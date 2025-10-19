Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Возможность прогуляться по набережной и загадать желание памятнику «Ухо Байкала».
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске.
Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, посетить круглогодичный горнолыжный курорт «Гора Соболиная» (подъемник к смотровой площадке), отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Листвянка
Отправление из Байкальска в Иркутск.
Пересадка и переезд в Листвянку.
Размещение в гостинице.
В свободное время можно посетить рынок с байкальскими сувенирами, нерпинарий и колесо обозрения.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Музей под открытым небом Тальцы
Экскурсия в живописный парк-музей под открытым небом Тальцы.
Уникальный архитектурно-этнографический комплекс, на территории которого можно окунуться в культуру коренных народов Прибайкалья.
Возвращение в гостиницу.
В свободное время можно посетить музей Байкала, смотровую площадку или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Листвянка - Ольхон
Отправление из Листвянки в Иркутск.
Пересадка и переезд к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе, которая находится вблизи знаменитой скалы Шаманки (мыс Бурхан).
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|Обычные даты
|Праздничные даты
|эконом
|стандарт
|эконом
|стандарт
|2-хместный номер
|59 500
|74 000
|63 000
|79 500
|доплата за одноместное размещение
|13 500
|22 000
|15 500
|25 500
Размещение Эконом:
- Байкальск — гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Листвянка — гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Ольхон — турбаза Набаймар — 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение Стандарт:
- Байкальск — гостиница Маргобай — 2-местный номер (удобства в номере);
- Листвянка — гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере);
- Ольхон — турбаза Набаймар или Звезда Кочевника — 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 10 января.
- 10 февраля – 10 марта.
- 15 июля – 15 августа.
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса Люкс, Стандарт, Эконом и Хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки. За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Питание, указанное в программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- теплая куртка и брюки, свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- купальные принадлежности (летом);
- солнцезащитные очки, крем.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности погоды на Байкале в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал летом
В июне на Байкале уже очень тепло днем, экскурсии и прогулки проходят комфортно, но еще могут быть прохладные вечера, в конце мая и в июне довольно мало туристов и можно насладиться уединением.
В июле и августе на Байкале очень солнечно, можно купаться и проводить время на пляже. Можно кататься на сапах, попробовать местную ягоду (например, в Байкальске растет много клубники и малины), отправиться в круиз или в экскурсионные поездки на катере.
Байкал осенью
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.