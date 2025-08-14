Мои заказы

Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг

Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
В этом путешествии вы отправитесь к берегам великого Байкала, где каждый день будет насыщен открытиями.

Вы пройдёте тропами древних народов в музее «Тальцы», услышите легенды о Байкале и Ангаре со смотровой
«Камень Черского», увидите нерпу и байкальского омуля.

Переедете на Ольхон — самый большой и загадочный остров озера, встретите закат у скалы Шаманки и узнаете, как «бурханить». Исследуете север острова: дикие пляжи, мыс Хобой, утёс в форме сердца и уединённую деревню Узуры.

Насладитесь тишиной Сарайского пляжа или выберете активные впечатления — прогулку на сапах или поездку на Огой. Тур завершится у южных берегов Ольхона, где вас встретят скала Трезубец и тёплое озеро Ханхой.

5
1 отзыв
Описание тура

Организационные детали

Возможно участие с детьми.

Программа тура по дням

1 день

«Тальцы» и Байкальский музей

После встречи едем в Листвянку. Сначала отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы узнаете, как жили народы Прибайкалья, познакомитесь с их культурой, традициями и бытом. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», где гид расскажет легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда посетим Байкальский музей — уникальное пространство, где можно узнать всё о самом озере, а также увидеть байкальскую нерпу. Прогуляемся вдоль берега и заглянем на знаменитый рыбный рынок с байкальским омулем — эндемиком озера и настоящим гастрономическим символом региона.

2 день

Переезд на Ольхон

Сегодня мы отправимся на главный остров Байкала — Ольхон. По пути сделаем остановку, чтобы пообедать и сфотографироваться у памятника Бродяге из народного романса «Омулёвая бочка». Поговорим о шаманизме и узнаем, как правильно «бурханить». Ближе к вечеру прибудем на Ольхон и встретим закат у самого сакрального места Байкала — скалы Шаманки на мысе Бурхан.

3 день

Север Ольхона и мыс Хобой

После завтрака отправимся в путь по северной части острова. Нас ждёт насыщенный день с остановками в живописных местах. Сначала заглянем в деревню Харанцы и на смотровую площадку на берегу, затем сделаем остановку на песчаном пляже Песчанки — при хорошей погоде можно будет искупаться.

Продолжим маршрут к мысу Три Брата, а затем доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой. Это священное место, где соединяются воды Большого и Малого Моря. На берегу устроим обед, а после увидим мыс Любви — скалу в форме сердца, и побываем в уединённой деревне Узуры.

4 день

Свободное время на Ольхоне

Сегодня вы сможете насладиться неторопливым отдыхом. Прогуляйтесь по Сарайскому пляжу, загляните в сувенирные лавки или, если хочется активности, выберите дополнительные впечатления: экскурсию на остров Огой, прогулку на сапах к скале Шаманке или фотосессию на фоне байкальской природы. Вечером соберёмся всей группой на посиделки под звёздным небом, послушаем легенды Ольхона и просто хорошо проведём время.

5 день

Южный Ольхон и возвращение в Иркутск

После завтрака совершим небольшую экскурсию на юг острова. Посетим скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой, а затем отправимся в обратный путь. По прибытии в Иркутск заселимся в отель и отдохнём после дороги.

6 день

Окончание тура

Утром вас ждёт завтрак в отеле. Наша программа подошла к концу, но мы не прощаемся — говорим: «До новых встреч!».

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и обеды
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Входные билеты в музеи
  • Рекреационные сборы
Что не входит в цену
  • Переезд до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1616 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
И
Илья
14 авг 2025
Мне все очень понравилось. Я остался в восторге от путешествия. Спасибо.

