Всего за 4 дня Вы узнаете много интересных фактов об озере и культуре
Программа тура по дням
Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 9:00.
Первый день вашего путешествия обойдётся без длительных переездов.
Вы отправитесь в пос. Листвянка, расположенный в 70 км от Иркутска.
А по дороге вас ждут экскурсии по самым известным музеям на Байкале.
Первой по плану будет экскурсия в архитектурно-этнографический музей «Тальцы».
Это уникальный музей под открытым небом, собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX веков, где восстановлена обстановка сибирской и бурятской деревни, а также эвенкийского стойбища.
Далее мы отправимся в ресторан на берегу Ангары, где вы сможете попробовать блюда из сибирской рыбы.
После обеда мы посетим Байкальский лимнологический музей (СО РАН).
Это единственный музей в мире, экспозиции которого знакомят с историей изучения озера, его животным и растительным миром.
С 2004 г. в музее работает «живая экспозиция»: в аквариумах музея можно увидеть некоторых представителей байкальской фауны: омуля, сига, осетра и, конечно, нерпу.
Далее – экскурсия на обзорную площадку Камень Черского.
Сначала на кресельном подъемнике вы вознесетесь к высочайшей точке в окрестностях Листвянки, откуда открывается захватывающая панорама озера Байкал, истока Ангары с Шаман-Камнем, поселка Порт Байкал и Листвянки.
По окончании экскурсии вы вернетесь в Иркутск и заселитесь в гостиницу в историческом центре города.
Питание включено: обед.
Путешествие в Аршан
Сегодня вас ждёт долгая и живописная дорога к самой южной части Байкала.
Сбор на экскурсию в 7:00.
Вы преодолеете границу между Иркутской областью и Бурятией и посетите уютный посёлок Аршан, расположенный в кольце молодых Тункинских гор.
Вас ждут невероятные горные пейзажи, погружение в красочную и гостеприимную бурятскую культуру, чистейший воздух, пронизанный сибирским морозом, и, конечно же, знакомство с бурятской кухней.
Во время экскурсии вы посетите буддийский комплекс "Множество дверей счастья" и дацан Бодхидхарма, прогуляетесь вдоль русла горной реки Кынгарги, изучите ассортимент рыбного рынка, где можно приобрести изделия из верблюжьей шерсти, местные травяные сборы и байкальские сувениры.
А еще во время нашей экскурсии у вас будет возможность попробовать целебную минеральную воду и искупаться в водах термального источника (не входит в стоимость).
Вечером – возвращение в Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Остров Ольхон
Впереди насыщенный день, поэтому боевой настрой вам не помешает!
Рано утром мы отправляемся на самый известный остров Байкала – Ольхон.
Сбор на экскурсию в 7:00, дорога до ледовой переправы займет около 5 часов.
Вы проедете по бурятским степям, увидите, как равнина сменяется на холмистую и лесистую местность.
На острове вас ждет экскурсия по его южной части: живописные мысы, древние скалы, покрытые ледяными наплесками, гроты, в которых можно почувствовать себя как в царстве Снежной королевы.
Наша конечная цель на сегодня скала Шаманка, которая расположилась в самом центре пос. Хужир.
Познакомившись с главной скалой Ольхона и её легендами, а также сделав шикарные фотографии на ее фоне мы отправимся в обратный путь.
Питание включено: завтрак (ланч-бокс), обед.
Отъезд
Ваше насыщенное путешествие по Байкалу подходит к концу.
До новых встреч на берегах великого озера!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске (благоустроенные номера категории "Стандарт").
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|57 600
|63 500
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара»
Отель «Ангара» расположен в историческом центре Иркутска, на сквере имени Кирова.
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Питание, указанное в программе
- Все трансферы на маршруте
- Услуги гида на экскурсиях
- Билеты в музеи
- Рекреационные сборы нац. парков
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Улучшенное размещение
- Питание, не включенное в программу
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Купание в горячем источнике
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
- на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.