Рекомендуем туристам взять с собой: дождевик, тёплые вещи: ветровку, шапку, предметы личной гигиены (шампунь, паста, щетка и др.), купальные костюмы, полотенце средних размеров, удобную обувь (лучше кожаные кроссовки), сменные тапочки/шлёпанцы; средства защиты от солнца, солнцезащитные очки, средства от комаров и мошек (спрей «Рефтамид»)

Проживание. В туре предусмотрены разные уровни проживания. Будем жить на базе отдыха на Ольхоне. Размещение 2- и 3-местное с удобствами на территории (уровень «стандарт») или в номере (уровень «комфорт»). В Иркутске предусмотрено проживание в отеле с удобствами в номере.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед в 4-ый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.