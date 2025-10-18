Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся на Ольхон — крупнейший остров на Байкале, который часто называют его сердцем. По пути сделаем остановку у мраморного карьера.

Продолжим маршрут к скале Трезубец — живописному утёсу, получившему название за характерную форму. Посетим мыс Кобылья Голова, откуда открываются широкие панорамы Байкала и береговой линии. На острове также увидим одну из самых известных природных достопримечательностей — скалу Шаманку.

Завершим день прогулкой по Сарайскому пляжу — песчаному берегу с прозрачной водой, одному из самых живописных на всём острове. Вечером вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу в историческом районе — 130-м квартале.