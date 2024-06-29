Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Далее нас ждёт дорога в Листвянку — «Ворота Байкала». Посёлок получил своё название благодаря лиственницам, растущим здесь. А ещё тут берёт своё начало река Ангара.

По приезде сделаем остановку о Шаман-камня и посетим Музей Байкала, где увидим милых нерп. Также осмотрим Свято-Никольский храм. После обеда отправимся на водную прогулку к Кругобайкальской железной дороге. КБЖД считается одним из самых красивых железнодорожных маршрутов мира. По прибытии на «золотую пряжку» Транссиба сойдём на берег и пройдёмся по тоннелям.

Затем вернёмся в Листвянку, продегустируем байкальскую рыбку и закупимся сувенирами. По возвращении в Иркутск заселимся в отель.