолокации Байкала
Увидеть три совершенно разные природные зоны Байкала и поймать атмосферу бурятских сел
Начало: Иркутск, рано утром, точное время по договорённост...
20 дек в 08:00
21 дек в 08:00
62 000 ₽ за всё до 3 чел.
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На машине
6 дней
3 отзыва
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон
«Поцеловать» Байкал, рассмотреть торосы и наплески и увидеть священный мыс Бурхан
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30, у выхода в ...
5 янв в 08:30
16 янв в 08:30
30 400 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска