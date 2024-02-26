Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Зимнее или весеннее путешествие к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Насладитесь необычной природой, удивительным льдом Байкала, легендами острова и ощутите на себе силу этого загадочного и красивого места. Тур также проводится в любые даты под индивидуальный запрос.
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Классика Ольхона. Зимнее или весеннее путешествие
Ближайшие даты:
1
мая
3
мая
6
мая
8
мая
13
мая
16
мая
20
мая
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даты

Что вас ожидает:

Живописный мыс Кобылья голова
Живописный мыс Кобылья голова
Отправимся в южную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и бодрящими пешими прогулками
Магия Ольхона
Магия Ольхона
Зарядимся энергией в главном святилище и культовом центре края, куда многие шаманы приезжают для проведения всевозможных обрядов
Прекрасный мыс Хобой
Прекрасный мыс Хобой
Отправимся в северную часть острова Ольхон с остановками для фотосессий и пешими прогулками

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Переезд до острова Ольхон. Размещение на турбазе.

Питание включено: ужин
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 100 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

3 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание включено: завтрак, ужин

4 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание включено: завтрак, обед, ужин
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км
Автотранспортом: примерно 120 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

5 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание включено: завтрак
Автотранспортом: примерно 300 км
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар"

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
обычные даты46 00048 900
праздничные даты48 90051 800
доплата за одноместное размещение в обычные даты10 00012 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты12 00014 000

Размещение эконом: 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Усадьба «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»Усадьба «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: День 1: ужин День 2, 4: завтрак, обед, ужин День 3: завтрак, ужин День 5: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 4: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, ужин
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услуги: День 1: Иркутск - Ольхон День 2: По Ольхону День 4: По Ольхону День 5: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 4: По Ольхону
  • День 5: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: Поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 4: Поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Рекреационные сборы (оплата за въезд в национальный парк, заповедник и тд.)
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой;
  • не забудьте фотоаппарат и отличное настроение.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Где начинается и заканчивается тур?

В первый день тура отправление из города на остров ориентировочно в 10:00 утра по местному времени (Москва + 5 часов). Встреча от аэропорта с 8:30 до 09:00 утра, от ж/д вокзала или гостиницы города Иркутска с 9:00 до 10:00. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Как организованы экскурсии?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самостоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Можно ли взять с собой собаку?

В тур есть возможность взять собачку мелкой породы.

Дополнительно взимается плата 1 000 рублей (за весь период) и депозит 2 000 рублей (как страховка от повреждений в номере), оплачивается непосредственно на турбазе.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
26 фев 2024
Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.
Добрые и отзывчивые водители ❤❤подскажут, помогут, интересно рассказывают. Приготовленная на костре уха- шедевр!
Отдельная благодарность работницам ❤❤кухни "Набаймар". Вкусно, как у бабушки) всегда приветливые, улыбчивые)
Рядом с Шаманкой располагается Olkhon Ice Park- парк ледовых скульптур. Создаются из наплесков на скалах. Красота!
Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.Тур понравился. Посетили и север о. Ольхон, и юг острова. Было свободное время и Антонина ❤ помогла с выбором программы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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