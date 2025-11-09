В этом туре вы увидите основные достопримечательности весеннего Байкала, прогуляетесь по скалистым бухтам Ольхона, услышите дыхание просыпающегося озера, проедете по Кругобайкальской железной дороге на настоящем паровозе и посетите лучшие музеи Листвянки.
Программа тура по дням
Знакомство с Байкалом
Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.
Первый день вашего путешествия пройдет на пути к самому большому острову на Байкале – о. Ольхон.
Весь путь до острова займет около 6 часов на комфортном автомобиле, но живописная местность, по которой проходит дорога не даст заскучать.
Пейзажи сменяются одни на другие и переходят от степи и равнин к сибирской тайге и горным вершинам.
Ольхон в переводе с бурятского означает "малолесистый".
И действительно, пейзажи острова в основном состоят из безлесых степей и холмов.
Но прежде, чем попасть на остров, нам предстоит переправиться на пароме через пролив Ольхонские ворота и оставить "большую землю".
По грунтовой дороге мы проедем по острову еще около 1 часа.
Заселившись в гостиницу, мы отправимся изучать местные красоты.
Скала Шаманка – главная цель на сегодня.
Там мы встретим красивейший закат и проведем обряд задабривания местных духов-хозяев острова.
Ужин из блюд местной кухни станет отличным завершением первого насыщенного дня на Байкале.
Питание включено: ужин.
Загадки северных мысов
Сегодня на УАЗе "Буханка" мы отправляемся исследовать северную часть острова Ольхон.
Здесь собралась целая коллекция уникальных природных объектов, которые поразят вас своим великолепием и масштабами.
Мыс Сагаан-Хушун, окутанный легендами удивит вас открывающимися видами на Малое море.
Мыс Хобой – самая северная точка острова, откуда открывается панорама сразу и на Малое и на Большое Море.
Мыс Шунтэ Левый – место, куда с древности приходили люди, чтобы загадать поскорее обрести любящее сердце.
Почему бы и вам не воспользоваться древней традицией?
После обеда на свежем воздухе, у вас будет время прогуляться и в полной мере насладиться красотой северного Ольхона.
Вернувшись в Хужир, у вас останется еще немного времени, чтобы пройтись по сувенирным лавкам или встретить еще один незабываемый закат на берегу Байкала.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Дорога в Иркутск
После завтрака мы отправляемся в сторону Иркутска, ведь путешествие еще не заканчивается.
Следующей нашей целью будет изучение южного побережья острова.
Но мы не прощаемся с Ольхоном, а говорим ему "До свидания", обещая обязательно сюда вернуться.
Ближе к вечеру мы доберемся до Иркутска, заселимся в отель, и если останется время и желание, вы можете прогуляться по уютным улочкам столицы Восточной Сибири и познакомиться с атмосферой старинного сибирского города.
Питание включено: завтрак, ужин.
На поезде вдоль Байкала
С самого утра мы перенесемся во времена столетней давности и окажемся в поезде, несущимся по самому берегу Байкала.
Мы проедем по знаменитому Транссибу к не менее знаменитой КБЖД.
В течении всего пути вас будет сопровождать экскурсовод, который расскажет всю историю железнодорожного пути в Сибири, откроет тайны и легенды, связанные с его строительством.
Каменные тоннели, галереи и виадуки, построенные вручную в начале 20-го века стали стратегически важным объектом для Российской империи.
Сейчас эта часть железной дороги – туристический объект, по которому вам предстоит проехать и пройти, своими глазами увидеть и ощутить его масштаб.
Закончится экскурсионная программа в п. Листвянка, где вас будет ждать заселение в отель и ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Свободный день в Листвянке
Поселок Листвянка – ближайшее от Иркутска место на Байкале, поэтому это наиболее развитый в плане туристической инфраструктуры населенный пункт на Байкале.
Здесь вы найдете развлечения на любой вкус и кошелек, и мы вам не будем мешать насладиться своим отдыхом по полной.
Обязательно загляните на рыбный и сувенирный рынок, отведайте местные угощения, байкальский омуль.
Не забудьте о сувенирах близким в подарок, здесь их великое множество.
Водные развлечения подойдут любителям активного отдыха.
Колесо обозрения – единственное на Байкале – отличное место для встречи заката, а в солнечной обсерватории проходят вечерние и ночные наблюдения за звездами.
Проведите этот день с максимальной пользой для себя, ведь уже завтра наше путешествие завершится.
Питание включено: завтрак, ужин.
Обзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. Отъезд
Перед завершением нашего тура мы приготовили для вас самый насыщенный день на Байкале!
Сегодня вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета на обзорной площадке “Камень Черского”, прокатитесь на канатной дороге, узнаете все тайны озера в Байкальском музее, посетите архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы", где соприкоснетесь с историей освоения Прибайкалья.
После мы доставим вас в Иркутск, где при необходимости забронируем вам гостиницу или отвезем сразу в аэропорт.
Мы свами не прощаемся, а говорим:"До скорой встречи на Байкале!"
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт (благоустроенные номера 3* в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне)
|77 000
|94 000
|Комфорт (благоустроенные номера 4* в Листвянке и Иркутске, благоустроенный номер в гостевом доме на Ольхоне)
|82 800
|101 000
Варианты проживания
База отдыха «Набаймар» (стандарт)
База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.
Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Номер эконом.
В номере:
вешалка
натуральное постельное белье из 100% хлопка
шкаф
тумбочка
антибактериальный гель для рук
на верхние этажи можно подняться только по лестнице
Усадьба «Набаймар» (комфорт)
База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.
Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Номера Стандарт
В номере
Гостиница «Никола»
На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.
В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi. В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая Падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой. На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Анастасия»
Гостиница "Анастасия" расположена в 53 км от международного аэропорта. Административное здание, пруд с живыми рыбами, сауна, небольшой корабль для прогулок по озеру - все это предоставляется нашим постояльцам.
Номера выполнены из экологически чистых материалов. Лучшие дизайнеры постарались создать интерьер в оригинальном морском стиле.
Питание организовано в ресторане, где подают вкусные блюда. Желающие могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница «Иркутск» располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров разной цены, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах (Стандарт - благоустроенные номера 3* в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне Комфорт - благоустроенные номера 4* в Листвянке и Иркутске, благоустроенный номер в гостевом доме на Ольхоне)
- Питание, указанное в программе:1 день - ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак
- 1 день - ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, ужин
- 4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак, ужин
- 6 день - завтрак
- Билет на КБЖД (сторона горы)
- Экскурсии по программе
- Все трансферы на маршруте (Иркутск - Ольхон - Иркутск - рейсовый микроавтобус)
- Билеты в музеи
- Услуги гида на экскурсиях
- Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Гостиница в Иркутске в 6 день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)