Лёд как произведение искусства: Малое Море Байкала и Ольхон

«Поцеловать» Байкал, рассмотреть торосы и наплески и увидеть священный мыс Бурхан
Окунитесь в волшебство зимнего Байкала! Вас ждёт легендарный лёд с загадочными трещинами и пузырьками, величественные торосы и пещеры, мыс Бурхан на Ольхоне и буддийская ступа на острове Огой в дополнительной экскурсии.

Вы прогуляетесь по кристальной глади, полюбуетесь закатом над Священным морем с чашкой согревающего чая из самовара. Каждый день этого путешествия будет наполнен красотой, легендами и особой энергией Байкала.
5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять с собой: тёплую обувь и одежду (куртка, брюки, шапка, варежки, перчатки, шарф), термобельё, флиску, свитер, носки (треккинговые, шерстяные, хлопковые), солнцезащитный крем и очки, аптечку. Удобнее всего перемещаться с рюкзаком до 40 литров.

Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины в 1-й и 2-й день, завтрак в 3-й день.

Транспорт. Минивэн, автобус, УАЗ, хивус (в зависимости от программы).

Возраст участников. 7+.

Уровень сложности. Специальная физическая подготовка не требуется. Все передвижения на туристическом транспорте. Возможны пешие прогулки от места остановки до локаций по программе.

Программа тура по дням

1 день

Малое Море. Первое свидание с Байкалом

Встречаемся и отправляемся в уютное кафе на завтрак: познакомимся друг с другом и зарядимся атмосферой предстоящего путешествия. Подкрепившись, едем к Байкалу, в область Малого Моря. Именно здесь открываются все чудеса ледяного царства: зеркальная поверхность, затейливые торосы, замёрзшие пузырьки, фантастические гроты и пещеры, а с высотных точек — панорамы, от которых перехватывает дыхание. Этот лёд, пронизанный трещинами и прожилками, словно произведение искусства.

Дорога займёт около 4 часов, но это будет не просто переезд, а знакомство с сибирскими пейзажами. Мы увидим бесконечные снежные равнины, густую тайгу и просторы Тажеранских степей. По пути сделаем остановки и поговорим о том, почему буряты «бурханили» на Байкале, зачем орёл оберегает степи и как памятник Бродяге вдохновляет ветра на песню.

По приезде разместимся в отеле, отдохнём и совершим первую прогулку по байкальскому льду. Желающие смогут прокатиться на коньках — их можно взять напрокат. Вечером вас ждёт сытный ужин, украшением которого станут бурятские позы — вкусное национальное блюдо.

2 день

Ольхон. Наплески, сокуи и мощь Байкала

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон к священному мысу Бурхан (скале Шаманке). Это одно из главных сакральных мест Азии, куда веками приходили шаманы для проведения обрядов. Говорят, энергия этого места способна наполнять каждого, кто сюда приходит. Вы сможете прогуляться по площадке над скалой, увидеть необычные ледяные наплески и полюбоваться бескрайним Сарайским пляжем, протянувшемся на 3 километра.

На обратном пути сделаем остановку у мыса Кобылья Голова. Здесь Байкал создаёт фантастические ледовые сокуи — застывшие в движении прозрачные волны, словно вырезанные из хрусталя. По возвращении в отель — обед и отдых. Вечером можно снова выйти на лёд, чтобы в тишине насладиться зимней красотой Байкала.

Для желающих предусмотрена дополнительная экскурсия «Байкальские панорамы и торосы на закате» (за доплату). Мы отправимся к просторам Большого Байкала. В программе: остановка у ледяных торосов, переливающихся бирюзой и сапфировыми оттенками, подъём на обзорную точку с панорамой трещин и ледяных узоров, дегустация байкальской воды прямо из лунки, горячий чай из дровяного самовара с местными травами под лучами заката.

3 день

Свободное время или дополнительная экскурсия, обратный переезд в Иркутск

Утром прогуляемся по берегу и льду. Это время для неспешного наслаждения спокойствием зимнего озера.

По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к острову Огой и скале Дракона. На Огое возвышается буддийская ступа Просветления, построенная ламой из Бутана. Она хранит реликвии и символизирует очищение и мудрость. Согласно традиции, необходимо трижды обойти ступу, думая о хорошем — тогда желания обязательно сбудутся. Затем мы отправимся к скале Дракона — одной из самых живописных точек Байкала. Её острый силуэт, уходящий в ледяную гладь, действительно напоминает спину мифического зверя. Это одно из самых фотографируемых мест на озере. В январе экскурсия проходит на хивусе (судне на воздушной подушке), в феврале и марте возможен вариант либо на авто по льду, либо также на хивусе.

После экскурсии — трансфер в Иркутск. Отъезд ориентировочно около 14:00, прибытие — с 19:00 до 20:30 (центр города, вокзал или аэропорт на выбор). Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом не ранее 22:00, чтобы учесть возможные задержки в пути.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе отдыха
  • Питание по программе
  • Трансфер Иркутск - Малое море - Иркутск
  • Экскурсии:
  • Автомобильная экскурсия «Лёд, наплески и сердце Байкала (Ольхон)» (в январе - комбинированная: авто + хивус)
  • Поцелуй Байкала
  • Прогулки по льду
Что не входит в цену
  • Проезд до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за праздничный заезд 05.01.2026 - 7000 ₽ с человека
  • Прокат коньков
  • Альтернативное размещение
  • Дополнительные экскурсии
  • Внимание: стоимость тура указана на заезды в январе, 20 марта, 27 марта при 2-3-местном размещении
  • При 1-местном проживании стоимость тура составит 40 000 ₽
  • Стоимость тура на февраль и март: 36 600 ₽ - 2-3-местное размещение, 45 700 ₽ - 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, в аэропорту - с 8:00 до 8:30, у выхода в город напротив зоны выдачи багажа; на ж/д вокзале - с 9:00 до 9:30, рядом с пригородными кассами
Завершение: Иркутск, 20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Светлана
28 ноя 2025
Остались только приятные эмоции от поездки. Отличное обслуживание и потрясающий гид — вместе это сделало наш отдых просто великолепным!

Тур входит в следующие категории Иркутска

