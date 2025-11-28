Встречаемся и отправляемся в уютное кафе на завтрак: познакомимся друг с другом и зарядимся атмосферой предстоящего путешествия. Подкрепившись, едем к Байкалу, в область Малого Моря. Именно здесь открываются все чудеса ледяного царства: зеркальная поверхность, затейливые торосы, замёрзшие пузырьки, фантастические гроты и пещеры, а с высотных точек — панорамы, от которых перехватывает дыхание. Этот лёд, пронизанный трещинами и прожилками, словно произведение искусства.

Дорога займёт около 4 часов, но это будет не просто переезд, а знакомство с сибирскими пейзажами. Мы увидим бесконечные снежные равнины, густую тайгу и просторы Тажеранских степей. По пути сделаем остановки и поговорим о том, почему буряты «бурханили» на Байкале, зачем орёл оберегает степи и как памятник Бродяге вдохновляет ветра на песню.

По приезде разместимся в отеле, отдохнём и совершим первую прогулку по байкальскому льду. Желающие смогут прокатиться на коньках — их можно взять напрокат. Вечером вас ждёт сытный ужин, украшением которого станут бурятские позы — вкусное национальное блюдо.