Описание тура
Организационные детали
Дополнительно к программе можно добавить:
• катание на коньках 1000 руб с чел
• катание на ватрушке по льду Байкала 1500 руб с чел
• катание на хаски 5000 руб с чел, можно быть в качестве каюра и самому управлять упряжкой
• аренда Хивуса (катер на воздушной подушке) на закат 14000 руб за группу
• баня на берегу Байкала с прорубью от 4000 руб/час
• посещение Мраморного карьера и здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, цена 12000 руб за группу
• посещение Этнопарка с фольклорной программой, узнаем о культе бурят, цена 10000 руб за группу
• профессиональная видео-съёмка с коптера в один из дней – 23000 руб
• встреча рассвета на льду 20000 руб за группу
Проживание. В зависимости от того, где будут свободные места, будем жить в гостевом доме «Воскресение», гостевом доме «Санрайз», отеле «Панорама», мини-отеле «Шаманка», отеле «Отдых на Байкале», в гостинице «Усадьба Никиты Бенчарова», 2-местное размещение.
Питание. В программу включены завтрак и обед во 2 день.
Дети. Участие возможно с любого возраста. Детям до 5 лет — бесплатно, но без предоставления места в номере.
Программа тура по дням
Встреча, прибытие на Ольхон, закат на мысе Бурхан
Встретим вас в Иркутске и в 09:30-10:00 поедем на Ольхон. Дорога займёт 3-4 часа. По пути будем останавливаться, любоваться бескрайними просторами Тажеранских степей, а гид расскажет нам про бурятские традиции.
В 12:30 пообедаем в Еланцах и попробуем национальную кухню. В 15:00 перед нами наконец-то предстанет Байкал! Ехать до Ольхона будем прямо по льду озера.
Закат встретим на мысе Бурхан, где находится скала Шаманка. Место считается сакральным, когда-то шаманы проводили здесь свои обряды, а вход на мыс разрешался только мужчинам.
В 19:30 заселимся в гостиницу и отдохнём.
Мыс Хобой, торосы и остров Харанцы
Позавтракаем и в 10:00 поедем к мысу Хобой, самой северной точке острова. По пути будем любоваться невероятным льдом Байкала: заглянем в хрустальные гроты, рассмотрим огромные наплески льда — торосы.
Побываем в Харанцах и посетим остров Беленький, сделаем невероятные кадры бухты Песчаной и увидим мыс Три брата. Побываем в ещё одном месте силы — у мыса Хобой. Считается, что именно здесь первый бурятский шаман обрёл свою силу.
В 13:00 пообедаем на льду Байкала, а потом поедем в Иркутск. Вернёмся в город в 21:00-22:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|42 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак и обед во 2 день
- Входные билеты на объекты экскурсий
- Трансферы по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Питание
- Билеты до Иркутска и обратно
- Доплата за 1-местное размещение - 3000 ₽/сутки
- Во время ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову, который стоит 12 000 ₽ с группы и 1200 ₽ - 1400 ₽ с человека переправа на катере, либо воздушной подушке Хивус (цена в обе стороны)
- Стоимость тура зависит от количества участников: в группе из 2 человек - 57 500 ₽ за 1 человека, из 3 человек - 47 500 ₽ за 1 человека, из 4 человек и более - 42 500 ₽ за 1 человека
- В праздничные даты 22-23 фев и 8-9 марта +10% к стоимости тура