Байкальские волны. Тур комфорт

Групповой тур в Иркутске
4.7
3 отзыва
Во время путешествия вас ожидает знакомство с историческим посёлком Листвянка и мистическим Шаман-камнем, поездка к инженерному чуду света – Кругобайкальской железной дороге, а также экскурсии на священный остров Ольхон. Вы полюбуетесь живописными видами Тункинской долины и потрясающими пейзажами Малого моря.

Насладитесь пешеходной экскурсией к Буддийскому дацану "Бодхидхарма", любуясь по пути великолепными водопадами горной реки Кынгарга.
Байкальские волны. Тур комфорт
Байкальские волны. Тур комфорт
Байкальские волны. Тур комфорт
Ближайшие даты:
15
июн
29
июн
13
июл
20
июл
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июл
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Что вас ожидает:

Водная прогулка вдоль КБЖД
Водная прогулка вдоль КБЖД
Прогуляемся по тоннелям и уникальным сооружениям знаменитой железной дороги
Учение Будды
Учение Будды
Побываем в Буддийском дацане, где ближе познакомимся с загадочной религией бурят
Легендарный Ольхон
Легендарный Ольхон
Насладимся завораживающими видами Ольхона и зарядимся его мощной энергетикой
Байкальская нерпочка
Байкальская нерпочка
Познакомимся с милейшими созданиями, живущими в аквариумах Байкальского музея
Вкусная местная кухня
Вкусная местная кухня
Попробуем свежайшую рыбку и знаменитые бурятские бузы

Программа тура по дням

1 день

Листвянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбы

Сбор группы:

  • аэропорт – 8:00-8:30, внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
  • ЖД вокзал – 9:00-9:30, внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом – едем в Листвянку.

Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.

При въезде в поселок мы обязательно сделаем остановку у Шаман камня, посетим музей Байкала, где установлен уникальный аквариум с байкальскими обитателями, здесь мы познакомимся с милейшими нерпами, посетим Святоникольскую церковь.

После обеда в ресторане отправляемся в водное путешествие: Кругобайкальская железная дорога.

Журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

В нескольких местах мы сойдем на берег.

Полюбуемся уникальными сооружениями и прогуляемся по тоннелям.

Возвращение в Листвянку.

Дегустация Байкальской рыбы, такого Вы не попробуете ни в одном ресторане!

Здесь же можно приобрести сувениры и рыбу.

Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.

Ужин самостоятельно.

Питание включено: завтрак, обед, дегустация рыбы.

Листвянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбыЛиствянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбыЛиствянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбыЛиствянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбы
2 день

Ольхон - сердце Байкала

После раннего завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море и остров Ольхон.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.

Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Отсюда открывается потрясающий вид на просторы Тажеран. Это поистине уникальный природный комплекс. Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет. Это одно из самых интересных геологических мест на Байкале.

А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.

Отсюда уже видны берега Байкала.

На пароме переезжаем на остров Ольхон, где нас уже ждут УАЗы – буханки, лучший вид транспорта для этой местности. Рассаживаемся по машинам и оправляемся в путешествие по Ольхону.

Ольхон – самый большой остров на Байкале, и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова до его центральной части – священного мыса Бурхан -одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала.

Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание!

У Вас будет свободное время, чтоб прогуляться по Сарайскому пляжу, здесь же можно позагорать и искупаться.

Обед у нас будет на острове, а ужин в пути.

Сегодня мы пробуем вкуснейшую Байкальскую кухню.

Возвращаемся в Иркутск

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность времени в пути от Иркутска до Ольхона 4-5 часов в одну сторону.

Ольхон - сердце БайкалаОльхон - сердце БайкалаОльхон - сердце БайкалаОльхон - сердце Байкала
3 день

Аршан - горная сибирская Швейцария

Ранний завтрак.

Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.

Дорога проходит сквозь живописную Сибирскую тайгу, через самую южную часть Байкала – поселок Култук, здесь расположен Култукский серпантин с великолепным видом на могучее озеро!

Сворачиваем с федеральной трассы, едем в Тункинскую долину: поля, луга, река Иркут – красивейшие пейзажи этой местности.

А в дали – завораживающие Тункинские Гольцы – самый восточный отрог Восточного Саяна.

Прибытие в Аршан, обед.

На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!

Кухня здесь очень вкусная и сытная.

Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.

Экскурсия проходит до первого водопада.

Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан».

К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.

После водопада – посещение Буддийского дацана "Бодхидхарма".

Возвращаемся в Иркутск уже поздно вечером.

Питание включено: завтрак, обед.

Аршан - горная сибирская ШвейцарияАршан - горная сибирская ШвейцарияАршан - горная сибирская ШвейцарияАршан - горная сибирская Швейцария
4 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Окончание тура.

Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.

Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал (оплачивается отдельно).

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице города Иркутск.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
Стандарт38 8908 500
Комфорт45 29013 000
Комфорт +51 43019 000
VIP67 43029 000

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом. Распределение происходит за 2 дня до начала путешествия, заранее выбрать гостиницу невозможно.

Варианты проживания

Отель «Яковлев» или аналогичные

3 ночи

“Стандарт” – 2х-местный благоустроенный номер (душ и туалет в номере) в отелях туристического класса (Яковлев, Матрешка, Грин, Иркут или аналогичные).

Отель «Яковлев» или аналогичныеОтель «Яковлев» или аналогичныеОтель «Яковлев» или аналогичныеОтель «Яковлев» или аналогичные

Отель «Ангара» или аналогичный

3 ночи

“Комфорт” – 2х-местный благоустроенный номер (душ и туалет в номере) в отелях 3* (Ангара, Дельта, Иркутск или аналогичная).

Отель «Ангара» или аналогичныйОтель «Ангара» или аналогичныйОтель «Ангара» или аналогичныйОтель «Ангара» или аналогичныйОтель «Ангара» или аналогичный

Отель «Кортъярд Марриотт» или аналогичный

3 ночи

“Комфорт +” – 2х-местный благоустроенный номер. Размещение в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт.

Отель «Кортъярд Марриотт» или аналогичныйОтель «Кортъярд Марриотт» или аналогичныйОтель «Кортъярд Марриотт» или аналогичный

Отель «Амурский» или аналогичный

3 ночи

“Vip” – 2х-местный благоустроенный номер. Размещение в отелях Амурский, History.

Отель «Амурский» или аналогичныйОтель «Амурский» или аналогичныйОтель «Амурский» или аналогичныйОтель «Амурский» или аналогичныйОтель «Амурский» или аналогичный

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Питание, указанное в программе: 1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак, обед, ужин
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак
  • Экскурсия в Листвянку с посещением музея Байкала
  • Экскурсия на КБЖД на катере
  • Экскурсия на остров Ольхон
  • Экскурсия в Аршан
  • Проживание в гостинице в выбранной категории
  • Сборы за посещение Прибайкальского и Тункинского национальных парков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
  • Индивидуальное обслуживание
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт (для детей свидетельство о рождении);
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • лёгкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
И
11 сен 2023
Тур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видов экскурсий - на автобусе, на катере, пешком. Очень понравился гид Наталья. - Не давала нам скучать в длительных поездках, рассказывала много интересного, отвечала на все вопросы.
Теперь о том, что не понравилось. Самый неприятный момент - гостиница " Яковлев". Кофе на завтрак и свежий хлеб там не предусмотрены. Каждый день давали два черствых куска булки из холодильника.
Отдельно хочу сказать о номерах. В отношении наполнения номера никаких претензий нет. Но рядом с гостиницей проходят трамвайные пути. И при каждом прохождении трамвая здание трясется, и это сопровождается громким звоном. - Спать в таких условиях тяжело, особенно на "утопленном" первом этаже.
И ещё один момент. Тур обозначен как 4-х дневный. Но на самом деле проходит только 3 дня. Очень не хватает экскурсии по Иркутску, по местам декабристов. Нам пришлось это организовывать самим.
Тур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видовТур был очень увлекательный. Насыщенная экскурсионная программа. Каждый день - новые интересные места. Сочетание разных видов
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас не утроила гостиница " Яковлев". Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!
А
3 авг 2023
Короткий, но очень насыщенный, тур по Байкалу и отрогам Саян.
Н
20 июля 2023
Тур замечательный. Байкал и Саяны просто фантастические. Огромное спасибо гиду Наталье.

Тур входит в следующие категории Иркутска

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