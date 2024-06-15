Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем туристам взять с собой: дождевик, тёплые вещи: ветровку, шапку, предметы личной гигиены (шампунь, паста, щетка и др.), купальные костюмы, полотенце средних размеров, удобную обувь (лучше кожаные кроссовки), сменные тапочки/шлёпанцы; средства защиты от солнца, солнцезащитные очки, средства от комаров и мошек (спрей «Рефтамид»)
Проживание. В туре предусмотрены разные уровни проживания. Будем жить на базе отдыха на Ольхоне. Размещение 2- и 3-местное с удобствами на территории (уровень «стандарт») или в номере (уровень «комфорт»). В Иркутске предусмотрено проживание в отеле с удобствами в номере.
Питание. В стоимость включены завтраки и ужины, а так же обед в 4-ый день тура. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста. Участие детей до 14 лет оплачивается со скидкой.
Программа тура по дням
Автомобильная экскурсия по Иркутску и прогулка по Аршану
Встретим вас в аэропорту или на ж. -д. вокзале Иркутска и отправимся на обзорную экскурсию по городу. Проедем по старинный улочкам, увидим русские храмы и польский костёл, деревянные и каменная дома.
Погрузившись в историю и культуру столицы Восточной Сибири, направимся в горы. Окажемся в Тункинской долине, где расположился Аршан. Здесь мы заселимся на базу отдыха и пойдём гулять по посёлку. Посетим местный рынок и проследуем до места, где река Кынгарга обрывается вниз водопадом. Попробуем минеральную воду из целебных источников и заглянем в дацан Бодхидхарма, чтобы проникнуться духом буддизма.
На машине по Тункинской долине! Посещение посёлка Жемчуг
Утром выезжаем из Аршана и начинаем маршрут по дороге, ведущей в Монголию. По пути вы узнаете историю заселения долины, познакомитесь с местными традициями и легендами. Мы посетим несколько священных мест, а в завершение экскурсии заглянем на курорт Нилова пустынь. Здесь находятся термальные радоновые источники с уникальным химическим составом.
Далее заедем в посёлок Жемчуг, где желающие смогут отдохнуть в минеральных источниках за дополнительную плату. После этого направимся в Иркутск. По прибытии заселимся в гостиницу.
Иркутск - Ольхон
После завтрака отправляемся в сердце Байкала — на остров Ольхон. Через пролив Ольхонские ворота мы доберёмся до острова на пароме. Пункт назначения — посёлок Хужир. Здесь мы разместимся на базе отдыха.
Вечером выезжаем на причал. Отсюда на катере начнём нашу водную прогулку по Байкалу. Полюбуемся Малым Морем, скалой Шаманкой, Сарайским пляжем, мысом Харанцы и причудливыми островами Едор и Модото, населёнными чайками. Встретим закат и вернёмся к месту проживания.
На север Ольхона, к мысу Хобой
Отправляемся на север острова, к мысу Хобой. Здесь вы сможете оценить размеры Байкала, ведь мыс расположен недалеко от самого широкого места озера. По дороге увидим скалу Три брата и бухту Песчаную, где расположились ходульные деревья. Они получили своё название благодаря выступающим из земли корням.
У мыса устроим привал и пообедаем вкусностями, приготовленными на костре.
Свободный день
В этот день у вас будет возможность самостоятельно выбрать досуг. Мы посетим пляж Сарайского залива, а после за дополнительную плату желающие отправятся в бурятскую деревню, прокатятся по озеру на катере до острова Огой, исследуют озёра Сердце, Ханхой и Курыканскую стену. Каждый найдёт развлечение на свой вкус.
Окончание тура
Сегодня возвращаемся в Иркутск и провожаем вас до аэропорта или ж. -д. вокзала. Рекомендуем брать билеты на рейсы не ранее 20:00. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Уровень «стандарт»
|41 500 ₽
|Уровень «комфорт»
|52 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и ужины, обед во 4-ый день
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии и входные билеты
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за одноместное размещение - 8000 руб. ("стандарт) / 13100 руб. ("комфорт")
- Дополнительные экскурсии: в бурятскую деревню (от 1500 руб. /чел.), «Южная экскурсия» к озёрам Сердце, Ханхой и Курыканской стене (от 1500 руб. /чел.) экскурсии на катере по озеру (от 2500 руб. /чел.)
- Купание в минеральных источниках - 200 руб
- Стоимость тура для детей до 14 лет - 38 800 руб. ("стандарт) / 47 900 руб. ("комфорт")
- Обратите внимание, что стоимость на даты 19.05 и 01.06 составляет 39 900 руб. ("стандарт) / 51 000 руб. ("комфорт")