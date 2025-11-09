Мои заказы

Байкальские первоцветы

На майские праздники в Прибайкалье можно наблюдать самые нежные и свежие пейзажи, наслаждаясь прохладным ветерком и ласковыми лучами весеннего солнца.

В этом туре вы увидите основные достопримечательности весеннего Байкала, прогуляетесь по скалистым бухтам Ольхона, услышите дыхание просыпающегося озера, проедете по Кругобайкальской железной дороге на настоящем паровозе и посетите лучшие музеи Листвянки.
Байкальские первоцветыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкальские первоцветыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Байкальские первоцветыФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
29
апр6
мая

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Байкалом

Встреча группы в аэропорту г. Иркутска до 10:00.

Первый день вашего путешествия пройдет на пути к самому большому острову на Байкале – о. Ольхон.

Весь путь до острова займет около 6 часов на комфортном автомобиле, но живописная местность, по которой проходит дорога не даст заскучать.

Пейзажи сменяются одни на другие и переходят от степи и равнин к сибирской тайге и горным вершинам.

Ольхон в переводе с бурятского означает "малолесистый".

И действительно, пейзажи острова в основном состоят из безлесых степей и холмов.

Но прежде, чем попасть на остров, нам предстоит переправиться на пароме через пролив Ольхонские ворота и оставить "большую землю".

По грунтовой дороге мы проедем по острову еще около 1 часа.

Заселившись в гостиницу, мы отправимся изучать местные красоты.

Скала Шаманка – главная цель на сегодня.

Там мы встретим красивейший закат и проведем обряд задабривания местных духов-хозяев острова.

Ужин из блюд местной кухни станет отличным завершением первого насыщенного дня на Байкале.

Питание включено: ужин.

Знакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с БайкаломЗнакомство с Байкалом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Загадки северных мысов

Сегодня на УАЗе "Буханка" мы отправляемся исследовать северную часть острова Ольхон.

Здесь собралась целая коллекция уникальных природных объектов, которые поразят вас своим великолепием и масштабами.

Мыс Сагаан-Хушун, окутанный легендами удивит вас открывающимися видами на Малое море.

Мыс Хобой – самая северная точка острова, откуда открывается панорама сразу и на Малое и на Большое Море.

Мыс Шунтэ Левый – место, куда с древности приходили люди, чтобы загадать поскорее обрести любящее сердце.

Почему бы и вам не воспользоваться древней традицией?

После обеда на свежем воздухе, у вас будет время прогуляться и в полной мере насладиться красотой северного Ольхона.

Вернувшись в Хужир, у вас останется еще немного времени, чтобы пройтись по сувенирным лавкам или встретить еще один незабываемый закат на берегу Байкала.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Загадки северных мысовЗагадки северных мысовЗагадки северных мысовЗагадки северных мысов
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Дорога в Иркутск

После завтрака мы отправляемся в сторону Иркутска, ведь путешествие еще не заканчивается.

Следующей нашей целью будет изучение южного побережья острова.

Но мы не прощаемся с Ольхоном, а говорим ему "До свидания", обещая обязательно сюда вернуться.

Ближе к вечеру мы доберемся до Иркутска, заселимся в отель, и если останется время и желание, вы можете прогуляться по уютным улочкам столицы Восточной Сибири и познакомиться с атмосферой старинного сибирского города.

Питание включено: завтрак, ужин.

Дорога в ИркутскДорога в ИркутскДорога в ИркутскДорога в Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

На поезде вдоль Байкала

С самого утра мы перенесемся во времена столетней давности и окажемся в поезде, несущимся по самому берегу Байкала.

Мы проедем по знаменитому Транссибу к не менее знаменитой КБЖД.

В течении всего пути вас будет сопровождать экскурсовод, который расскажет всю историю железнодорожного пути в Сибири, откроет тайны и легенды, связанные с его строительством.

Каменные тоннели, галереи и виадуки, построенные вручную в начале 20-го века стали стратегически важным объектом для Российской империи.

Сейчас эта часть железной дороги – туристический объект, по которому вам предстоит проехать и пройти, своими глазами увидеть и ощутить его масштаб.

Закончится экскурсионная программа в п. Листвянка, где вас будет ждать заселение в отель и ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

На поезде вдоль БайкалаНа поезде вдоль БайкалаНа поезде вдоль БайкалаНа поезде вдоль Байкала
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Свободный день в Листвянке

Поселок Листвянка – ближайшее от Иркутска место на Байкале, поэтому это наиболее развитый в плане туристической инфраструктуры населенный пункт на Байкале.

Здесь вы найдете развлечения на любой вкус и кошелек, и мы вам не будем мешать насладиться своим отдыхом по полной.

Обязательно загляните на рыбный и сувенирный рынок, отведайте местные угощения, байкальский омуль.

Не забудьте о сувенирах близким в подарок, здесь их великое множество.

Водные развлечения подойдут любителям активного отдыха.

Колесо обозрения – единственное на Байкале – отличное место для встречи заката, а в солнечной обсерватории проходят вечерние и ночные наблюдения за звездами.

Проведите этот день с максимальной пользой для себя, ведь уже завтра наше путешествие завершится.

Питание включено: завтрак, ужин.

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Обзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. Отъезд

Перед завершением нашего тура мы приготовили для вас самый насыщенный день на Байкале!

Сегодня вы увидите исток Ангары с высоты птичьего полета на обзорной площадке “Камень Черского”, прокатитесь на канатной дороге, узнаете все тайны озера в Байкальском музее, посетите архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы", где соприкоснетесь с историей освоения Прибайкалья.

После мы доставим вас в Иркутск, где при необходимости забронируем вам гостиницу или отвезем сразу в аэропорт.

Мы свами не прощаемся, а говорим:"До скорой встречи на Байкале!"

Питание включено: завтрак.

Обзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. ОтъездОбзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. ОтъездОбзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. ОтъездОбзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. ОтъездОбзорная площадка «Камень Черского». Байкальский музей. Тальцы. Отъезд
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеОдноместное
Стандарт (благоустроенные номера 3* в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне)77 00094 000
Комфорт (благоустроенные номера 4* в Листвянке и Иркутске, благоустроенный номер в гостевом доме на Ольхоне)82 800101 000

Варианты проживания

База отдыха «Набаймар» (стандарт)

2 ночи

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.

Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Номер эконом.
В номере:

вешалка

натуральное постельное белье из 100% хлопка

шкаф

тумбочка

антибактериальный гель для рук

на верхние этажи можно подняться только по лестнице

Медиа и развлечения
ЖК-телевизор
Вне помещения
вид на город
На этаже
туалет
раковина
общий туалет
общая ванная комната
туалетная бумага
База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)База отдыха «Набаймар» (стандарт)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Усадьба «Набаймар» (комфорт)

2 ночи

База отдыха «Усадьба Набаймар» расположен в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже.

Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Номера Стандарт
В номере

набор постельного белья
шкаф
диван-кровать
прикроватные тумбочки
пуфик
набор полотенец
В ванной комнате
туалет
раковина
душевая кабина
фен
туалетная бумага
Медиа и развлечения
ЖК-телевизор
Вне помещения
вид на город
вид во внутренний дворик
Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)Усадьба «Набаймар» (комфорт)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Никола»

2 ночи

На берегу реки Ангара, в очень спокойном и красивом месте, располагается современный отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта и лифт. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными.

В каждом номере выполнен ремонт в современном стиле, с деталями Сибирского Духа. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор и мини-бар. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец и косметические принадлежности. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi. В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.

Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»Гостиница «Никола»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Крестовая Падь»

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой. На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Анастасия»

2 ночи

Гостиница "Анастасия" расположена в 53 км от международного аэропорта. Административное здание, пруд с живыми рыбами, сауна, небольшой корабль для прогулок по озеру - все это предоставляется нашим постояльцам.

Номера выполнены из экологически чистых материалов. Лучшие дизайнеры постарались создать интерьер в оригинальном морском стиле.

Питание организовано в ресторане, где подают вкусные блюда. Желающие могут воспользоваться принадлежностями для барбекю.

Гостиница «Анастасия»Гостиница «Анастасия»Гостиница «Анастасия»Гостиница «Анастасия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Ангара»

1 ночь

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова. Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Иркутск»

1 ночь

Гостиница «Иркутск» располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров разной цены, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах (Стандарт - благоустроенные номера 3* в Листвянке и Иркутске, полублагоустроенный номер на Ольхоне Комфорт - благоустроенные номера 4* в Листвянке и Иркутске, благоустроенный номер в гостевом доме на Ольхоне)
  • Питание, указанное в программе:1 день - ужин2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, ужин4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, ужин6 день - завтрак
  • 1 день - ужин
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • 3 день - завтрак, ужин
  • 4 день - завтрак, обед, ужин
  • 5 день - завтрак, ужин
  • 6 день - завтрак
  • Билет на КБЖД (сторона горы)
  • Экскурсии по программе
  • Все трансферы на маршруте (Иркутск - Ольхон - Иркутск - рейсовый микроавтобус)
  • Билеты в музеи
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Рекреационные сборы нац. парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Улучшенное размещение
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Гостиница в Иркутске в 6 день тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?
  • Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
  • Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
  • Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Байкальский лёд
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкальский лёд
Начало: Г. Иркутск
15 фев в 10:00
17 фев в 10:00
от 151 480 ₽ за человека
Байкальские истории
3 дня
2 отзыва
Байкальские истории
Начало: Иркутск
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
61 000 ₽ за человека
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
На машине
7 дней
Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день...
12 ноя в 08:00
13 ноя в 08:00
74 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска