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Байкальский марафон. Листвянка, Аршан и Ольхон

Марафон по самым живописным местам на Байкале. Тур для тех, кто хочет в краткий срок увидеть много мест.

Всего за 4 дня Вы узнаете много интересных фактов об озере и культуре
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Сибири в Листвянке, преодолеете границу между Иркутской областью и Бурятией и посетите уютный посёлок Аршан, расположенный в кольце молодых Тункинских гор, а затем увидите сакральный и мистический остров Ольхон.

Вы узнаете об обычаях и культуре коренного населения Прибайкалья, окунетесь в атмосферу старинных сказаний и легенд.

5
3 отзыва
Байкальский марафон. Листвянка, Аршан и Ольхон
Байкальский марафон. Листвянка, Аршан и Ольхон
Байкальский марафон. Листвянка, Аршан и Ольхон
Ближайшие даты:
7
янв14
янв24
янв28
янв31
янв4
фев7
фев

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 9:00.

Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов.

Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.

А по дороге вас ждут экскурсии по самым известным музеям на Байкале.

Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».

Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, где восстановлена обстановка сибирской и бурятской деревни, а также эвенкийского стойбища.

Далее мы отправимся в ресторан на берегу Ангары, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.

После обеда мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН).

Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.

С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.

Далее – экскурсия на обзорную площадку Камень Черского.

Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.

По окончании экскурсии вы вернетесь в Иркутск и заселитесь в гостиницу в историческом центре города.

Питание включено: обед.

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
2 день

Путешествие в Аршан

Сегодня вас ждёт долгая и живописная дорога к самой южной части Байкала.

Сбор на экскурсию в 7:00.

Вы преодолеете границу между Иркутской областью и Бурятией и посетите уютный посёлок Аршан, расположенный в кольце молодых Тункинских гор.

Вас ждут невероятные горные пейзажи, погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру, чистейший воздух, пронизанный сибирским морозом, и, конечно же, знакомство с бурятской кухней.

Во время экскурсии вы посетите буддийский комплекс "Множество дверей счастья" и дацан Бодхидхарма, прогуляетесь вдоль русла горной реки Кынгарги, изучите ассортимент рыбного рынка, где можно приобрести изделия из верблюжьей шерсти, местные травяные сборы и байкальские сувениры.

А еще во время нашей экскурсии у вас будет возможность попробовать целебную минеральную воду и искупаться в водах термального источника (не входит в стоимость).

Вечером – возвращение в Иркутск.

Питание включено: завтрак.

Путешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в АршанПутешествие в Аршан
3 день

Остров Ольхон

Впереди насыщенный день, поэтому боевой настрой вам не помешает!

Рано утром мы отправляемся на самый известный остров Байкала – Ольхон.

Сбор на экскурсию в 7:00, дорога до ледовой переправы займет около 5 часов.

Вы проедете по бурятским степям, увидите, как равнина сменяется на холмистую и лесистую местность.

На острове вас ждет экскурсия по его южной части: живописные мысы, древние скалы, покрытые ледяными наплесками, гроты, в которых можно почувствовать себя как в царстве Снежной королевы.

Наша конечная цель на сегодня скала Шаманка, которая расположилась в самом центре пос. Хужир.

Познакомившись с главной скалой Ольхона и её легендами, а также сделав шикарные фотографии на ее фоне мы отправимся в обратный путь.

Питание включено: завтрак (ланч-бокс), обед.

Остров ОльхонОстров ОльхонОстров ОльхонОстров Ольхон
4 день

Отъезд

Ваше насыщенное путешествие по Байкалу подходит к концу.

До новых встреч на берегах великого озера!

Питание включено: завтрак.

Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске (благоустроенные номера категории "Стандарт").

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
57 60063 500

Подселение не предусматривается.

Варианты проживания

Гостиница «Ангара»

3 ночи

Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.

Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Гостиница «Иркутск»

3 ночи

Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.

Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.

Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»Гостиница «Иркутск»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Все трансферы на маршруте
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Билеты в музеи
  • Рекреационные сборы нац. парков
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Улучшенное размещение
  • Питание, не включенное в программу
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
  • Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
  • на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?

Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
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Т
26 июн 2025
Организация отличная!)
Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)Организация отличная!)
О
19 июн 2025
Большое спасибо организатору за прекрасно проведённое время в туре. Отдельное спасибо за выбор гостиницы на берегу реки Ангара, и большое спасибо Татьяне за трансфер без опозданий и приятную атмосферу во время экскурсий
М
18 июн 2025
Организация отличная! Мне повезло, всегда путешествовали небольшими группами, максимум человек 10-12 по количеству посадочных мест на скоростной лодке. Программа насыщенная, но не перегруженная, начинали часов в 11, с утра успевали
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и выспаться, и позавтракать и погулять по берегу Ангары. Жили в очень комфортном отеле недалеко от Листвянки, очень тихое место, самое то, чтобы все переживания и мысли в голове успокоились, сбалансированное питание за все дни в туре, все свежее и вкусно приготовленное. Создалось общее впечатление от тура, будто оберегают и передают туристов из рук в руки, все продуманно, все вовремя. Большое спасибо Валерии за сопровождение, спасибо гиду Татьяне за встречу, за рассказы, за помощь и душевные беседы. Спасибо ребятам Лизе и Евгению. Чувствуется огромная любовь и трепетное отношение организаторов к региону в целом и к Байкалу в частности. Спасибо за теплые прием, очень хочется вернуться и продлить время отдыха!

Организация отличная! Мне повезло, всегда путешествовали небольшими группами, максимум человек 10-12 по количеству посадочных мест на

Тур входит в следующие категории Иркутска

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