После встречи едем в Листвянку. Сначала отправимся в архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы». Здесь вы узнаете, как жили народы Прибайкалья, познакомитесь с их культурой, традициями и бытом. Затем поднимемся на кресельном подъёмнике к смотровой площадке «Камень Черского», где гид расскажет легенду о старике Байкале и его прекрасной дочери Ангаре.

После обеда посетим Байкальский музей — уникальное пространство, где можно узнать всё о самом озере, а также увидеть байкальскую нерпу. Прогуляемся вдоль берега и заглянем на знаменитый рыбный рынок с байкальским омулем — эндемиком озера и настоящим гастрономическим символом региона.