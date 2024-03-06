1 день

Прибытие в Улан-Удэ - экскурсия в Иволгинский Дацан

В аэропорту Улан-Удэ вас встретит наш гид, с табличкой «Тур: Горячие источники и Лед Байкала» (время встречи 08:30-9:00).

*если вы прибываете на ж/д вокзал, просьба информировать об этом заранее, для организации встречи.

Завтрак.

Экскурсия в Иволгинский Дацан – центр Буддизма России.

Иволгинский дацан – самый известный дацан Бурятии и значимое место паломничества буддистов не только России, но и всего мира.

Маршрут экскурсии начинается от главных ворот дацана и идет по кругу по движению солнца (слева направо), во время которого экскурсовод расскажет историю создания дацана, о ритуалах, традициях, о повседневной жизни в дацане и об основных божествах, которым поклоняются буддисты.

По дороге туристы крутят «Хурдэ» – молитвенные барабаны, внутри которых заложены буддийские мантры, при вращении барабанов виртуально читаются молитвы за благополучие и здоровье паломников и гостей дацана.

Возвращение в Улан-Удэ.

Заселение в гостиницу.

Свободное время, самостоятельная прогулка по Улан-Удэ и ужин (не входит в программу).