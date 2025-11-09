Мои заказы

Фототур по летнему Байкалу

Индивидуальный тур для знакомства с летним Байкалом и красивыми фотографиями на память о путешествии.

Вы побываете в Иркутске и Листвянке, погрузитесь в атмосферу прошлых столетий в музее под открытым небом, прокатитесь
на катере по самым живописным бухтам. Помимо этого, в туре вас ждет увлекательное погружение в воды Байкала с опытным инструктором.

Благодаря профессиональному фотографу все яркие моменты путешествия останутся с вами приятными воспоминаниями!

Ближайшие даты:
1
июн3
июн5
июн6
июн8
июн10
июн12
июн

Программа тура по дням

1 день

Иркутск и Листвянка

Встреча в Иркутске. Обзорная экскурсия по главным достопримечательностям Иркутска и отправление в Листвянку.

Обед в ресторане сибирской кухни.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается потрясающий вид на Байкал и исток Ангары.

Прогулка по набережной, остановки в красивых локациях для фото.

Катание на лошадях в живописной местности.

Размещение в гостинице.

Питание: обед.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Бухта Песчаная

Экскурсия в составе группы в бухту Песчаную на скоростном катере.

Именно здесь можно увидеть знаменитые ходульные деревья на берегу.

Экскурсия с выходом на берег и пешими прогулками по живописным бухтам Байкала, посещение смотровой площадки и отдых на пляже, обед-пикник.

Возвращение в гостиницу.

*Экскурсия зависит от погодных условий и может быть заменена.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

3 день

Дайвинг и парк-музей Тальцы

Посещение дайвинг-центра, инструктаж и погружение с опытным инструктором.

Погружение в озеро Байкал будет интересно не только опытным ценителями подводного мира, но и новичкам в мире дайвинга.

Подводная съемка.

Обед в ресторане байкальской кухни.

Посещение этнографического парка-музея под открытым небом Тальцы: бурятские юрты, эвенкийские лабазы, тофаларские чумы, русские избы и усадьбы.

Переезд в Иркутск.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Тур индивидуальный, стоимость рассчитывается в зависимости от количества человек в заявке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:139 000106 80092 50088 800
Стоимость тура за группу:278 000427 200555 000710 400

Варианты проживания

Байкальский кедр

2 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: обеддень 2, 3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Листвянкадень 2: Листвянка - бухта Академическая - Листвянкадень 3: Листвянка - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: обзорная экскурсия по Иркутску и по Листвянке, конная прогулка и посещение смотровой площадкидень 2: бухта Песчанаядень 3: дайвинг, посещение парка-музея Тальцы
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

