Программа тура по дням
Встреча с Байкалом: Иркутск, Тальцы и Листвянка
Добро пожаловать в Сибирь!
Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.
Перед началом нашего путешествия вас встретит город Иркутск – столица Восточной Сибири.
Именно отсюда начинается любой тур на Байкал.
Первый день нашего тура будет наполнен эмоциями, открытиями, и, конечно, встречей с Байкалом.
Главная цель на сегодня – поселок Листвянка -ближайшая от Иркутска точка на карте озера Байкал.
Но прежде мы обязательно заедем познакомится с историей освоения Прибайкалья в архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы".
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья начиная с 17 века и заканчивая 20 веком постройки.
Знакомство с культурой и бытом коренных народностей Сибири пройдет под рассказы опытного местного гида, который откроет многие древние секреты этой местности.
На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.
Прибыв в Листвянку, мы зайдем на экскурсию в Байкальский лимнологический музей, где вы узнаете самую достоверную и актуальную информацию о формировании великого озера, его флоре и фауне, и даже, сможете отследить колебания земной коры в режиме онлайн на мониторе настоящего сейсмографа.
Еще одним важным пунктом нашей сегодняшней программы – посещение смотровой площадки “Камень Черского” и поднятие на нее на канатной дороге.
Со смотровой открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар-Дабан.
Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.
70 км, 8 часов с учетом экскурсий.
Бухта Песчаная
Сегодняшний день обещает быть полным ярких моментов и живописных пейзажей.
Так давайте не будем долго валяться в кровати, а уже после завтрака отправимся на встречу с бухтой Песчаной.
Быстроходный катер пронесет нас вдоль южного побережья и доставит в самое красивое место на Байкале.
Это место называют Байкальской Ривьерой не зря, ведь здесь невероятного цвета лазурная вода, песчаные дюны, а вместо пальм вековые сосны и кедры.
Мелкий белый песок, прозрачная гладь Байкала, в которой отражается небо, и тёплая вода превращают бухту в идеальное место для неспешного и созерцательного отдыха.
Прогулявшись по ближайшим бухточкам с интересными названиями: Синичка, Бабушка, Внучка, и насладившись панорамами озера, можно просто отдохнуть на пляже в обществе легкого байкальского бриза и шума волн.
Ближе к ужину мы вернемся в Листвянку.
Ужин пройдет в ресторане отеля.
160 км, 7-8 часов с высадкой на берег (из них 4 часа по воде), быстроходный катер.
Кругобайкальская железная дорога
После завтрака вас ждёт водное путешествие вдоль КБЖД.
Кругобайкальская железная дорога представляет собой творение рук человеческих, где на узкой прибрежной полосе вдоль Байкала удивительным образом воедино слились каменная кладка тоннелей и подпорных стенок с колоритом неповторимых скал.
Склоны, обращенные на Байкал, как правило, очень крутые, прорезанные узкими, но глубокими долами, а иногда они почти вертикально стоят над озером.
Обед-пикник на берегу Байкала.
Прибытие в Листвянку, трансфер в г. Иркутск.
80 км по воде, 5 часов с двумя высадками на берег (из них 2,5 часа по воде), быстроходный катер, 70 км по дороге, 1 час.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице (благоустроенные номера 3-4* – пос. Листвянка).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|52 000
|58 000
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Все трансферы на маршруте
- Размещение в гостинице
- Все экскурсии по программе
- Услуги гида
- Питание по программе (завтраки 2-3 день, обеды 1-3 день, ужины 1-2 день)
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в программу
- Улучшенное размещение
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
На водных экскурсиях – быстроходные катера Yamaha fr-25/26/27.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
- Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Двухместное
|48 400 (скидка 3 600)
|Одноместное
|53 900 (скидка 4 100)
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.