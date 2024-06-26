Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска

Прокатиться на пароме через Ольхонские ворота и познакомиться с байкальской фауной
В этом путешествии по Байкалу и окрестностям вы успеете насладиться не только достопримечательностями из основной экскурсионной программы, но и увидеть множество интересных локаций во время дополнительных поездок.

Начнём тур со знакомства
читать дальше

с Иркутском, а после посетим музей «Тальцы», погуляем по Листвянке, полюбуемся просторами Малого Моря и узнаем местные легенды. Проведём целый день на острове Ольхон и даже устроим пикник у мыса Хобой.

Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Палитра летнего Байкала: к Малому Морю из Иркутска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

В случае ухудшения погодных условий мы оставляем за собой право изменить программу или маршрут тура, заранее согласовав новый вариант с участниками тура.

Мы рекомендуем Вам взять с собой в поездку:
• Удобную повседневную обувь, а также сменную пару;
• Тёплые вещи на случай непогоды, а также запас носков;
• Кепи или бейсболку;
• Куртку с капюшоном и молнией (обязательно нужна вечером и утром, в случае дождей и туманов);
• Солнцезащитные очки;
• Лекарства, средства личной гигиены;
• Наличные деньги;

Проживание. Отели «Яковлев»/«Лазурный берег»/ «Матрёшка»/«130» (Иркутск), «Ветер Странствий» / «Радуга»/«Эльдорадо»/«Ветер Байкала»/«Мир Байкала» (Малое Море). Размещение 2- и 3-местное. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят ежедневные завтраки, а также ужин со 2-го по 5-ый дни и обед в день поездки на Ольхон. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.

Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.

После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.

Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.

После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.

Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»Экскурсия по Иркутску, Листвянка и музей «Тальцы»
2 день

Прогулка у Малого Моря

Позавтракаем и едем к Малому Морю. По пути полюбуемся прибайкальскими пейзажами: увидим Прибайкальский хребет, Тажеранскую степь и берег острова Ольхон. Будем проезжать посёлок Еланцы и посмотрим на бронзовую статую летящего орла, ставшего покровителем степных просторов. Также увидим скульптуру «Бродяга», увековечившую героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

По прибытии разместимся на базе отдыха, а после пойдём гулять. Во время экскурсии вы узнаете множество интересных фактов об озере, насладитесь видами на пролив Ольхонские ворота, остров Огой и мыс Кобылья голова.

Вернувшись с прогулки, поужинаем.

Прогулка у Малого МоряПрогулка у Малого МоряПрогулка у Малого МоряПрогулка у Малого Моря
3 день

Красоты Ольхона

Сегодня исследуем «сердце Байкала» — остров Ольхон*. Увидим знаменитую скалу Шаманку (мыс Бурхан), пожалуй, самое почитаемое место на Байкале. Согласно легендам, в пещере мыса обитал хозяин острова эжин.

Насладимся пляжем Сарайского залива, а после направимся в сторону мыса Хобой. По пути остановимся в зарослях багульника, чтобы сделать уникальные кадры. В урочище Песчаном увидим «ходульные деревья», высящиеся над почвой на своих корнях. Познакомимся с легендой мыса Саган-Хушун или Три брата.

Добравшись до Хобоя, устроим пикник и насладимся видами на полуостров Святой Нос.

*Экскурсия может состояться на 4-ый или 5-ый день тура.

Красоты ОльхонаКрасоты ОльхонаКрасоты ОльхонаКрасоты Ольхона
4 день

Свободный день

Сегодня вы сможете провести время так, как захочется. Предлагаем желающим отправиться на дополнительные экскурсии*.

Вариант 1: Отправимся на водную экскурсию к острову Огой. Здесь вы увидите знаменитую ступу Просветления, у которой можно загадать желание. Также существует поверье, что буддистские ступы снимают напряжение и негатив за счёт своей энергии.

Вариант 2: Поедем в Сарминское ущелье. По пути увидим залив Мухор и реку Сарму. По прибытии вы очаруетесь возвышающимися скалами, образующими Сарминские ворота.

Вариант 3: Вас ждёт сафари по Тажеранским степям. Полюбуемся местными пейзажами, а также вы узнаете множество легенд и преданий.

Вариант 4: На этой экскурсии вы увидите панорамы реки Анги, Солёные озера и бухту Ая. На обед заглянем в кафе, где вы сможете попробовать блюда бурятской кухни. Для полного погружения в традиции этого народа посетим сакральное место — гору Хада Ёрд. В завершении программы поднимемся на гору, где находится Сад камней.

*У вас есть возможность выбрать максимум 2 дополнительные экскурсии на день.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

В этот день вы также сможете выбрать понравившуюся дополнительную экскурсию и увидеть больше интересных достопримечательностей.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака — свободное время. С 12:00 до 14:00 будем выезжать в Иркутск. По приезде советуем погулять по набережной Ангары и заглянуть в местные кафешки.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск
7 день

Окончание тура

Позавтракав, выдвигаемся в аэропорт или на вокзал. Освободить номера нам нужно до 12:00, поэтому планируйте время отъезда, ориентируясь на время выселения.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет46 890 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки каждый день, ужин со 2-го по 5-ый дни, обед в день поездки на Ольхон
  • Трансфер из/до аэропорта или ж. - д. вокзала
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Иркутск и обратно
  • Остальное питание
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение - 19 000 руб
  • Обратите внимание: стоимость тура зависит от месяца
  • В мае, июне и сентябре - 46 890 руб
  • В июле и августе - 52 800 руб
  • В низкий сезон не гарантируется набор группы. В этом случае вам будет предложен индивидуальный маршрут. Водная экскурсия на остров Огой проводится в июле и августе, а также во второй половине июня и первой половине сентября
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Иркутска, 09:00-09:30
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеВсе турыЛиствянкаОльхонМыс ХобойПопулярные места7-дневные турыТажеранские степиМалое море БайкалаПрирода и пейзажи

Похожие туры из Иркутска

Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
1 отзыв
Листвянка, Ольхон и острова Малого моря: главные достопримечательности Байкала за 5 дней
Увидеть исток Ангары и загадать желание у Ступы Просветления
Начало: Иркутск, раннее утро
20 июня в 10:00
11 июля в 10:00
75 000 за человека
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
🚌 На автобусе
скидка
5%
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Байкальская кругосветка: два берега Байкала
Начало: Иркутск
11 июня в 10:00
28 июня в 10:00
9600091 200 за человека
Байкальские сказы
🚌 На автобусе
Авторский тур
10 дней
3 отзыва
Байкальские сказы
Начало: Иркутск
22 июня в 10:00
27 июля в 10:00
85 730 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам