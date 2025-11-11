Мои заказы

Чарующий Ольхон. Байкал. Осень

В этом путешествии Вас удивит магия священного острова Ольхон.

Неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим «ползающие» по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.

Мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.
Ближайшие даты:
4
сен5
сен7
сен12
сен14
сен21
сен26
сен

Программа тура по дням

1 день

Земля шаманов

Приветствуем вас на сибирской земле!

Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.

Байкал ждет, поэтому сразу садимся в комфортабельный автобус и отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.

Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.

Для начала, на границе с бурятской землей мы попросим местных духов о нашем легком путешествии, благоприятной погоде.

На обед мы заедем в кафе, где попробуем блюда бурятской кухни.

Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.

Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.

Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.

Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

2 день

Хобой и северные мысы

После завтрака в гостинице мы отправимся на автомобильную экскурсию, которая сегодня полностью займет наше внимание и время.

На высоко проходимом автомобиле мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.

Все самые популярные достопримечательности северной части острова не останутся без нашего посещения.

Урочище Песчаное, мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, мыс Шунтэ Левый и таинственная скульптура Хранителя Байкала.

Обед на свежем воздухе, приготовленный из байкальского омуля, дополнит нашу картину экскурсии.

Ближе к вечеру немного уставшие, но счастливые мы вернемся в отель.

Если останется время можно прогуляться по поселку в поисках самого лучшего сувенира.

80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.

3 день

Свободный день

Сегодня мы дарим вам свободный день на Ольхоне, чтобы вы сами выбрали чем его занять.

В меню ярких впечатлений: прогулка на лошадях вдоль берега Байкала или по лесу, квадроциклы, багги, велосипеды, саб-борды, фотосессии, массаж, спа, баня.

Всего не перечесть и не успеть, а нам всё и не надо, выбирайте только, что действительно важно для вас.

Водные экскурсии на теплоходе или катере – отличная альтернатива автомобильной поездке по острову, поэтому советуем воспользоваться моментом и изучить другие грани острова с воды.

4 день

Свободный день

Не успели вчера прокатиться на водном мотоцикле? Или освоить сап-борд? А может вы еще не видели пляж в Харанцах? Сегодня идеальный день, чтобы осуществить всё задуманное.

Уверены, что ваш телефон наполниться шикарными фото и видео, которые станут прекрасным воспоминанием из вашего путешествия.

Обязательный пункт программы – искупаться в бодрящей воде Байкала и попробовать “байкальский коктейль”.

5 день

Возвращение в Иркутск

Ваше островное приключение подходит к концу, и сегодняшний вечер вы встретите уже в Иркутске.

Но незабываемые впечатления, эмоции и красивые фотографии останутся с вами навсегда.

300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеЭкономПолу-экономСтандарт
Двухместное42 900 47 50054 500
Одноместное49 50056 00066 000
  • Эконом – душ и туалет на улице;
  • Полу-эконом – душ и туалет на этаже;
  • Стандарт – удобства в номере.

Подселение не предусматривается.

В осенние даты предлагается только вариант размещения Полу-эконом и Стандарт.

Варианты проживания

База отдыха «Olkhon Inn»

4 ночи

База отдыха «Olkhon Inn» размещена в посёлке Хужир Иркутской области, в 0,4 км от остановки.

База расположена в самом центре местности. В номере предусмотрены спальные места, шкаф, журнальный столик. В душевой комнате приготовлен набор средств личной гигиены.

Отдыхающие могут заглянуть за едой и напитками в продуктовый «Гастроном Холл», в двух шагах от дома. Весело провести вечер можно в баре «Кочевник». Вкусно пообедать в ближайшем кафе за 170 м.

База расположена рядом с достопримечательностью: «Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина». Ближайший аэропорт «Иркутск» отдален на 225,6 км, а железнодорожный вокзал «Иркутск-Пассажирский» в 230,9 км.

Гостиница «Адмирал»

4 ночи

Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.

Гостевой дом «LakePlace»

4 ночи

Гостевой дом LakePlace расположен в поселке Хужир.

К услугам гостей принадлежности для барбекю и терраса.

В гостевом доме обустроена общая кухня и общий лаундж.

В число удобств входит бесплатный Wi-Fi, доступный на всей территории.

Гости могут пользоваться бесплатной частной парковкой.

За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.

В распоряжении гостей каждого номера собственная ванная комната.

В некоторых номерах есть балкон, а из других открывается вид на озеро.

Ежедневно для гостей сервируют континентальный завтрак.

Гостевой дом «Olkhon hill»

4 ночи

Гостевой дом Olkhon hill с садом и террасой расположен в поселке Хужир.

В каждом номере гостевого дома установлен шкаф.

Собственная ванная комната с душем укомплектована феном и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями.

Все номера оснащены холодильником.

Гостиница «Набаймар»

4 ночи

Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
  • Размещение в гостиницах (по выбранному тарифу)
  • Экскурсии по программе
  • Питание по программе завтраки (2-5 день, обед 2 день, ужины 1-4 день)
  • Услуги гида на экскурсиях
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе во время трансферов
  • Дополнительные экскурсии и развлечения в 3 и 4 дни тура
  • Сувенирная и алкогольная продукция
  • Гостиница в Иркутске
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно! Паспорт и полис ОМС;
  • кепка или бандана + шапка;
  • легкая шапка;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
  • репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
  • удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
  • туалетные принадлежности;
  • одежда для города или курорта;

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.

На экскурсии по Ольхону во 2 день – а/м УАЗ СГР.

Есть ли скидки в туре?
  • 10% дети до 12 включительно;
  • Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
  • Пенсионеры и инвалиды 5%.
Как подобрать билеты?

В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.

В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.

Можем помочь забронировать проживание в городе.

Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.

Какие потребуются документы для оформления тура?
  • скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
  • на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

