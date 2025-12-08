Данный тур — это замечательная возможность познакомиться с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу Байкала.Чарующая красота горного хребта Хамар-Дабан, удивительные виды на озеро, бурятская этника и сибирская кухня

— всё это ждет Вас в туре. В Байкальске находится большой горнолыжный курорт и даже если вы не катаетесь, то вас впечатлят виды и вы сможете приятно провести свободные дни тура.

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Свободный день в Байкальске.

Свободный день в Байкальске.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Свободный день в Байкальске.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Размещение Обычные даты Праздничные даты хостел эконом стандарт хостел эконом стандарт 2-хместный номер 137 700 145 800 153 300 141 000 148 500 156 000 доплата за одноместное размещение - 17 500 22 800 - 19 300 24 500

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: