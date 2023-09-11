2 день

Ольхон - сердце Байкала

После раннего завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море и остров Ольхон.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.

Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Отсюда открывается потрясающий вид на просторы Тажеран. Это поистине уникальный природный комплекс. Возраст Тажеранского массива – около 400 миллионов лет. Это одно из самых интересных геологических мест на Байкале.

А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.

Отсюда уже видны берега Байкала.

На пароме переезжаем на остров Ольхон, где нас уже ждут УАЗы – буханки, лучший вид транспорта для этой местности. Рассаживаемся по машинам и оправляемся в путешествие по Ольхону.

Ольхон – самый большой остров на Байкале, и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова до его центральной части – священного мыса Бурхан -одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала.

Гуляем, наслаждаемся чудесным видом и обязательно загадываем самое сокровенное желание!

У Вас будет свободное время, чтоб прогуляться по Сарайскому пляжу, здесь же можно позагорать и искупаться.

Обед у нас будет на острове, а ужин в пути.

Сегодня мы пробуем вкуснейшую Байкальскую кухню.

Возвращаемся в Иркутск

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность времени в пути от Иркутска до Ольхона 4-5 часов в одну сторону.