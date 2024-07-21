1 день

Иркутск - Листвянка - Байкальский музей - Камень Черского

Незабываемые мгновения, «сильные» места и пробирающие до глубины души панорамы – начинается наш наполненный событиями тур!

Вся группа собирается в иркутском аэропорте и выезжает к Байкалу.

В Листвянке мы заселимся в отель, а после отправимся на обзорную экскурсию.

Экспозиции Байкальского музея целиком посвящены озеру.

Здесь вы узнаете о геологии, флоре и фауне Байкала.

В качестве доп. услуги можно совершить погружение на дно озера в виртуальном батискафе.

Но, конечно, больше всего внимание привлекают очаровательные байкальские нерпы.

При помощи канатной дороги поднимемся до смотровой площадки «Камень Черского».

Вам откроется невероятный панорамный вид на хребты Хамар-Дабана, акваторию Листвянки и исток Ангары, единственной реки, вытекающей из Байкала.

При желании прогуляйтесь по Листвянке.

В этом крупном туристическом центре есть на что посмотреть!

На рыбном рынке вы сможете купить знаменитую байкальскую рыбу – омуля.

Сувенирные лавки также предлагают широкий выбор товаров.

Вы обязательно найдёте что-нибудь по душе!

Вернёмся в отель.

За ужином у вас появится множество тем для разговоров – ведь уже первый день получился очень насыщенным!

Включено: обед.