Неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим «ползающие» по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.
Программа тура по дням
Земля шаманов
Приветствуем вас на сибирской земле!
Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.
Байкал ждет, поэтому сразу садимся в комфортабельный автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.
Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.
Для начала, на границе с бурятской землей мы попросим местных духов о нашем легком путешествии, благоприятной погоде.
На обед мы заедем в кафе, где попробуем блюда бурятской кухни.
Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.
Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.
Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Хобой и северные мысы
После завтрака в гостинице мы отправимся на автомобильную экскурсию, которая сегодня полностью займет наше внимание и время.
На высоко проходимом автомобиле мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.
Все самые популярные достопримечательности северной части острова не останутся без нашего посещения.
Урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, мыс Шунтэ Левый и таинственная скульптура Хранителя Байкала.
Обед на свежем воздухе, приготовленный из байкальского омуля, дополнит нашу картину экскурсии.
Ближе к вечеру немного уставшие, но счастливые мы вернемся в отель.
Если останется время можно прогуляться по поселку в поисках самого лучшего сувенира.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Свободный день
Сегодня мы дарим вам свободный день на Ольхоне, чтобы вы сами выбрали чем его занять.
В меню ярких впечатлений: прогулка на лошадях вдоль берега Байкала или по лесу, квадроциклы, багги, велосипеды, саб-борды, фотосессии, массаж, спа, баня.
Всего не перечесть и не успеть, а нам всё и не надо, выбирайте только, что действительно важно для вас.
Водные экскурсии на теплоходе или катере – отличная альтернатива автомобильной поездке по острову, поэтому советуем воспользоваться моментом и изучить другие грани острова с воды.
Свободный день
Не успели вчера прокатиться на водном мотоцикле? Или освоить сап-борд? А может вы еще не видели пляж в Харанцах? Сегодня идеальный день, чтобы осуществить всё задуманное.
Уверены, что ваш телефон наполниться шикарными фото и видео, которые станут прекрасным воспоминанием из вашего путешествия.
Обязательный пункт программы – искупаться в бодрящей воде Байкала и попробовать “байкальский коктейль”.
Возвращение в Иркутск
Ваше островное приключение подходит к концу, и сегодняшний вечер вы встретите уже в Иркутске.
Но незабываемые впечатления, эмоции и красивые фотографии останутся с вами навсегда.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Эконом
|Полу-эконом
|Стандарт
|Двухместное
|42 900
|47 500
|54 500
|Одноместное
|49 500
|56 000
|66 000
- Эконом – душ и туалет на улице;
- Полу-эконом – душ и туалет на этаже;
- Стандарт – удобства в номере.
Подселение не предусматривается.
В осенние даты предлагается только вариант размещения Полу-эконом и Стандарт.
Варианты проживания
База отдыха «Olkhon Inn»
База отдыха «Olkhon Inn» размещена в посёлке Хужир Иркутской области, в 0,4 км от остановки.
База расположена в самом центре местности. В номере предусмотрены спальные места, шкаф, журнальный столик. В душевой комнате приготовлен набор средств личной гигиены.
Отдыхающие могут заглянуть за едой и напитками в продуктовый «Гастроном Холл», в двух шагах от дома. Весело провести вечер можно в баре «Кочевник». Вкусно пообедать в ближайшем кафе за 170 м.
База расположена рядом с достопримечательностью: «Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина». Ближайший аэропорт «Иркутск» отдален на 225,6 км, а железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский» в 230,9 км.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостевой дом «LakePlace»
Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир.
К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса.
В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж.
В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.
Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната.
В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.
Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.
Гостевой дом «Olkhon hill»
Гостевой дом Olkhon hill с садом и террасой расположен в поселке Хужир.
В каждом номере гостевого дома установлен шкаф.
Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.
Все номера оснащены холодильником.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах (по выбранному тарифу)
- Экскурсии по программе
- Питание по программе завтраки (2-5 день, обед 2 день, ужины 1-4 день)
- Услуги гида на экскурсиях
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе во время трансферов
- Дополнительные экскурсии и развлечения в 3 и 4 дни тура
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Гостиница в Иркутске
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
На экскурсии по Ольхону во 2 день – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры и инвалиды 5%.
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.