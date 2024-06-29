Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба

Увидеть нерп, отдохнуть на Сарайском пляже и погулять по тоннелям Кругобайкальской железной дороги
Отправляемся в летнее путешествие по Байкалу и окрестностям.

Вы побываете в Листвянке, попробуете байкальскую рыбку и погрузитесь в историю озера в Музее Байкала. Посетите Кругобайкальскую железную дорогу и насладитесь потрясающими видами вокруг неё.

В Аршане попробуете бурятские буузы и полюбуетесь водопадом Кынгарги, а также узнаете, какие традиции соблюдают в буддийском дацане «Бодхидхарма». Будем передвигаться пешком, на пароме и на УАЗиках.
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Байкальский экспресс: Листвянка, Ольхон, Аршан и «золотая пряжка» Транссиба
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Программа может быть скорректирована в зависимости от обстоятельств.
При опоздании к месту сбора путешественник добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счёт.

Проживание. Отели «Яковлев»/«Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«Грин». Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение и проживание в отелях более высокого уровня.

Питание. В стоимость входят завтраки, обеды в 1-ый, 2-ой и 3-ий дни, ужин во 2-ой день, а также дегустации. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Листвянка и КБЖД

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.

По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм. После обеда отправимся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба сойдём на берег и пройдёмся по тоннелям.

Затем вернёмся в Листвянку, продегустируем байкальскую рыбку и закупимся сувенирами. По возвращении в Иркутск заселимся в отель.

Листвянка и КБЖДЛиствянка и КБЖДЛиствянка и КБЖДЛиствянка и КБЖД
2 день

На пароме до Ольхона

Позавтракав, отправимся на Ольхон, в самое сердце Байкала. По пути увидим живописные локации. Осмотрим бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

Добравшись до Ольхона, пересядем на УАЗики и поедем изучать местные достопримечательности. Побываем у мыса Бурхан или скалы Шаманки, которая славится своей энергетикой среди шаманов. Посетим Сарайский пляж, где вы сможете понежиться под солнечными лучами и искупаться. Пообедаем на острове, а на обратном пути в Иркутск вас ждёт ужин.

На пароме до ОльхонаНа пароме до ОльхонаНа пароме до ОльхонаНа пароме до Ольхона
3 день

Аршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацан

Позавтракаем и поедем в Аршан. Посёлок расположился в Тункинской долине у подножия Саян. По прибытии нас ждёт пешая экскурсия. Отправимся к водопадам на реке Кынгарге и полюбуемся одним из них. Во время обеда попробуем блюда бурятской кухни. Например – бурятские буузы.

После этого посетим Хойморский дацан «Бодхидхарма»: познакомимся с буддистскими обычаями и традициями, насладимся свежим воздухом кедровой рощи, в которой он расположился.

Поздно вечером вернёмся в Иркутск.

Аршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацанАршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацанАршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацанАршан: водопады Кынгарги и Хойморский дацан
4 день

Окончание тура

К 12:00 выселяемся из отеля. Вы сможете заказать трансфер до аэропорта или ж. -д. вокзала. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет38 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды в 1-ый, 2-ой и 3-ий дни, ужин во 2-ой день
  • Трансфер из аэропорта, от ж. - д. вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Дегустации
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансфер до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Проживание (уровни "комфорт", "комфорт+" и "вип")
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «стандарт») - 8500 руб
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт») - 13 000 руб
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «комфорт+») - 19 000 руб
  • Доплата при одноместном размещении (уровень «вип») - 29 000 руб
  • Стоимость тура при выборе уровня «комфорт» составит:
  • 45 290 руб. - 2 - или 3-местное размещение
  • Стоимость тура при выборе уровня «комфорт+» составит:
  • 51 430 руб. - 2 - или 3-местное размещение
  • Стоимость тура при выборе уровня «вип» составит:
  • 67 430 руб. - 2 - или 3-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеАршанЭкскурсии по КБЖДВсе турыЛиствянкаОльхон3-дневные турыТункинская долинаПопулярные местаСкала Шаманка4-дневные турыНа 4 дняПляжиНа поезде

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