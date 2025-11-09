1 день

Знакомство с Байкалом

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

Первый день вашего путешествия пройдет на пути к самому большому острову на Байкале – о. Ольхон.

Весь путь до острова займет около 6 часов на комфортном автомобиле, но живописная местность, по которой проходит дорога не даст заскучать.

Пейзажи сменяются одни на другие и переходят от степи и равнин к сибирской тайге и горным вершинам.

Ольхон в переводе с бурятского означает "малолесистый".

И действительно, пейзажи острова в основном состоят из безлесых степей и холмов.

Но прежде, чем попасть на остров, нам предстоит переправиться на пароме через пролив Ольхонские ворота и оставить "большую землю".

По грунтовой дороге мы проедем по острову еще около 1 часа.

Заселившись в гостиницу, мы отправимся изучать местные красоты.

Скала Шаманка – главная цель на сегодня.

Там мы встретим красивейший закат и проведем обряд задабривания местных духов-хозяев острова.

Ужин из блюд местной кухни станет отличным завершением первого насыщенного дня на Байкале.

Питание включено: ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160