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Байкал. Йога и медитация на Ольхоне. Лето-осень

Путешествие к Байкалу — это уникальная возможность соприкоснуться с первозданной природой. Земли Байкала буквально пропитаны присутствием древних духов и энергией шаманизма.

Остров Ольхон зачастую называют “Сердцем Байкала” — именно тут мысли
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обретают вес, а желания сбываются с поразительной скоростью. Йога-тур создан специально для погружения в энергии Байкала. В этом туре совмещено посещение знаковых мест озера с глубокой внутренней проработкой.

Практики йоги, медитации и дыхательные техники в этом уникальном месте работают в разы сильнее, что делает Ольхон идеальным местом для ментального и физического оздоровления.

Байкал. Йога и медитация на Ольхоне. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал. Йога и медитация на Ольхоне. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкал. Йога и медитация на Ольхоне. Лето-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в кафе, самостоятельный обед.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Вечерняя медитация: вы погрузитесь в атмосферу блаженства и любви, отдохнете душой и почувствуете энергию Байкала.

Медитации проходят в оборудованном светлом зале, а также возможен выезд на места силы и смотровые точки.

Питание: не включено.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

День практик и отдыха

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

В этот день вас ждет занятие йогой и сессия медитации.

Практики проходят в уютном и светлом зале или на природе, имеется колонка и коврики для вашего удобства.

Йога и медитация проводятся профессиональными инструкторами.

Питание: завтрак.

День практик и отдыхаДень практик и отдыхаДень практик и отдыхаДень практик и отдыха
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Набаймар» или «У Лукоморья».

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениестандарт
обычные даты55 000
праздничные даты59 500
доплата за одноместное размещение в обычные даты16 500
доплата за ономестное размещение в праздничные даты19 000

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 10 июля – 10 августа

Варианты проживания

База отдыха «Усадьба Набаймар»

3 ночи

Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.

На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.

В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.

Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.

Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.

Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.

База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»База отдыха «Усадьба Набаймар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «У Лукоморья»

3 ночи

Гостевой дом «У Лукоморья» расположен в поселке Хужир.

К услугам гостей семейные номера, терраса, бесплатный Wi-Fi.

В номерах гостевого дома обустроена гостиная зона, также есть письменный стол и собственная ванная комната.

Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»Гостевой дом «У Лукоморья»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Занятия йогой и медитацией
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Входят ли билеты в стоимость т ура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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