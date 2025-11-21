Мои заказы

Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро

Исследовать остров Ольхон, полюбоваться мысом Хобой и самостоятельно погулять по Байкальску
В туре вы увидите как классические локации Байкала, так и необычные места.

Мы побываем в южной и северной частях Ольхона, осмотрим мысы Хобой и Кобылья Голова, сделаем фото в живописных бухтах
и услышим легенды о шаманах.

Посетим уютный городок Байкальск, где у вас будет целый свободный день, чтобы самостоятельно погулять.

Например, посетить горнолыжный курорт «Гора Соболиная», полюбоваться высокими хребтами и видами озера. Тур можем провести как в групповом, так и в индивидуальном формате.

Большое Байкальское путешествие: Ольхон, Байкальск и бескрайнее озеро
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
Удобная обувь и тёплые носки
Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
Солнцезащитные очки, крем

Примечание:

В 1-й день тура отправление ориентировочно в 8:30-09:00 по местному времени. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилёт/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8:00 по местному времени.

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 15:00-19:00 часов по местному времени (зависит от паромной и ледовой обстановки). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на следующий день после окончания тура.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на Ольхон

Встретим вас в Иркутске и поедем на Ольхон. В дороге проведём около 6 часов. По пути пообедаем в бурятском кафе (за доплату), а по прибытии разместимся на турбазе и поужинаем. Желающие смогут самостоятельно дойти до скалы Шаманка и полюбоваться знаменитым мысом Бурхан, где проводились шаманские обряды.

Питание: ужин.

2 день

Экскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные виды

После завтрака на УАЗах отправимся в путешествие по северной части острова Ольхон. Побываем на мысе Хобой, полюбуемся бескрайним Байкалом и осмотрим достопримечательности. Будем останавливаться и гулять по территории национального парка. Экскурсия займёт около 5 часов.

Питание: завтрак, обед (горячий, в формате пикника), ужин.

Экскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные видыЭкскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные видыЭкскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные видыЭкскурсия по острову Ольхон: мыс Хобой, Байкал и живописные виды
3 день

Южная часть острова Ольхон

После завтрака поедем на внедорожниках по южной части Ольхона. Посетим мыс Кобылья Голова, побываем в самых живописных бухтах, погуляем по национальному парку и пообедаем на свежем воздухе в формате пикника. Продолжительность экскурсии — около 6 часов.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Южная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова ОльхонЮжная часть острова Ольхон
4 день

Возвращение в Иркутск

Позавтракаем и поедем обратно в Иркутск. По пути пообедаем в кафе, а по прибытии заселимся в гостиницу.

Питание: завтрак.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
5 день

Переезд в Байкальск

Сегодня нас ждёт переезд в Байкальск. Дорога займёт около 3 часов, затем заселимся в отель и поужинаем.

Питание: ужин.

Переезд в БайкальскПереезд в БайкальскПереезд в БайкальскПереезд в Байкальск
6 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день. Вы сможете самостоятельно погулять по Байкальску, исследовать окрестности города, насладиться природными красотами или заказать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
7 день

Отъезд

Из Байкальска отправимся в Иркутск. Дорога займёт около 3 часов. На этом наш тур завершён, до новых встреч!

Питание: завтрак.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 6 завтраков, 2 обеда, 5 ужинов
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание вне программы
  • Медицинская страховка
  • Стоимость тура зависит от размещения:
  • 75 000 ₽ - «эконом» (удобства на этаже), доплата за 1-местное проживание - 13 500 ₽
  • 83 000 ₽ - «стандарт» (удобства в номере), доплата за 1-местное проживание - 24 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, 8:30. Рекомендуем прибыть в город на день раньше начала тура или до 8:00
Завершение: Иркутск, 15:00-19:00 (зависит от времени движения парома). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на следующий день после окончания тура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

