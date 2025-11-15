2 день

Декабристские сёла

Завтрак в отеле.

Переезд в село Оёк.

Посещение села Оёк.

Несколько селений близ Иркутска на правом берегу Ангары известны как "декабристские сёла".

В 35 км к северо-востоку от Иркутска, на правом берегу реки Куды, лежит старинное село Оёк.

Это было этапное село.

Через него двигались ссыльные на север по Якутскому тракту.

Здесь же оседали освобождённые после каторги.

Самыми знаменитыми из поселенцев были декабристы Сергей Трубецкой и Федор Вадковский.

Вадковский прожил в этом селе 5 лет, умер здесь же и был похоронен около церкви Успения Пресвятой Богородицы.

От декабристов в Оеке осталась, к сожалению, только память.

Местные краеведы даже не знают точно, где стояли их дома.

Переезд в село Урик.

Посещение села Урик.

Урик не случайно называют «столичкой декабристов».

Здесь на поселении жили братья Муравьевы, Фердинанд Вольф, Михаил Лунин.

Дом Волконских, который сейчас находится в Иркутске и где открыт музей декабриста и его семьи, тот самый, что Сергей Григорьевич изначально построил в Урике.

Сохранилась Спасская церковь — один из памятников русской архитектуры XVIII века.

Именно здесь в свое время венчались декабрист Александр Муравьев и простая гувернантка Жозефина Бракман.

На свадьбу тогда съехались гости со всей Иркутской губернии, праздник посетил даже сам губернатор.

В ограде церкви — могила декабриста Н. М. Муравьёва.

Экскурсия в историко-краеведческий музей им. Н. Перетолчина.

Музей был создан в 1966 году при Уриковской СОШ.

Здесь насчитывается 920 экспонатов, из них 616 являются подлинниками.

Переезд в село Усть-Куда.

Посещение села Усть-Куда.

В деревне Усть-Куда располагалась летняя дача Волконских.

До нашего времени деревянные постройки, естественно, не сохранились, сохранилась Казанская церковь, которую освятили еще до появления декабристов в этих местах.

Ее они точно видели.

Переезд в село Александровское.

Посещение села Александровское.

В начале XIX века здесь существовал Александровский винокуренный завод по имени царя Александра I.

Здесь по прибытии в Сибирь отбывали каторгу декабристы Василий Давыдов и Артамон Муравьев, братья Андрей и Петр Борисовы.

Позднее всех их отправят по этапу на Нерчинские рудники.

Переезд в село Олонки.

Посещение села Олонки.

С 1828 по 1872 год здесь на поселении жил декабрист В. Ф. Раевский.

Именно он основал здесь первую школу в 30-годы XIX века, здесь он женился на крещёной бурятке, здесь родились его дети.

После амнистии в 1858 году на краткое время В. Ф. Раевский приехал в европейскую часть России, а затем вернулся в Сибирь.

Был похоронен в Олонках.

Экскурсия в Олонский краеведческий музей имени В. Ф. Раевского.

Возвращение в Иркутск.

Свободное время в Иркутске.

