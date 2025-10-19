Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.

Байкал летом

В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.

В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.

Байкал осенью