Чарующая красота горного хребта Хамар-Дабан, удивительные виды на озеро, бурятская этника и сибирская кухня
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание включено: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Экскурсия в эко парк «Теплые озера» на Снежной
Экскурсия в эко-парк Теплые озера на реке Снежной.
Прогулка по живописной лесной тропе вдоль озер, отдых на природе.
Обед-пикник. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальсе
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Экскурсия в Тункинскую долину
Экскурсия в Тункинскую долину, поселок Аршан (республика Бурятия).
Прогулка по эко-тропе к водопаду. Посещение буддийского дацана и минеральных источников.
Остановка в кафе бурятской кухни для самостоятельного обеда.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 9 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра. Прогулка по заповедной эко-тропе.
Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|Обычные даты
|Праздничные даты
|хостел
|эконом
|стандарт
|хостел
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|137 700
|145 800
|153 300
|141 000
|148 500
|156 000
|доплата за одноместное размещение
|-
|17 500
|22 800
|-
|19 300
|24 500
Размещение хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Размещение эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере)
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене:
- Питание: День 1: ужин День 2, 6: завтрак, обед, ужин День 3-5, 7: завтрак, ужин День 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 6: завтрак, обед, ужин
- День 3-5, 7: завтрак, ужин
- День 8: завтрак
- Транспортные услуги: День 1: Иркутск - Байкальск День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск День 8: Байкальск - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Теплые озера - Байкальск
- День 4: Байкальск - Аршан - Байкальск
- День 6: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 8: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: День 2: Прогулка к Теплым озерам День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 2: Прогулка к Теплым озерам
- День 4: Обзорная экскурсия по Аршану: водопады, буддистский дацан
- День 6: Посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит в цену
- Авиа и железнодорожные билеты до Байкала не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно