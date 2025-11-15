Декабристы и
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Иркутску
Прибытие в международный аэропорт Иркутск.
Встреча в аэропорту Иркутска в 12:30.
Поздний завтрак.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Город Иркутск был основан в 1661 году.
Все началось со строительства небольшого острога (деревянной крепости) на месте слияния двух великих сибирских рек – Иркута и Ангары.
Сегодня Иркутск – один из самых больших городов на востоке страны.
Здесь сохранился неповторимый сибирский колорит.
Особенный интерес представляет исторический центр Иркутска, внесенный в предварительный список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей города и узнаете о выдающихся людях России, чья деятельность была неразрывно связана с Иркутском.
Вы увидите памятник основателям Иркутска, Богоявленский собор, Московские триумфальные ворота, памятник Александру III и памятник Л. Гайдаю, купеческие особняки.
Мы побываем на набережной Ангары, увидим место расстрела А. Колчака и памятник легендарному адмиралу.
Размещение в отеле.
Свободное время.
Декабристские сёла
Завтрак в отеле.
Переезд в село Оёк.
Посещение села Оёк.
Несколько селений близ Иркутска на правом берегу Ангары известны как "декабристские сёла".
В 35 км к северо-востоку от Иркутска, на правом берегу реки Куды, лежит старинное село Оёк.
Это было этапное село.
Через него двигались ссыльные на север по Якутскому тракту.
Здесь же оседали освобождённые после каторги.
Самыми знаменитыми из поселенцев были декабристы Сергей Трубецкой и Федор Вадковский.
Вадковский прожил в этом селе 5 лет, умер здесь же и был похоронен около церкви Успения Пресвятой Богородицы.
От декабристов в Оеке осталась, к сожалению, только память.
Местные краеведы даже не знают точно, где стояли их дома.
Переезд в село Урик.
Посещение села Урик.
Урик не случайно называют «столичкой декабристов».
Здесь на поселении жили братья Муравьевы, Фердинанд Вольф, Михаил Лунин.
Дом Волконских, который сейчас находится в Иркутске и где открыт музей декабриста и его семьи, тот самый, что Сергей Григорьевич изначально построил в Урике.
Сохранилась Спасская церковь — один из памятников русской архитектуры XVIII века.
Именно здесь в свое время венчались декабрист Александр Муравьев и простая гувернантка Жозефина Бракман.
На свадьбу тогда съехались гости со всей Иркутской губернии, праздник посетил даже сам губернатор.
В ограде церкви — могила декабриста Н. М. Муравьёва.
Экскурсия в историко-краеведческий музей им. Н. Перетолчина.
Музей был создан в 1966 году при Уриковской СОШ.
Здесь насчитывается 920 экспонатов, из них 616 являются подлинниками.
Переезд в село Усть-Куда.
Посещение села Усть-Куда.
В деревне Усть-Куда располагалась летняя дача Волконских.
До нашего времени деревянные постройки, естественно, не сохранились, сохранилась Казанская церковь, которую освятили еще до появления декабристов в этих местах.
Ее они точно видели.
Переезд в село Александровское.
Посещение села Александровское.
В начале XIX века здесь существовал Александровский винокуренный завод по имени царя Александра I.
Здесь по прибытии в Сибирь отбывали каторгу декабристы Василий Давыдов и Артамон Муравьев, братья Андрей и Петр Борисовы.
Позднее всех их отправят по этапу на Нерчинские рудники.
Переезд в село Олонки.
Посещение села Олонки.
С 1828 по 1872 год здесь на поселении жил декабрист В. Ф. Раевский.
Именно он основал здесь первую школу в 30-годы XIX века, здесь он женился на крещёной бурятке, здесь родились его дети.
После амнистии в 1858 году на краткое время В. Ф. Раевский приехал в европейскую часть России, а затем вернулся в Сибирь.
Был похоронен в Олонках.
Экскурсия в Олонский краеведческий музей имени В. Ф. Раевского.
Возвращение в Иркутск.
Свободное время в Иркутске.
Дом-музей Трубецких. Дом-музей Волконских
Завтрак в отеле.
Экскурсия в дом-музей Трубецких.
Первый музей декабристов в Иркутске был открыт в 1970 г. в доме, принадлежавшем, по легенде, семье декабриста С. П. Трубецкого.
До 1856 г. Трубецкие проживали в доме в Знаменском предместье.
Тот дом сгорел в 1908 г. А дом, в котором сейчас находится музей, возможно, был построен Сергеем Петровичем для одной из дочерей.
Экспозиция музея показывает через сибирскую ссылку декабриста С. П. Трубецкого и его семьи судьбы других декабристов.
В экспозиции представлены подлинные вещи семьи Трубецких.
В программу посещения музея помимо экскурсии включена литературно-музыкальная композиция о Трубецких.
Пешеходная экскурсия по историко-мемориальному комплексу «Декабристы в Иркутске».
На иркутской земле бережно сохраняется память о декабристах.
Одно из самых известных и посещаемых памятных мест города – историко-мемориальный комплекс «Декабристы в Иркутске».
Комплекс представляет собой заповедную зону, включающую сорок памятников истории и культуры, в том числе пять памятников федерального значения.
Комплекс условно разделен на две основные зоны: мемориальный центр, связанный с пребыванием декабристов в сибирской ссылке, и музей-заповедник городской деревянной застройки XIX в.
Обед в кафе «Горы зовут».
Экскурсия в дом-музей Волконских.
Дом был возведен в 1838 году в селе Урик Иркутской губернии, куда после десяти лет каторжных работ в Забайкалье семья Волконских была определена на поселение.
Когда Сергей Григорьевич получил разрешение на переезд в Иркутск, он организовал перевозку двухэтажного дома на участок за Преображенской церковью.
Дом Волконских построен в стиле русского классицизма, отличительной особенностью которого является наличие эркеров на втором этаже, созданных по проекту декабриста Н. А. Бестужева, и зимнего сада на застекленной веранде второго этажа.
Постоянная экспозиция музея рассказывает о жизни декабристов на поселении в Восточной Сибири.
Особое место в коллекции музея занимают музыкальные инструменты семьи Волконских – рояль "Lichtenhal" 1831 г., пирамидальное фортепиано конца XVIII века и действующая музыкальная шкатулка, сделанная в Швейцарии в середине XIX века.
В программу посещения музея помимо экскурсии включена литературно-музыкальная композиция о Волконских.
Свободное время в Иркутске.
Путешествие по Московскому тракту
Завтрак в отеле.
Переезд в село Большая Елань по Московскому тракту.
Как в Петербурге подъезд называют парадной, так и в Сибири слову "шоссе" предпочитают слово "тракт" – как дань уважения историческим дорогам.
Продвижение русских на восток в конце XVI – 1-ой пол. XVII вв. привело к образованию острогов и других поселений на громадных просторах Сибири.
До середины XVIII в. главными связующими нитями между населёнными местами были реки.
Но уже в начале XVIII в. для более успешной колонизации восточной окраины Российской империи устройство сухопутной дороги через всю Сибирь стало настоятельной потребностью.
На левом берегу Ангары тракт лишь один – зато какой!
Уходящая на восток трасса "Байкал" тут называется Култукским трактом, уходящая на запад трасса "Сибирь" – Московским трактом, а в совокупности они – тот легендарный Сибирский тракт, в 18 веке связавший Европу с Китаем.
Мы отправляемся в путешествие по Московскому тракту, в прокладке которого большую роль сыграл руководитель Второй Камчатской экспедиции Витус Беринг.
Посещение села Большая Елань.
Здесь жили на поселении Александр Одоевский, Владимир Штейнгель и Артамон Муравьёв.
В 2020 г. здесь был открыт памятник декабристам.
Переезд в село Тельма.
Посещение села Тельма.
В поселке Тельма мы сделаем остановку у Казанского храма, который местные жители считают красивейшим в России.
Церковь, освященная летом 1816 г., пленяет с первого взгляда.
Византийская пятиглавая базилика, покрытая голубыми куполами, великолепна.
Здание церкви выглядит нарядно и празднично, а ее ажурная колокольня с часами, при всей своей массивности, кажется, парит над холмом.
Посмотреть на это чудо следует обязательно.
Переезд в село Мальта.
Посещение села Мальта.
В селе Мальта остановимся у памятника семье мамонтов и поговорим об удивительных археологических находках.
Вспомним А. П. Чехова и легендарного антрополога Михаила Герасимова.
Переезд в село Бельск.
Посещение села Бельск.
Деревенские дома Бельска являются объектами культурного наследия.
Некоторым по 150 – 200 лет.
Сретенский храм в стиле сибирского барокко руинирован, но ожидает восстановления.
Самым именитым ссыльным Бельска стал Иван Анненков, герой любимого всеми фильма «Звезда пленительного счастья».
Вместе с женой, француженкой Полиной Гебль, он прожил здесь около двух лет.
Куда дольше в Бельске прожил Пётр Громницкий, обосновавшийся здесь в 1836 году, с 1842 находивший под особым надзором за чтение «Писем из Сибири» Михаила Лунина, а в 1852 умерший в больнице Усолья.
Возвращение в Иркутск.
Экскурсия в Художественный музей им. В. П. Сукачёва, который известен своей уникальной коллекцией.
По Кругобайкальскому тракту
Завтрак в отеле.
По Култукскому или Кругобайкальскому тракту мы проедем через город Шелехов, который получил название в честь российского путешественника, землепроходца, мореплавателя, купца и основателя Русско-Американской компании Григория Ивановича Шелихова.
Правда, в указе 1956 года о присвоении названия посёлку фамилия принята в написании Шелехов.
Это связано с тем, что нет единого мнения о правильности написания фамилии.
Сам же Григорий Иванович подписывал документы в обоих варианта.
По пути поговорим о роли Иркутска в освоении Северной Америки.
Экскурсия в Городской музей Г. И. Шелехова.
Затем, двигаясь вдоль старинного Кругобайкальского тракта, мы направимся в поселок Введенщина, основанный еще в 18 веке, где жили декабрист А. Сутгоф и знаменитый геолог и писатель В. Обручев.
Далее мы проедем через горный серпантин и окажемся в старинном селе Моты, которое старше Иркутска на несколько десятилетий.
Именно здесь когда-то жил декабрист и полярный исследователь Н. Чижов.
Мы увидим в старообрядческую церковь и посмотрим на поклонный крест у берега реки Иркут, где было основано село в 1647 г.
Село Шаманка известно самым большим кладбищем японских военнопленных в Иркутской области.
Вам предстоит перейти через реку Иркут по самому длинному в Прибайкалье подвесному мосту.
Прогуляемся вдоль берега реки Иркут до знаменитого Шаманского утеса.
Возвращение в Иркутск.
Музыкальный салон "В гостях у княгини Волконской".
Дорога на Байкал. Музей «Тальцы». Байкальский музей. Камень Черского
Завтрак в отеле.
Всего в 65 километрах от Иркутска на берегу озера Байкал расположен живописный посёлок Листвянка.
По пути на Байкал мы посетим музей «Тальцы».
В этнографическом комплексе представлена деревянная архитектура Сибири XVII-XIX веков.
Переезд в Листвянку — посёлок на берегу Байкала.
Первое поселение в этих местах появилось в XVIII веке и было названо в честь многочисленных лиственниц, растущих в окрестностях.
Теперь это — всесезонный курорт, где можно отдохнуть, прокатиться по водной или ледяной глади величественного озера и попробовать на рынке свежевыловленную рыбу, которая водится только в водах Байкала — омуля, хариуса и сига.
С флорой и фауной озера и побережья можно будет познакомиться в Байкальском музее, где также есть «Батискаф» с виртуальным погружением на дно.
Обед.
Затем поднимемся на камень Черского и побываем на смотровой площадке с незабываемым видом на исток Ангары, Шаман-камень и горы Хамар-Дабан.
Увидим памятник драматургу Вампилову и Свято-Никольскую церковь – место съемок фильма «Звезда пленительного счастья».
Возвращение в Иркутск.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице “Ангара” 3*.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|65 500
|78 000
Пакет питания (завтрак и 2 обеда) – 2 900 руб.
Скидка пенсионерам – 1 000 руб.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» 3*
Номера комфортные и уютные, оформлены в современном стиле и оснащены всем необходимым. Из окон открывается шикарная панорама на центральную площадь. Гости могут посетить бильярдный VIP-клуб. Также гости отеля могут воспользоваться сауной и услугами салона красоты. Дополнительные услуги: прачечная, переговорная, конференц-зал на 55 мест, камера хранения, парковка, сувенирный киоск. На всей территории действует бесплатный Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на комфортабельном автобусе
- Размещение в отеле Ангара 3* с завтраком
- Услуги гида-сопровождающего
- Экскурсионная программа
- Входные билеты в музеи
- Разрешение на посещение Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в Иркутск и обратно
- Пакет питания (завтрак и 2 обеда) - 2 900 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие организационные особенности тура?
Организатор не несет ответственности за задержки в пути, связанные c погодными условиями, а также с пробками на дорогах.
В случае, если погодные условия на маршруте могут угрожать безопасности туристов (сильные снегопады, низкие/высокие температуры воздуха, сели, ливни, наводнения, лесные пожары, смог и пр.), туроператор оставляет за собой право в одностороннем порядке изменять программу экскурсии: заменять одни объекты на другие, а при невозможности замены - исключать объекты из программы.
Места в автобусе распределяются туроператором по мере продажи путёвок.
Какие выбрать рейсы?
ВНИМАНИЕ: Программа может быть скорректирована под изменение полетных программ Авиакомпании.
Отправление из Санкт-Петербурга:
- АЭРОФЛОТ: Санкт-Петербург - Иркутск SU6001 00:30 - 11:25. ВЫЛЕТ В ДЕНЬ НАЧАЛА ТУРА!
- Иркутск - Санкт-Петербург SU6002 11:10 - 12:35
Отправление из Москвы:
- АЭРОФЛОТ: Москва SVO - Иркутск SU1562 01:25 - 12:10 ВЫЛЕТ В ДЕНЬ НАЧАЛА ТУРА!
- Иркутск - Москва SVO SU1443 09:50 - 10:55
Отправление из Новосибирска:
- S7 Airlines: Новосибирск - Иркутск 05:55 - 09:20
- Иркутск - Новосибирск 13:45 - 15:15