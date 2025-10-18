Тур-знакомство с Байкалом в мини-группе: Ольхон, Иркутск, Листвянка и Аршан
Увидеть скалу Шаманку, перенестись в прошлое в музее «Тальцы» и полюбоваться бескрайним озером
Тур для тех, кто хочет в короткие сроки увидеть максимум интересных и живописных локаций.
Вы побываете на острове Ольхон, полюбуетесь легендарной скалой Шаманкой и прогуляетесь по песчаному Сарайскому пляжу. Во всей читать дальше
красе перед вами предстанут мраморный карьер, утёс Трезубец и мыс Кобылья Голова.
В музее под открытым небом «Тальцы» вы познакомитесь с бытом народов Прибайкалья, а в Листвянке подниметесь к Шаман-камню и посетите местный рыбный рынок.
В Аршане попробуете воду из минеральных источников, пройдёте по лесной тропе к водопадам и заглянете в буддийский дацан у подножия гор. Завершится путешествие прогулкой по историческому центру Иркутска и уютному 130-му кварталу.
Описание тура
Организационные детали
Участие возможно с 7 лет.
Минимальное число участников — 2 человека.
Программа тура по дням
1 день
Путешествие на Ольхон: скалы Трезубец и Шаманка, мыс Кобылья голова и Сарайский пляж
Встретим вас в аэропорту или на вокзале и отправимся на Ольхон — крупнейший остров на Байкале, который часто называют его сердцем. По пути сделаем остановку у мраморного карьера.
Продолжим маршрут к скале Трезубец — живописному утёсу, получившему название за характерную форму. Посетим мыс Кобылья Голова, откуда открываются широкие панорамы Байкала и береговой линии. На острове также увидим одну из самых известных природных достопримечательностей — скалу Шаманку.
Завершим день прогулкой по Сарайскому пляжу — песчаному берегу с прозрачной водой, одному из самых живописных на всём острове. Вечером вернёмся в Иркутск и заселимся в гостиницу в историческом районе — 130-м квартале.
2 день
Музей под открытым небом «Тальцы», Шаман-камень и рыбный рынок в Листвянке
Сегодня побываем в Листвянке — посёлке на берегу Байкала. Посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы». Здесь под открытым небом собраны дома народов, населявших Прибайкалье — от русских старообрядцев до бурятов и эвенков. Вы сможете увидеть, как выглядела повседневная жизнь в 18-19 веках.
По прибытии в Листвянку поднимемся к смотровой площадке у Шаман-камня — места, где, по легенде, живёт дух Байкала. Отсюда открывается вид на Ангару. Затем заглянем на рыбный рынок: здесь можно приобрести свежую и копчёную рыбу. При желании посетим нерпинарий.
После у вас будет свободное время для прогулки по набережной. Вечером мы вернёмся в Иркутск.
3 день
Аршан: целебные источники, водопады на реке Кынгарга, буддийский дацан и термальные ванны
Утром отправимся в Аршан — курортный посёлок у подножия Восточных Саян, известный своими целебными источниками и живописной природой. По прибытии прогуляемся по территории Аршанского курорта и отведаем воду, насыщенную углекислым газом и минералами, которая считается полезной для пищеварения.
Прогуляемся по лесной тропе к водопадам на реке Кынгарга. После посетим буддийский дацан — действующий храм, где можно увидеть молитвенные барабаны.
На обратном пути заедем в термальные ванны. Здесь будет возможность искупаться в тёплой воде, насыщенной минеральными солями — приятное завершение насыщенного дня. К вечеру вернёмся в Иркутск.
4 день
Экскурсия по Иркутску: купеческие особняки, памятники архитектуры и 130-й квартал
Позавтракаем и начнём экскурсию по Иркутску. Пройдёмся по историческому центру, где сохранились купеческие особняки, старинные деревянные дома с кружевной резьбой и памятники архитектуры 18-19 веков.
Особое внимание уделим 130-му кварталу — реконструированной части города, где старинная застройка сочетается с современными кафе, музеями и сувенирными лавками.
После экскурсии будет организован трансфер в аэропорт или на вокзал.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
2-местное проживание
42 000 ₽
1-местное проживание
47 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы по маршруту
Трансферы из/в аэропорт или с/на вокзал
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Обеды и ужины (около 700 ₽ за 1 приём пищи)
Доплата за 1-местное размещение - 4500 ₽
Возможно проведение тура в индивидуальном формате в любой день по согласованию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встретим вас в аэропорту, на ж/д вокзале или у отеля (ул. Седова, 161), утро, точное время по согласованию
Завершение: Иркутск, аэропорт или ж/д вокзал, до 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Иркутске
Меня зовут Александр, живу в Иркутске с самого рождения, много лет работал в сфере гостеприимства в разных отелях и ресторанах. Сейчас у меня несколько своих небольших отелей по городу. В читать дальше
связи с частым запросом гостей на проведение экскурсий или предоставления услуг трансфера объездил и обошёл весь Байкал, появились любимые места, куда теперь на регулярной основе вожу гостей города. Каждый тур — это не просто маршрут, а тщательно продуманное путешествие с душой. Без спешки, без шаблонов, с заботой о комфорте и эмоциях. Я сам сопровождаю группы, лично проверяю все точки и беру на себя всю организацию — от трансфера до мелочей в рюкзаке. Если вы ищете не просто экскурсию, а настоящее приключение — добро пожаловать.
Отзывы и рейтинг
А
Анастасия
18 окт 2025
Байкал, волшебное озеро завораживающее своей красотой,глубиной и могуществом, сказочный Ольхон с его местами силы и прекрасный Аршан все это было за 5 дней,полных полной перезагрузки, новых впечатлений и наполнения абсолютным читать дальше
счастьем, спасибо всем и всему 🙏🙏🙏🙏 Отдельную благодарность я, хочу выразить Туры на Байкал и Александу. Прекрасная программа включающая в себя Аршан, Северный и Южный Ольхон с местами силы и основными достопримечательностями, трансфер начиная от аэропорта и дальше на протяжении всего маршрута, уютное комфортное расселение в гостиницах и тур. базах, вкусные завтраки, приготовленные с заботой и душой, а также таежный авторский чай в дороге и бомбическая, уха приготовленная на берегу Байкала, ребята вы стали надёжными заботливыми проводниками на этом пути, рассказ Александра помог погрузится в историю и культуру Бурятии и Ольхона, ещё хочу отметитить умение быстро ориентироваться в непредсказуемых природных условиях Байкала и поездку на Курминскую косу, вообщем ребята развития и процветания, очень уважаю когда люди с душой делают своё дело 🙏🙏🙏
Е
Елена
19 июл 2025
Шикарная природа, красивые места, богатая история. Тур нам понравился в общем объёме, хотя можно было добавить больше времени на экскурсию в городе Иркутск и Листвянке(в музее), было ощущение что мы читать дальше
торопимся. Хотя в группе были только мой муж и я. Было бы неплохо иметь план экскурсионного дня более подробно(сколько км ехать, чего ожидать от экскурсии, быть готовым к бездорожью, остановки на отдых и. тд)… для нас день казался хаотичным без плана. Так же хотелось бы упомянуть гостиницы и сезон года. Мы попали в жаркий летний сезон с душными ночами и супер жарким днями. К сожалению, первую ночь мы провели в номере без кондиционера и шумом кафе с улицы. Нам пришлось самостоятельно менять гостиницу на следующей день, вместо того чтобы наслаждаться нашим путешествием. Хотелось также отметить транспорт, была предоставлена маленькая чистая машина Vitz, что в принципе неплохо для двух людей. Но было очень утомительно путешествовать 4часа до и из Ольхона. На о. Ольхон и в Листвянке была представлена другая машина, большего размера. Вобщем не плохо, но был стойкий запах бензина в кабине. Хотелось бы отметить, что организатор тура, Александр, позаботился о моём мужем и нашёл для него англо-говорящего экскурсовод! Это было огромным плюсом. Итог нашей поездки: нам всё понравилось, мы обязательно приедем ещё раз с нашими друзьями из Австралии зимой!!! Желаем организатору удачи и сделать тур более удобным(спланированным) для иностранцев:)