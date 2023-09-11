Насладитесь пешеходной экскурсией к Буддийскому дацану "Бодхидхарма", любуясь по пути великолепными водопадами горной реки Кынгарга.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Листвянка. Кругобайкальская железная дорога. Дегустация Байкальской рыбы
Сбор группы:
- аэропорт – 8:00-8:30, внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа);
- ЖД вокзал – 9:00-9:30, внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и отправляемся на первое знакомство с Байкалом – едем в Листвянку.
Дорога длиной 70 км пролегает по живописному Байкальскому тракту, в некоторых местах которого открывается вид на прекрасные заливы красавицы Ангары.
При въезде в поселок мы обязательно сделаем остановку у Шаман камня, посетим музей Байкала, где установлен уникальный аквариум с байкальскими обитателями, здесь мы познакомимся с милейшими нерпами, посетим Святоникольскую церковь.
После обеда в ресторане отправляемся в водное путешествие: Кругобайкальская железная дорога.
Журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
В нескольких местах мы сойдем на берег.
Полюбуемся уникальными сооружениями и прогуляемся по тоннелям.
Возвращение в Листвянку.
Дегустация Байкальской рыбы, такого Вы не попробуете ни в одном ресторане!
Здесь же можно приобрести сувениры и рыбу.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Питание включено: завтрак, обед, дегустация рыбы.
Ольхон - сердце Байкала
После раннего завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море и остров Ольхон.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Отсюда открывается потрясающий вид на просторы Тажеран. Это поистине уникальный природный комплекс. Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет. Это одно из самых интересных геологических мест на Байкале.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Отсюда уже видны берега Байкала.
На пароме переезжаем на остров Ольхон, где нас уже ждут УАЗы – буханки, лучший вид транспорта для этой местности. Рассаживаемся по машинам и оправляемся в путешествие по Ольхону.
Ольхон – самый большой остров на Байкале, и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова до его центральной части – священного мыса Бурхан -одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала.
Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание!
У Вас будет свободное время, чтоб прогуляться по Сарайскому пляжу, здесь же можно позагорать и искупаться.
Обед у нас будет на острове, а ужин в пути.
Сегодня мы пробуем вкуснейшую Байкальскую кухню.
Возвращаемся в Иркутск
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность времени в пути от Иркутска до Ольхона 4-5 часов в одну сторону.
Аршан - горная сибирская Швейцария
Ранний завтрак.
Отправляемся в Тункинскую Долину, Аршан.
Дорога проходит сквозь живописную Сибирскую тайгу, через самую южную часть Байкала – поселок Култук, здесь расположен Култукский серпантин с великолепным видом на могучее озеро!
Сворачиваем с федеральной трассы, едем в Тункинскую долину: поля, луга, река Иркут – красивейшие пейзажи этой местности.
А в дали – завораживающие Тункинские Гольцы – самый восточный отрог Восточного Саяна.
Прибытие в Аршан, обед.
На обед мы отведаем блюда бурятской кухни и конечно же знаменитые бузы!
Кухня здесь очень вкусная и сытная.
Пешеходная экскурсия на водопады реки Кынгарга.
Экскурсия проходит до первого водопада.
Первый и самый посещаемый из водопадов находится на расстоянии 1,5 километров от курорта «Аршан».
К этому водопаду ведет обустроенная тропа вдоль левого берега реки.
После водопада – посещение Буддийского дацана "Бодхидхарма".
Возвращаемся в Иркутск уже поздно вечером.
Питание включено: завтрак, обед.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Окончание тура.
Расчетный час в гостинице 12:00, номер необходимо освободить до 12:00 или продлить на месте.
Дополнительно возможно заказать трансфер в аэропорт или на жд вокзал (оплачивается отдельно).
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице города Иркутск.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Стандарт
|38 890
|8 500
|Комфорт
|45 290
|13 000
|Комфорт +
|51 430
|19 000
|VIP
|67 430
|29 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом. Распределение происходит за 2 дня до начала путешествия, заранее выбрать гостиницу невозможно.
Варианты проживания
Отель «Яковлев» или аналогичные
“Стандарт” – 2х-местный благоустроенный номер (душ и туалет в номере) в отелях туристического класса (Яковлев, Матрешка, Грин, Иркут или аналогичные).
Отель «Ангара» или аналогичный
“Комфорт” – 2х-местный благоустроенный номер (душ и туалет в номере) в отелях 3* (Ангара, Дельта, Иркутск или аналогичная).
Отель «Кортъярд Марриотт» или аналогичный
“Комфорт +” – 2х-местный благоустроенный номер. Размещение в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт.
Отель «Амурский» или аналогичный
“Vip” – 2х-местный благоустроенный номер. Размещение в отелях Амурский, History.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы по программе
- Услуги гида
- Питание, указанное в программе: 1 день - завтрак, обед2 день - завтрак, обед, ужин3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак
- Экскурсия в Листвянку с посещением музея Байкала
- Экскурсия на КБЖД на катере
- Экскурсия на остров Ольхон
- Экскурсия в Аршан
- Проживание в гостинице в выбранной категории
- Сборы за посещение Прибайкальского и Тункинского национальных парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Дополнительные экскурсии, не включенные в программу
- Индивидуальное обслуживание
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- паспорт (для детей свидетельство о рождении);
- полис обязательного медицинского страхования;
- для детей, не достигших 18 лет, отправляющихся на маршрут в сопровождении ответственного за них лица (без родителей), необходимо иметь нотариальное согласие от обоих родителей;
- куртка-ветровка и теплые кофты;
- дождевик;
- кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
- лёгкая шапка;
- купальник;
- футболки/рубашки с длинным рукавом;
- брюки;
- для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
- кроссовки;
- сандалии;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка;
- средства личной гигиены;
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
- маленькие гидромешки под документы;
- маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
- тонкие перчатки;
- зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Теперь о том, что не понравилось. Самый неприятный момент - гостиница " Яковлев". Кофе на завтрак и свежий хлеб там не предусмотрены. Каждый день давали два черствых куска булки из холодильника.
Отдельно хочу сказать о номерах. В отношении наполнения номера никаких претензий нет. Но рядом с гостиницей проходят трамвайные пути. И при каждом прохождении трамвая здание трясется, и это сопровождается громким звоном. - Спать в таких условиях тяжело, особенно на "утопленном" первом этаже.
И ещё один момент. Тур обозначен как 4-х дневный. Но на самом деле проходит только 3 дня. Очень не хватает экскурсии по Иркутску, по местам декабристов. Нам пришлось это организовывать самим.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что вас не утроила гостиница " Яковлев". Мы обязательно передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе.
Надеемся, что несмотря на эти недочеты вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!