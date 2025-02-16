1 день

Встреча. Дорога на Ольхон

Сбор группы в аэропорту г. Иркутска до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Загружаемся в комфортный трансфер и отправляемся к самому сердцу Байкала – о. Ольхон.

Дорога до острова займёт примерно 6 часов, и за это время вы успеете увидеть, как городские пейзажи постепенно сменяются сельскими, им на смену приходит неприступная тайга, а за ней – бескрайние степи, напоминающие монгольские.

Остановившись на обед в кафе бурятской кухни (не входит в стоимость), вы сможете оценить традиционные блюда коренных народов: наваристый бухлёр, аппетитный сагудай из байкальского омуля, пельмени по-таёжному, сочные буузы с рубленым мясом.

Меню настолько соблазнительное, что сделать выбор бывает очень сложно.

По прибытии на остров вы заселитесь в уютную гостиницу.

А после заселения приглашаем вас прогуляться к сакральной скале Шаманке.

По преданию огромная каменная глыба, которой заканчивается священный мыс Бурхан, является одним из дворцов Хозяина острова.

Буддисты и шаманисты со всего мира приезжают на Ольхон, чтобы увидеть святыню своими глазами.

И если внимательно прислушаться к своим ощущениям, можно почувствовать мощнейшую энергетику этого места.

А ещё на Шаманке можно наблюдать потрясающие закаты.

Возможно, именно поэтому живописная скала пользуется бешеной популярностью у фотографов.

Питание включено: ужин.