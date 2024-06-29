Вы побываете в Листвянке, попробуете байкальскую рыбку и погрузитесь в историю озера в Музее Байкала. Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё.
В Аршане попробуете бурятские буузы и полюбуетесь водопадом Кынгарги, а также узнаете, какие традиции соблюдают в буддийском дацане «Бодхидхарма». Будем передвигаться пешком, на пароме и на УАЗиках.
Описание тура
Организационные детали
Программа может быть скорректирована в зависимости от обстоятельств.
При опоздании к месту сбора путешественник добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счёт.
Проживание. Отели «Яковлев»/«Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.
Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-ый, 2-ой и 3-ий дни, ужин во 2-ой день, а также дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Листвянка и КБЖД
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.
По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм. После обеда отправимся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба сойдём на берег и пройдёмся по тоннелям.
Затем вернёмся в Листвянку, продегустируем байкальскую рыбку и закупимся сувенирами. По возвращении в Иркутск заселимся в отель.
На пароме до Ольхона
Позавтракав, отправимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. По пути увидим живописные локации. Осмотрим бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Добравшись до Ольхона, пересядем на УАЗики и поедем изучать местные достопримечательности. Побываем у мыса Бурхан или скалы Шаманки, которая славится своей энергетикой среди шаманов. Посетим Сарайский пляж, где вы сможете понежиться под солнечными лучами и искупаться. Пообедаем на острове, а на обратном пути в Иркутск вас ждёт ужин.
Аршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацан
Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например – бурятские буузы.
После этого посетим Хойморский дацан «Бодхидхарма»: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.
Поздно вечером вернёмся в Иркутск.
Окончание тура
К 12:00 выселяемся из отеля. Вы сможете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|38 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды в 1-ый, 2-ой и 3-ий дни, ужин во 2-ой день
- Трансфер из аэропорта, от ж. - д. вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Дегустации
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
- Доплата при одноместном размещении (уровень «стандарт») - 8500 руб
- Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт») - 13 000 руб
- Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт+») - 19 000 руб
- Доплата при одноместном размещении (уровень «вип») - 29 000 руб
- Стоимость тура при выборе уровня «комфорт» составит:
- 45 290 руб. - 2 - или 3-местное размещение
- Стоимость тура при выборе уровня «комфорт+» составит:
- 51 430 руб. - 2 - или 3-местное размещение
- Стоимость тура при выборе уровня «вип» составит:
- 67 430 руб. - 2 - или 3-местное размещение