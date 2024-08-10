1 день

Встреча с Байкалом: Иркутск, Тальцы и Листвянка

Добро пожаловать в Сибирь!

Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.

Перед началом нашего путешествия вас встретит город Иркутск – столица Восточной Сибири.

Именно отсюда начинается любой тур на Байкал.

Первый день нашего тура будет наполнен эмоциями, открытиями, и, конечно, встречей с Байкалом.

Главная цель на сегодня – поселок Листвянка -ближайшая от Иркутска точка на карте озера Байкал.

Но прежде мы обязательно заедем познакомится с историей освоения Прибайкалья в архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы".

Здесь собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья начиная с 17 века и заканчивая 20 веком постройки.

Знакомство с культурой и бытом коренных народностей Сибири пройдет под рассказы опытного местного гида, который откроет многие древние секреты этой местности.

На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.

Прибыв в Листвянку, мы зайдем на экскурсию в Байкальский лимнологический музей, где вы узнаете самую достоверную и актуальную информацию о формировании великого озера, его флоре и фауне, и даже, сможете отследить колебания земной коры в режиме онлайн на мониторе настоящего сейсмографа.

Еще одним важным пунктом нашей сегодняшней программы – посещение смотровой площадки “Камень Черского” и поднятие на нее на канатной дороге.

Со смотровой открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар-Дабан.

Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.

70 км, 8 часов с учетом экскурсий.