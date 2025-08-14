Байкальский must-see: Листвянка и Ольхон с севера на юг
Осмотреть скалу Шаманку, полюбоваться Малым Морем и познакомиться с культурой Прибайкалья
В этом путешествии вы отправитесь к берегам великого Байкала, где каждый день будет насыщен открытиями.
Вы пройдёте тропами древних народов в музее «Тальцы», услышите легенды о Байкале и Ангаре со смотровой читать дальше
«Камень Черского», увидите нерпу и байкальского омуля.
Переедете на Ольхон — самый большой и загадочный остров озера, встретите закат у скалы Шаманки и узнаете, как «бурханить». Исследуете север острова: дикие пляжи, мыс Хобой, утёс в форме сердца и уединённую деревню Узуры.
Насладитесь тишиной Сарайского пляжа или выберете активные впечатления — прогулку на сапах или поездку на Огой. Тур завершится у южных берегов Ольхона, где вас встретят скала Трезубец и тёплое озеро Ханхой.
1 отзыв
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с детьми.
Программа тура по дням
1 день
«Тальцы» и Байкальский музей
После встречи едем в Листвянку. Сначала отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы узнаете, как жили народы Прибайкалья, познакомитесь с их культурой, традициями и бытом. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», где гид расскажет легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.
После обеда посетим Байкальский музей — уникальное пространство, где можно узнать всё о самом озере, а также увидеть байкальскую нерпу. Прогуляемся вдоль берега и заглянем на знаменитый рыбный рынок с байкальским омулем — эндемиком озера и настоящим гастрономическим символом региона.
2 день
Переезд на Ольхон
Сегодня мы отправимся на главный остров Байкала — Ольхон. По пути сделаем остановку, чтобы пообедать и сфотографироваться у памятника Бродяге из народного романса «Омулёвая бочка». Поговорим о шаманизме и узнаем, как правильно «бурханить». Ближе к вечеру прибудем на Ольхон и встретим закат у самого сакрального места Байкала — скалы Шаманки на мысе Бурхан.
3 день
Север Ольхона и мыс Хобой
После завтрака отправимся в путь по северной части острова. Нас ждёт насыщенный день с остановками в живописных местах. Сначала заглянем в деревню Харанцы и на смотровую площадку на берегу, затем сделаем остановку на песчаном пляже Песчанки — при хорошей погоде можно будет искупаться.
Продолжим маршрут к мысу Три Брата, а затем доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой. Это священное место, где соединяются воды Большого и Малого Моря. На берегу устроим обед, а после увидим мыс Любви — скалу в форме сердца, и побываем в уединённой деревне Узуры.
4 день
Свободное время на Ольхоне
Сегодня вы сможете насладиться неторопливым отдыхом. Прогуляйтесь по Сарайскому пляжу, загляните в сувенирные лавки или, если хочется активности, выберите дополнительные впечатления: экскурсию на остров Огой, прогулку на сапах к скале Шаманке или фотосессию на фоне байкальской природы. Вечером соберёмся всей группой на посиделки под звёздным небом, послушаем легенды Ольхона и просто хорошо проведём время.
5 день
Южный Ольхон и возвращение в Иркутск
После завтрака совершим небольшую экскурсию на юг острова. Посетим скалу Трезубец и тёплое озеро Ханхой, а затем отправимся в обратный путь. По прибытии в Иркутск заселимся в отель и отдохнём после дороги.
6 день
Окончание тура
Утром вас ждёт завтрак в отеле. Наша программа подошла к концу, но мы не прощаемся — говорим: «До новых встреч!».
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
88 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки и обеды
Трансфер из/до аэропорта
Трансфер по маршруту
Услуги гида
Экскурсии
Входные билеты в музеи
Рекреационные сборы
Что не входит в цену
Переезд до Иркутска и обратно
Остальное питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, до 10:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Мария — ваша команда гидов в Иркутске
Провели экскурсии для 1616 туристов
Я коренная иркутянка, которая безумно рада, что родилась и выросла именно здесь. О себе могу сказать строчкой из стихотворения одного известного современного автора: «Я всегда слышу, как зовут в дорогу читать дальше
свирели…» Вот именно поэтому я и стала гидом-экскурсоводом-переводчиком, а вообще я человек-оркестр. Меня всегда тянет узнавать что-то новое, идти туда, где много неизвестного, любопытного и очень интересного. Провожу экскурсии и организую авторские туры по Листвянке, Ольхону, Иркутску и Аршану, а также очень люблю ходить в походы:)
Отзывы и рейтинг
И
Илья
14 авг 2025
Мне все очень понравилось. Я остался в восторге от путешествия. Спасибо.