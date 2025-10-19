Мои заказы

Байкальский калейдоскоп: лучшее за неделю

Байкальский калейдоскоп
Все самое лучшее, что есть на Байкале, собрано в этом туре! У вас будет уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Увидеть и ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, Байкальска и Листвянки.
5
1 отзыв
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя16
ноя18
ноя20
ноя22
ноя24
ноя

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Возможность прогуляться по набережной и загадать желание памятнику «Ухо Байкала».

Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
2 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске.

Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (подъемник к смотровой площадке), отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
3 день

Байкальск - Листвянка

Отправление из Байкальска в Иркутск.

Пересадка и переезд в Листвянку.

Размещение в гостинице.

В свободное время можно посетить рынок с байкальскими сувенирами, нерпинарий и колесо обозрения.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Байкальск - ЛиствянкаБайкальск - ЛиствянкаБайкальск - ЛиствянкаБайкальск - ЛиствянкаБайкальск - Листвянка
4 день

Музей под открытым небом Тальцы

Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.

Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.

Возвращение в гостиницу.

В свободное время можно посетить музей Байкала, смотровую площадку или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Музей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом ТальцыМузей под открытым небом Тальцы
5 день

Листвянка - Ольхон

Отправление из Листвянки в Иркутск.

Пересадка и переезд к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе, которая находится вблизи знаменитой скалы Шаманки (мыс Бурхан).

Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

Листвянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - ОльхонЛиствянка - Ольхон
6 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
7 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

Обычные датыПраздничные даты
экономстандартэкономстандарт
2-хместный номер59 50074 00063 00079 500
доплата за одноместное размещение13 50022 00015 50025 500

Размещение Эконом:

  • Байкальск — гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Листвянка — гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Ольхон — турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение Стандарт:

  • Байкальск — гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Листвянка — гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере);
  • Ольхон — турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 10 января.
  • 10 февраля – 10 марта.
  • 15 июля – 15 августа.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

2 ночи

Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса Люкс, Стандарт, Эконом и Хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»
Гостиница «Байкальский кедр»

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Арабеска»

2 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»
Турбаза «Набаймар»

2 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»
Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • теплая куртка и брюки, свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • купальные принадлежности (летом);
  • солнцезащитные очки, крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности погоды на Байкале в разное время года?

Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.

Байкал летом

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Байкал осенью

Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
С
Сергей
19 окт 2025
На Байкале был первый раз, поэтому тур выбирал наугад. Спасибо организаторам, туром очень доволен, все понравилось: трансфер, размещение, питание, экскурсии. Останавливался по 2 дня в Байкальске, в Листвянке, на Ольхоне. Байкал просто меня покорил.
На Байкале был первый раз, поэтому тур выбирал наугад. Спасибо организаторам, туром очень доволен, все понравилось:На Байкале был первый раз, поэтому тур выбирал наугад. Спасибо организаторам, туром очень доволен, все понравилось:

