В туре вы увидите как классические локации Байкала, так и необычные места.Мы побываем в южной и северной частях Ольхона, осмотрим мысы Хобой и Кобылья Голова, сделаем фото в живописных бухтах

и услышим легенды о шаманах. Посетим уютный городок Байкальск, где у вас будет целый свободный день, чтобы самостоятельно погулять. Например, посетить горнолыжный курорт «Гора Соболиная», полюбоваться высокими хребтами и видами озера. Тур можем провести как в групповом, так и в индивидуальном формате.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:

Удобная обувь и тёплые носки

Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка

Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца

Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.