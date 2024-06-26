Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале и отправимся на завтрак. Затем нас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску.

Первым делом пойдём осматривать древнюю святыню — Спасскую церковь. Рядом с ней находятся Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник первопроходцам. Заглянем также в Знаменский монастырь.

После этого прогуляемся по бульвару Гагарина. Здесь увидим памятник Александру III, Мавританский замок, в котором располагается краеведческий музей, и Сибиряковский дом, служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Заглянем в музей под открытым небом «Тальцы» и окунёмся в атмосферу сибирской деревни XVII-XIX вв.

Далее поедем в посёлок Листвянка, расположенный вдоль берега Байкала. Увидим Шаман-камень, история которого полна мифов и легенд. Вы посетите Байкальский музей и узнаете, кто обитает в озере.

Во время прогулки по Листвянке зайдём на рыбный рынок, сможем порадовать себя товарами сувенирных рядов и попробовать байкальскую рыбу холодного и горячего копчения.

После этого вернёмся в Иркутск и разместимся в отеле.