Байкальская мозаика. Зимнее и весеннее путешествие

Данный тур — это замечательная возможность познакомиться с городом Байкальском, который уютно расположился на самом берегу Байкала.

Чарующая красота горного хребта Хамар-Дабан, удивительные виды на озеро, бурятская этника и сибирская кухня
— всё это ждет Вас в туре.

В Байкальске находится большой горнолыжный курорт и даже если вы не катаетесь, то вас впечатлят виды и вы сможете приятно провести свободные дни тура.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание включено: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Экскурсия в эко парк «Теплые озера» на Снежной

Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.

Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.

Обед-пикник. Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Свободный день в Байкальсе

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

4 день

Экскурсия в Тункинскую долину

Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).

Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.

Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 9 ч.

5 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

6 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра. Прогулка по заповедной эко-тропе.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

7 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

8 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

РазмещениеОбычные датыПраздничные даты
хостелэкономстандартхостелэкономстандарт
2-хместный номер137 700145 800153 300141 000148 500156 000
доплата за одноместное размещение-17 50022 800-19 30024 500

Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

7 ночей

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение, согласно выбранной цене:
  • Питание: День 1: ужин День 2, 6: завтрак, обед, ужин День 3-5, 7: завтрак, ужин День 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 6: завтрак, обед, ужин
  • День 3-5, 7: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - Байкальск День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск День 8: Байкальск - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
  • День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 8: Байкальск - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерам День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 2: Прогулка к Теплым озерам
  • День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
  • День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит в цену
  • Авиа и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

