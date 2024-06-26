Начнём тур со знакомства
Описание тура
Организационные детали
В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура, заранее согласовав новый вариант с участниками тура.
Мы рекомендуем Вам взять с собой в поездку:
• Удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
• Тёплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
• Кепи или бейсболку;
• Куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром, в случае дождей и туманов);
• Солнцезащитные очки;
• Лекарства, средства личной гигиены;
• Наличные деньги;
Проживание. Отели «Яковлев»/«Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«130» (Иркутск), «Ветер Странствий» / «Радуга»/«Эльдорадо»/«Ветер Байкала»/«Мир Байкала» (Малое Море). Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят ежедневные завтраки, а также ужин со 2-го по 5-ый дни и обед в день поездки на Ольхон. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.
Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.
После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.
Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.
Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.
После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.
Прогулка у Малого Моря
Позавтракаем и едем к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
По прибытии разместимся на базе отдыха, а после пойдём гулять. Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов об озере, насладитесь видами на пролив Ольхонские ворота, остров Огой и мыс Кобылья голова.
Вернувшись с прогулки, поужинаем.
Красоты Ольхона
Сегодня исследуем «сердце Байкала» — остров Ольхон*. Увидим знаменитую скалу Шаманку (мыс Бурхан), пожалуй, самое почитаемое место на Байкале. Согласно легендам, в пещере мыса обитал хозяин острова эжин.
Насладимся пляжем Сарайского залива, а после направимся в сторону мыса Хобой. По пути остановимся в зарослях багульника, чтобы сделать уникальные кадры. В урочище Песчаном увидим «ходульные деревья», высящиеся над почвой на своих корнях. Познакомимся с легендой мыса Саган-Хушун или Три брата.
Добравшись до Хобоя, устроим пикник и насладимся видами на полуостров Святой Нос.
*Экскурсия может состояться на 4-ый или 5-ый день тура.
Свободный день
Сегодня вы сможете провести время так, как захочется. Предлагаем желающим отправиться на дополнительные экскурсии*.
Вариант 1: Отправимся на водную экскурсию к острову Огой. Здесь вы увидите знаменитую ступу Просветления, у которой можно загадать желание. Также существует поверье, что буддистские ступы снимают напряжение и негатив за счёт своей энергии.
Вариант 2: Поедем в Сарминское ущелье. По пути увидим залив Мухор и реку Сарму. По прибытии вы очаруетесь возвышающимися скалами, образующими Сарминские ворота.
Вариант 3: Вас ждёт сафари по Тажеранским степям. Полюбуемся местными пейзажами, а также вы узнаете множество легенд и преданий.
Вариант 4: На этой экскурсии вы увидите панорамы реки Анги, Солёные озера и бухту Ая. На обед заглянем в кафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни. Для полного погружения в традиции этого народа посетим сакральное место — гору Хада Ёрд. В завершении программы поднимемся на гору, где находится Сад камней.
*У вас есть возможность выбрать максимум 2 дополнительные экскурсии на день.
Свободный день
В этот день вы также сможете выбрать понравившуюся дополнительную экскурсию и увидеть больше интересных достопримечательностей.
Возвращение в Иркутск
После завтрака — свободное время. С 12:00 до 14:00 будем выезжать в Иркутск. По приезде советуем погулять по набережной Ангары и заглянуть в местные кафешки.
Окончание тура
Позавтракав, выдвигаемся в аэропорт или на вокзал. Освободить номера нам нужно до 12:00, поэтому планируйте время отъезда, ориентируясь на время выселения.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|46 890 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки каждый день, ужин со 2-го по 5-ый дни, обед в день поездки на Ольхон
- Трансфер из/до аэропорта или ж. - д. вокзала
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
- Остальное питание
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за одноместное размещение - 19 000 руб
- Обратите внимание: стоимость тура зависит от месяца
- В мае, июне и сентябре - 46 890 руб
- В июле и августе - 52 800 руб
- В низкий сезон не гарантируется набор группы. В этом случае вам будет предложен индивидуальный маршрут. Водная экскурсия на остров Огой проводится в июле и августе, а также во второй половине июня и первой половине сентября