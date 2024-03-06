И еще много Байкала во всех его проявлениях: вид с высоты птичьего полета и глоток чистой воды из озера. Мы попробуем фирменный байкальский коктейль и съездим на термальные источники. Посетим пещеры, гроты, посмотрим наплески на скалах и торосы. А вечерами будем согреваться чаем с местными травами.
фев
фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский Дацан
В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00).
*если вы прибываете на ж/д вокзал, просьба информировать об этом заранее, для организации встречи.
Завтрак.
Экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.
Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.
Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.
По дороге туристы крутят «Хурдэ» – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.
Возвращение в Улан-Удэ.
Заселение в гостиницу.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Улан-Удэ и ужин (не входит в программу).
Баргузинский залив - горячие источники в бухте Змеевая - Чивыркуйский залив
Ранний завтрак (ланч-бокс).
Выезд на Байкал – в Баргузинский залив, село Максимиха.
Это самый крупный залив на Байкале, с шикарными песчаными пляжами и красивыми соснами.
Прибытие, размещение на базе отдыха (благоустроенные номера).
Отправляемся на горячие источники в бухту Змеевая. По заснеженному таежному лесу мы попадем в Чивыркуйский залив. Здесь мы посетим острова, пещеры и гроты, которые доступны для нас только в это время года.
А также будем принимать горячие ванны прямо на свежем воздухе. Только представьте: вокруг вас снежные сугробы, Байкал во льду, а вы погружаетесь в термальную природную минеральную воду, температура которой 40 градусов. Это непередаваемые ощущения!
Возвращение на базу отдыха, ужин.
Пересечение Байкала по льду - остров Ольхон - мыс Бурхан (скала Шаманка)
Завтрак.
Вокруг нас бескрайние ледяные поля, переливающиеся на солнце. Вот он Байкал во всей его зимней красе!
Наша цель на сегодня – остров Ольхон. Мы в самом сердце Байкала. В пути мы сделаем несколько остановок, посмотрим ледяные пещеры и гроты, наплески на скалах.
Посетим мыс Бурхан.
Мыс Бурхан или скала Шаманка – одна из девяти святынь Азии. Именно здесь собираются шаманы для совершения всех своих обрядов.
*В феврале и марте проходит фестиваль Olkhon Ice Fest, вы увидите удивительно красивые фигуры изо льда – настоящие произведения искусства!
Переезжаем на материк и размещаемся в уютных номерах базы отдыха.
В зависимости от ледовой обстановки маршрут перехода может быть скорректирован.
Панорамы и торосы Байкала - лед Байкала
Завтрак.
Экскурсия: Панорамы и торосы Байкала.
Сначала мы едем на хивусе (судно на воздушной подушке), самый безопасный и комфортный транспорт для передвижения по льду Байкала.
Доезжаем до места. Здесь нас уже ждут наши машины.
Прозрачность льда около скал потрясающая, видно каждый камешек, несмотря на глубину в 20-40 метров, отъезжаем чуть дальше и под ногами – черная бездна (глубина в этом месте около 1 000 м), ступаешь на лед и сердце замирает.
Пробурим лунку, каждый свою, и попьем кристально чистой студеной байкальской воды прямо из Байкала.
Здесь же мы увидим торосы. Ледяные глыбы, нагромождения льда – творение Байкала, его мощь и сила.
Пробуем наш фирменный Байкальский коктейль, расколотку, пьем чай с байкальскими травами.
Обед у нас будет прямо на льду.
А еще мы берем с собой коньки, поэтому у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
Вдоволь нагулявшись, рассаживаемся по машинам, едем на гору, с которой открывается потрясающий вид на Байкал с высоты птичьего полета.
Возвращаемся на базу отдыха, ужин.
А после идем греться в русской бане.
Обзорная экскурсия по Иркутску
Завтрак.
Трансфер в Иркутск.
Обзорная экскурсия по Иркутску.
Посетим Знаменский монастырь, рядом с которым установлен памятник адмиралу Колчаку.
Далее отправимся в то место, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска – Спасскую церковь, рядом красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам.
Далее направляемся на бульвар Гагарина. Здесь расположены: памятник императору Александру III, поставленный в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок – здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) – дом, принадлежавший купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.
После экскурсии размещение в гостинице.
Свободное время, самостоятельная прогулка по Иркутску и ужин (не входит в программу).
Возвращение домой
Завтрак.
Выселение из гостиницы (расчетный час в 12:00).
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в 2-х/3-х местных благоустроенных номерах в гостиницах и на турбазе. Точное место проживание будет известно за несколько дней до начала тура.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|75 500
|93 715
Варианты проживания
Гостиница «Бурятия» или аналогичные
Отель расположен в самом центре города Улан-Удэ, в 10 минутах ходьбы от главного железнодорожного вокзала Улан-Удэ. К услугам гостей сауна, тренажерный зал, салон красоты и билетные кассы. В числе удобств номеров отеля «Бурятия» кабельное телевидение, холодильник и гостиная зона. В ванной комнате предоставляются туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Кумуткан» или аналогичные
База отдыха «Кумуткан» это удивительное место с комфортными домиками вдали от цивилизации, которая располагается в селе Максимиха. Номера благоустроены: удобные кровати, спутниковое ТВ, уборная и душевая комната, отопление. Помимо прочего в комнатах:шкафы и прикроватные тумбы, гардеробы, комод, столы и стулья, дамский столик, техника для кухни, холодильник, диван и кресла, туалет, душ.
База отдыха «Ветер Странствий» или аналогичные
Центр отдыха «Ветер странствий» расположен на берегу Байкала, в окружении песчаных пляжей Малого моря, откуда открывается панорамный вид на остров Ольхон. Номера с удобствами.
Гостиница «Яковлев» или аналогичные
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер. Среди удобств номеров — телевизор и шкаф для одежды. Все номера оснащены чайником, а в некоторых обустроена кухня с холодильником. Кроме того, в номерах отеля «Яковлев» установлен кондиционер и рабочий стол.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Питание по программе: 1 день - завтрак, обед2-4 день - завтрак, обед, ужин5 день - завтрак, обед6 день - завтрак
- 1 день - завтрак, обед
- 2-4 день - завтрак, обед, ужин
- 5 день - завтрак, обед
- 6 день - завтрак
- Проживание согласно программе в номерах с удобствами
- Сбор нац. парка
- Экскурсии и развлечения по программе: Иволгинский дацанЧивыркуйский заливгорячие источники в бухте Змееваяавтопереход на о. Ольхон (Святой нос, самое глубокое место, Хобой, скала Три Брата, скала Шаманка, ледовые гроты) автоэкскурсия «Панорамы Байкала и ледовые торосы» обед на льдуобзорная экскурсия по г. Иркутскбаня
- Иволгинский дацан
- Чивыркуйский залив
- Горячие источники в бухте Змеевая
- Автопереход на о. Ольхон (Святой нос, самое глубокое место, Хобой, скала Три Брата, скала Шаманка, ледовые гроты)
- Автоэкскурсия «Панорамы Байкала и ледовые торосы»
- Обед на льду
- Обзорная экскурсия по г. Иркутск
- Баня
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты в Улан-Удэ и обратно из Иркутска
- Ужины в Улан-Удэ и Иркутске (1 и 5 день)
- Аренда коньков
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы
- паспорт;
- для детей свидетельство о рождении;
- полис обязательного медицинского страхования.
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- средства личной гигиены;
- аптечка (личная).
Для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (с капюшоном);
- теплые непродуваемые брюки;
- шапка непродуваемая, с мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- непродуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом);
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу), шерстяные и хлопковые носки;
- сменное белье;
- купальные принадлежности (для посещения термальных источников).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Возможно ли изменение программы?
Возможны изменения программы, не изменяя объема и качества предоставленных услуг (из-за природно-климатических условий, форс-мажорных обстоятельств, нарушений работы транспорта и др.)
Кто будет со мной в группе?
В состав сборных групп входят участники разного возраста и физической подготовленности.
Как я найду гида?
В аэропорту вас встретит гид с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00)
Какая будет погода?
Средние температуры зимы -21°. Сильные морозы, до -35° обычно выпадают на январь и февраль. После 15 января, в южной части озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35-40°. После замерзания озера температура стабилизируются и не опускаются днем ниже -20°.
Я путешествую один. Как будет организовано мое проживание?
Вы можете выбрать: жить с кем-то из нашей группы, кто тоже путешествует самостоятельно, или выкупить весь номер и жить одному.
Мы предоставляем подселение в 2-х / 3-х местные номера без дополнительной оплаты.
Есть ли возрастные ограничения?
Для комфортного путешествия мы приглашаем в поездку детей от 7 лет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
А на турбазе Ольхона нам не дали полноценный комплект полотенец и постельного белья и был сломан телевизор.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России!