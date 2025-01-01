Дополнительно к программе можно добавить:

• катание на коньках 1000 руб с чел

• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел

• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой

• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу

• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час

• посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, цена 12000 руб за группу

• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу

• профессиональная видео-съёмка с коптера в один из дней – 23000 руб

• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу

Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.

Питание. В программу включены завтрак и обед во 2 день.

Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.