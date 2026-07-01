Остров Ольхон зачастую называют “Сердцем Байкала” — именно тут мысли
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в кафе, самостоятельный обед.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Вечерняя медитация: вы погрузитесь в атмосферу блаженства и любви, отдохнете душой и почувствуете энергию Байкала.
Медитации проходят в оборудованном светлом зале, а также возможен выезд на места силы и смотровые точки.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
День практик и отдыха
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
В этот день вас ждет занятие йогой и сессия медитации.
Практики проходят в уютном и светлом зале или на природе, имеется колонка и коврики для вашего удобства.
Йога и медитация проводятся профессиональными инструкторами.
Питание: завтрак.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха «Набаймар» или «У Лукоморья».
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|стандарт
|обычные даты
|55 000
|праздничные даты
|59 500
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|16 500
|доплата за ономестное размещение в праздничные даты
|19 000
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 10 июля – 10 августа
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Набаймар»
Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.
На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.
В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.
Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.
Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.
Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.
Гостевой дом «У Лукоморья»
Гостевой дом «У Лукоморья» расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей семейные номера, терраса, бесплатный Wi-Fi.
В номерах гостевого дома обустроена гостиная зона, также есть письменный стол и собственная ванная комната.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Занятия йогой и медитацией
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Примечание к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
Входят ли билеты в стоимость т ура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.