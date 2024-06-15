Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон

Попробовать воду из целебных источников, посетить Нилову пустынь и встретить закат на Малом Море
Приглашаем вас в незабываемое путешествие к самому глубокому озеру мира — Байкалу! В этом туре мы не только окунёмся исследуем достопримечательности Ольхона, но и погрузимся в историю Иркутска, а также
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узнаем легенда и традиции жителей Тункинской долины.

Вас ждёт посещение дацана Бодхидхарма и водная прогулка по Малому Морю, а желающие смогут искупаться в минеральных источниках посёлка Жемчуг и разбавить свой досуг дополнительными экскурсиями в свободный день.

Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Сокровища Восточной Сибири: Иркутск, Аршан, Тункинская долина и Ольхон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем туристам взять с собой: дождевик, тёплые вещи: ветровку, шапку, предметы личной гигиены (шампунь, паста, щетка и др.), купальные костюмы, полотенце средних размеров, удобную обувь (лучше кожаные кроссовки), сменные тапочки/шлёпанцы; средства защиты от солнца, солнцезащитные очки, средства от комаров и мошек (спрей «Рефтамид»)

Проживание. В туре предусмотрены разные уровни проживания. Будем жить на базе отдыха на Ольхоне. Размещение 2- и 3-местное с удобствами на территории (уровень «стандарт») или в номере (уровень «комфорт»). В Иркутске предусмотрено проживание в отеле с удобствами в номере.

Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед в 4-ый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.

Программа тура по дням

1 день

Автомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по Аршану

Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Проедем по старинный улочкам, увидим русские храмы и польский костёл, деревянные и каменная дома.

Погрузившись в историю и культуру столицы Восточной Сибири, направимся в горы. Окажемся в Тункинской долине, где расположился Аршан. Здесь мы заселимся на базу отдыха и пойдём гулять по посёлку. Посетим местный рынок и проследуем до места, где река Кынгарга обрывается вниз водопадом. Попробуем минеральную воду из целебных источников и заглянем в дацан Бодхидхарма, чтобы проникнуться духом буддизма.

Автомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по АршануАвтомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по АршануАвтомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по АршануАвтомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по АршануАвтомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по АршануАвтомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по Аршану
2 день

На машине по Тункинской долине! Посещение посёлка Жемчуг

Утром выезжаем из Аршана и начинаем маршрут по дороге, ведущей в Монголию. По пути вы узнаете историю заселения долины, познакомитесь с местными традициями и легендами. Мы посетим несколько священных мест, а в завершение экскурсии заглянем на курорт Нилова пустынь. Здесь находятся термальные радоновые источники с уникальным химическим составом.

Далее заедем в посёлок Жемчуг, где желающие смогут отдохнуть в минеральных источниках за дополнительную плату. После этого направимся в Иркутск. По прибытии заселимся в гостиницу.

На машине по Тункинской долине! Посещение посёлка ЖемчугНа машине по Тункинской долине! Посещение посёлка ЖемчугНа машине по Тункинской долине! Посещение посёлка ЖемчугНа машине по Тункинской долине! Посещение посёлка ЖемчугНа машине по Тункинской долине! Посещение посёлка Жемчуг
3 день

Иркутск - Ольхон

После завтрака отправляемся в сердце Байкала — на остров Ольхон. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до острова на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.

Вечером выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем, скалой Шаманкой, Сарайским пляжем, мысом Харанцы и причудливыми островами Едор и Модото, населёнными чайками. Встретим закат и вернёмся к месту проживания.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
4 день

На север Ольхона, к мысу Хобой

Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала, ведь мыс расположен недалеко от самого широкого места озера. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.

У мыса устроим привал и пообедаем вкусностями, приготовленными на костре.

На север Ольхона, к мысу ХобойНа север Ольхона, к мысу ХобойНа север Ольхона, к мысу ХобойНа север Ольхона, к мысу Хобой
5 день

Свободный день

В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют озёра Сердце, Ханхой и Курыканскую стену. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Окончание тура

Сегодня возвращаемся в Иркутск и провожаем вас до аэропорта или ж. -д. вокзала. Рекомендуем брать билеты на рейсы не ранее 20:00. До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Уровень «стандарт»41 500 ₽
Уровень «комфорт»52 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и ужины, обед во 4-ый день
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за одноместное размещение - 8000 руб. ("стандарт) / 13100 руб. ("комфорт")
  • Дополнительные экскурсии: в бурятскую деревню (от 1500 руб. /чел.), «Южная экскурсия» к озёрам Сердце, Ханхой и Курыканской стене (от 1500 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру (от 2500 руб. /чел.)
  • Купание в минеральных источниках - 200 руб
  • Стоимость тура для детей до 14 лет - 38 800 руб. ("стандарт) / 47 900 руб. ("комфорт")
  • Обратите внимание, что стоимость на даты 19.05 и 01.06 составляет 39 900 руб. ("стандарт) / 51 000 руб. ("комфорт")
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:00. Возможна встреча на ж. - д. вокзале в 10:00
Завершение: Аэропорт или ж. - д. вокзал Иркутска, не ранее 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхБайкалВыездныеАршанВсе турыОльхонМыс ХобойПопулярные местаТункинская долина6-дневные турыВечерние

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