1 день

Земля шаманов

Приветствуем вас на сибирской земле!

Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.

Байкал ждет, поэтому сразу садимся в комфортабельный автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.

Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.

Для начала, на границе с бурятской землей мы попросим местных духов о нашем легком путешествии, благоприятной погоде.

На обед мы заедем в кафе, где попробуем блюда бурятской кухни.

Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.

Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.

Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.

Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160