Вы прогуляетесь по кристальной глади, полюбуетесь закатом над Священным морем с чашкой согревающего чая из самовара. Каждый день этого путешествия будет наполнен красотой, легендами и особой энергией Байкала.
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять с собой: тёплую обувь и одежду (куртка, брюки, шапка, варежки, перчатки, шарф), термобельё, флиску, свитер, носки (треккинговые, шерстяные, хлопковые), солнцезащитный крем и очки, аптечку. Удобнее всего перемещаться с рюкзаком до 40 литров.
Питание. В стоимость включены завтраки, обеды и ужины в 1-й и 2-й день, завтрак в 3-й день.
Транспорт. Минивэн, автобус, УАЗ, хивус (в зависимости от программы).
Возраст участников. 7+.
Уровень сложности. Специальная физическая подготовка не требуется. Все передвижения на туристическом транспорте. Возможны пешие прогулки от места остановки до локаций по программе.
Программа тура по дням
Малое Море. Первое свидание с Байкалом
Встречаемся и отправляемся в уютное кафе на завтрак: познакомимся друг с другом и зарядимся атмосферой предстоящего путешествия. Подкрепившись, едем к Байкалу, в область Малого Моря. Именно здесь открываются все чудеса ледяного царства: зеркальная поверхность, затейливые торосы, замёрзшие пузырьки, фантастические гроты и пещеры, а с высотных точек — панорамы, от которых перехватывает дыхание. Этот лёд, пронизанный трещинами и прожилками, словно произведение искусства.
Дорога займёт около 4 часов, но это будет не просто переезд, а знакомство с сибирскими пейзажами. Мы увидим бесконечные снежные равнины, густую тайгу и просторы Тажеранских степей. По пути сделаем остановки и поговорим о том, почему буряты «бурханили» на Байкале, зачем орёл оберегает степи и как памятник Бродяге вдохновляет ветра на песню.
По приезде разместимся в отеле, отдохнём и совершим первую прогулку по байкальскому льду. Желающие смогут прокатиться на коньках — их можно взять напрокат. Вечером вас ждёт сытный ужин, украшением которого станут бурятские позы — вкусное национальное блюдо.
Ольхон. Наплески, сокуи и мощь Байкала
Сегодня мы отправимся на остров Ольхон к священному мысу Бурхан (скале Шаманке). Это одно из главных сакральных мест Азии, куда веками приходили шаманы для проведения обрядов. Говорят, энергия этого места способна наполнять каждого, кто сюда приходит. Вы сможете прогуляться по площадке над скалой, увидеть необычные ледяные наплески и полюбоваться бескрайним Сарайским пляжем, протянувшемся на 3 километра.
На обратном пути сделаем остановку у мыса Кобылья Голова. Здесь Байкал создаёт фантастические ледовые сокуи — застывшие в движении прозрачные волны, словно вырезанные из хрусталя. По возвращении в отель — обед и отдых. Вечером можно снова выйти на лёд, чтобы в тишине насладиться зимней красотой Байкала.
Для желающих предусмотрена дополнительная экскурсия «Байкальские панорамы и торосы на закате» (за доплату). Мы отправимся к просторам Большого Байкала. В программе: остановка у ледяных торосов, переливающихся бирюзой и сапфировыми оттенками, подъём на обзорную точку с панорамой трещин и ледяных узоров, дегустация байкальской воды прямо из лунки, горячий чай из дровяного самовара с местными травами под лучами заката.
Свободное время или дополнительная экскурсия, обратный переезд в Иркутск
Утром прогуляемся по берегу и льду. Это время для неспешного наслаждения спокойствием зимнего озера.
По желанию можно отправиться на дополнительную экскурсию к острову Огой и скале Дракона. На Огое возвышается буддийская ступа Просветления, построенная ламой из Бутана. Она хранит реликвии и символизирует очищение и мудрость. Согласно традиции, необходимо трижды обойти ступу, думая о хорошем — тогда желания обязательно сбудутся. Затем мы отправимся к скале Дракона — одной из самых живописных точек Байкала. Её острый силуэт, уходящий в ледяную гладь, действительно напоминает спину мифического зверя. Это одно из самых фотографируемых мест на озере. В январе экскурсия проходит на хивусе (судне на воздушной подушке), в феврале и марте возможен вариант либо на авто по льду, либо также на хивусе.
После экскурсии — трансфер в Иркутск. Отъезд ориентировочно около 14:00, прибытие — с 19:00 до 20:30 (центр города, вокзал или аэропорт на выбор). Рекомендуем брать обратные билеты с вылетом не ранее 22:00, чтобы учесть возможные задержки в пути.
Что включено
- Проживание на базе отдыха
- Питание по программе
- Трансфер Иркутск - Малое море - Иркутск
- Экскурсии:
- Автомобильная экскурсия «Лёд, наплески и сердце Байкала (Ольхон)» (в январе - комбинированная: авто + хивус)
- Поцелуй Байкала
- Прогулки по льду
Что не входит в цену
- Проезд до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за праздничный заезд 05.01.2026 - 7000 ₽ с человека
- Прокат коньков
- Альтернативное размещение
- Дополнительные экскурсии
- Внимание: стоимость тура указана на заезды в январе, 20 марта, 27 марта при 2-3-местном размещении
- При 1-местном проживании стоимость тура составит 40 000 ₽
- Стоимость тура на февраль и март: 36 600 ₽ - 2-3-местное размещение, 45 700 ₽ - 1-местное размещение