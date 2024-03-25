Легенды Байкала и священные источники

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Первая встреча с Байкалом всегда запоминается надолго и влияет на последующее впечатление о поездке.

Мы делаем все, чтобы после нашего тура у вас остались только положительные чувства и яркие эмоции! И обещаем, что поездка на Байкал и Ольхон наполнит вас счастьем и радостью!
Легенды Байкала и священные источники
Легенды Байкала и священные источники
Легенды Байкала и священные источники
Ближайшие даты:
23
июл
27
июл
30
июл
3
авг
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10
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даты

Что вас ожидает:

Богатства Аршана
Богатства Аршана
Отправимся к горным водопадам, посетим рынок с местной продукцией, попьем воду из минерального источника
Пикник на "краю света"
Пикник на "краю света"
Устроим вкуснейший пикник с шикарным видом на мысе Хобой
Традиционная местная кухня
Традиционная местная кухня
По желанию попробуем блюда бурятской народной кухни: сочные буузы или ароматный бухлёр

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

В иркутском аэропорту ориентировочно с 9:00 до 11:00 вас встретит наш гид.

Здесь познакомитесь с остальной группой.

После располагаемся в комфортных автомобилях и сразу выезжаем на Ольхон.

По пути – остановка в кафе, где у вас появится возможность попробовать традиционные блюда бурятской кухни – сочные буузы или ароматный бухлёр (оплачивается самостоятельно).

Также в планах остановка у памятников Орлу и Бродяге.

Здесь вам откроются поразительные пейзажи на древние степи и акваторию Байкала.

На острове вы заселитесь в уютный отель, передохнёте с дороги, а затем отправитесь на прогулку к скале Шаманка.

Вы пройдёте 13 столбов Сэргэ, которые имеют в традиционной культуре кочевников сакральное значение и олицетворяют сыновей небесных духов. Шаманка – это отличное место для того, чтобы принести важную клятву, вознести молитву, подвести итоги и начать новый жизненный этап.

Даже спустя многие годы скала по-прежнему хранит мощную энергетику, которая поможет вам запустить процесс обновления собственных сил.

После мы спустимся к Сарайскому пляжу, где посидим у песчаного берега, насладимся солнечным светом и полюбуемся здешними видами.

По окончанию насыщенного дня любуемся прекрасным ольхонским закатом и отправляемся отдыхать.

Включено: без питания.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Ольхон - Мыс Хобой - Ольхон

Мыс Хобой – это сакральное место с невероятными видами на Байкальские хребты и удивительной природной энергетикой.

Вместе с нашим гидом вы погрузитесь в мир древних мифов и легенд.

Группа осуществит небольшие обряды по задабриванию местных богов.

С их покровительством дорога пройдёт без проблем.

Поедем на внедорожниках УАЗ, или «буханке».

Даже маршрут до мыса станет настоящим событием.

Вы увидите густые леса, степи, песчаные дюны и высокие скалы.

Во время пути наш гид расскажет вам о многочисленных легендах, связанных с историей острова.

Мыс «Любви», скала «Три брата», «Урочище Песчаное», скульптура Даши Намдакова «Хранитель Байкала» – у каждого памятного места мы будем делать остановку.

Но больше всего преданий сохранилось именно о Хобое.

Когда спускаешься по склону, со всех сторон окружённому безграничными водами Байкала, то внутри всё так и сжимается от восторга!

С давних времён в этой точке царит живая и дикая энергия обновления.

Это ощущаешь в воздухе, в траве, даже в том, как светит солнце.

Здесь себя можно почувствовать на краю мира!

Затем, прямо под чистым ольхонским небом, мы разобьём небольшой, но очень вкусный пикник.

Давайте отдадимся моменту и как следует насладимся красотой окружающей природы!

Включено: завтрак, обед-пикник.

Ольхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - ОльхонОльхон - Мыс Хобой - Ольхон
3 день

Свободный день

Свободный день вы можете провести по своему усмотрению.

Прогуляйтесь по окрестностям Хужира, посидите в одном из кафе.

Рекомендуем покататься на сап-бордах: с воды открывается интересные ракурсы на скалу Шаманку и береговую линию.

Также за дополнительную плату можно отправиться на одну из представленных экскурсий.

Экскурсия к острову Огой будет проходить на быстроходном катере.

Мы сделаем остановку у святого источника с обогащённой ионами серебра целебной водой.

На самом острове нам более всего интересна буддийская Ступа Просветления.

Пройдите вокруг неё 108 раз и достигните просветления – главной цели буддизма!

Но так много ходить необязательно.

К примеру, для того чтобы просто загадать желание, достаточно пройти 7 раз.

На Огое невероятная энергия, так что оно обязательно сбудется!

Экскурсия по острову на автомобиле – это возможность увидеть лучшие виды Ольхона, укромные заливы и интересные места со своей историей.

Вас ждут потрясные пейзажи на побережье Хужира, буддийскую Ступу Просветления, Малое море и открытый Байкал.

Наш гид расскажет вам легенды о берёзе в Семисоснах и о загадочной Курыканской стене.

Маршрут пройдёт через залив Харгой, мыс Кобылья голова, озеро «Сердце» и удивительный природный замок «Хулы».

Будет невероятно красиво, интересно и волшебно!

Включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Ольхон - Иркутск

Высыпайтесь и позавтракайте в неспешной и умиротворяющей обстановке.

Сегодня мы покидаем берега Байкала.

Обязательно возвращайтесь – здесь остались чудеса, которые стоят того!

Трансфер до Иркутска.

В свободное время прогуляемся по центральным улицам.

Город известен за большое количество сохранившейся исторической деревянной застройки.

Многие дома были адаптированы под современные нужды горожан.

Посмотреть на них можно в 130 квартале.

Здесь же вы увидите статую бобра – гербового животного Иркутской области.

Рекомендуем заглянуть на ухоженный сквер Кирова, цветущий остров Юность и благоустроенную Нижнюю Набережную.

Каждая локация раскрывает облик Иркутска с новой стороны.

На следующий день с новыми силами продолжаем наше духовное путешествие!

Включено: завтрак.

Ольхон - ИркутскОльхон - Иркутск
5 день

Иркутск - Аршан

Отправляемся в прекрасную “Сибирскую Швейцарию”!

Аршан знаменит живописными видами, зелёными лугами и горными водопадами.

Вы увидите только всё самое лучшее!

В пути вы сможете полюбоваться бескрайними степями Тункинской долины и сменяющими их густыми лесами.

А на подъезде к посёлку перед вами предстанут уходящие ввысь снежные хребты Саянских гор.

В Аршане заселяемся в гостиницу.

У вас будет немного времени на отдых, после чего мы отправимся на рынок.

Здесь можно купить сувениры из Монголии и травяные сборы, в том числе знаменитый «Саган-Дайля».

Отправляемся по горной тропе вдоль бурной речки Кынгырги.

Здесь можно набрать для себя холодную и горячую минеральную воду, а выше по течению посетить знаменитый глазной источник.

Также вы увидите установленную здесь статую мальчика с кувшином, из которого льётся целебная вода.

Обязательно попробуйте её на вкус!

Впереди раскидистые леса и живописные горные виды.

Весенняя свежесть и красота этих мест потрясает!

Путь к водопаду можно преодолеть в спокойном прогулочном темпе.

Разбиваясь о горные валуны, вода с брызгами разлетается в разные стороны.

Кажется, в любой момент эти каменные громады сорвутся вниз по реке!

Но нет – они накрепко спаяны друг с другом.

Лишь природа умеет создавать такие необычные каменные скульптуры!

На обратном пути ближе к посёлку снова попробуем воду из минеральных источников.

Вечером последний раз соберёмся всей компанией, чтобы поделиться эмоциями от всего путешествия.

Включено: завтрак.

Иркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - АршанИркутск - Аршан
6 день

Горячие источники по желанию

Посетим посёлок «Жемчуг».

Вода в здешних горячих источниках обладает уникальными целебными свойствами.

В состав воды входит метан, углекислый газ, сероводород и радон.

За дополнительную плату вы можете искупаться в этих источниках.

После путешествия в «Жемчуг» усаживаемся в комфортный микроавтобус и возвращаемся в Иркутск.

Прибытие ориентировочно к 19:00.

На этом наше приключение подходит к концу.

До новых встреч!

Включено: завтрак.

Горячие источники по желаниюГорячие источники по желаниюГорячие источники по желанию

Проживание

Тур предполагает проживание в гостинице в номерах категории стандарт, удобства в номерах:

  • Ольхон: база отдыха «Ольхонские терема»/база Ольхон (3 ночи) или аналогичная по классу;
  • Иркутск: отель «Звезда» (1 ночь) или аналогичный по классу;
  • Аршан: гостиница «Туяна» (1 ночь) или аналогичная по классу.

Доплата за одноместное размещение: 9 500 руб.

Варианты проживания

База отдыха «Ольхонские терема»

3 ночи

Гостиница расположена в поселке Хужир, в 400 метрах от знаменитого мыса Бурхан – визитной карточки Ольхона. В нашей гостинице девять номеров. Блюда традиционной Ольхонской кухни, приготовленные из байкальского омуля, не оставят Вас равнодушными. Наша семейная мини-гостиница – это не казенное место, это наш дом, который мы любим, который мы стоили и обустраивали для нашей семьи. Но мы живем в уникальном месте: увидеть красоты Ольхона, дивные рассветы и закаты, песчаные пляжи и величественные скалы, посетить сакральные места, стремятся люди со всех концов планеты. Поэтому мы стали приглашать в свой дом гостей.

База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»База отдыха «Ольхонские терема»

Отель «Звезда»

1 ночь

Отель "Звезда" находится в тихом районе, в километре от река Ангара и в 5 км от аэропорта Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, спа-салон и элегантные номера, оборудованные телевизорами с плоским экраном. Номера отеля "Звезда" обставлены классической мебелью. В вашем распоряжении кондиционер, принадлежности для чая/кофе и рабочий стол. Помимо этого, все номера оборудованы собственной ванной комнатой с феном и туалетно-косметическими принадлежностями.

Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»Отель «Звезда»

Гостиница «Туяна»

1 ночь

Этот отель расположен в курортном поселке Аршан в нижней части Тункинской гряды.

К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и паровая баня. Номера оформлены в загородном стиле с использованием экологически чистой отделки.

Каждый номер в отеле "Туяна" отделан деревом и обставлен деревянной мебелью. В общих и собственных ванных комнатах установлен душ.

В кафе отеля подают блюда русской кухни, а также можно заказать завтрак. Также в отеле предоставляются удобства для приготовления барбекю.

Гости отеля "Туяна" могут отдохнуть в русской паровой бане с небольшим бассейном, поиграть в настольный теннис или покататься на велосипеде.

Водопады Кынгарги расположены в 30 минутах ходьбы от отеля.

Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»Гостиница «Туяна»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту или на ж/д вокзале
  • Трансферы по всему маршруту
  • Работа гида на протяжении всего маршрута
  • Проживание в благоустроенных двухместных номерах категории «стандарт»
  • Питание по программе:1 день - не включено2 день - завтрак обед-пикник3 день - завтрак4 день - завтрак5 день - завтрак6 день - завтрак
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак обед-пикник
  • 3 день - завтрак
  • 4 день - завтрак
  • 5 день - завтрак
  • 6 день - завтрак
  • Экскурсия на внедорожниках (УАЗ) к мысу Хобой
  • Разрешение на посещение прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную стоимость: экскурсия на быстроходном катере к острову Огойэкскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину
  • Экскурсия на быстроходном катере к острову Огой
  • Экскурсия в Нилову Пустынь и Тункинскую долину
  • Дополнительное питание не указанное в программе или указанное за дополнительную стоимость:
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Ветровка. Маст хэв – водонепроницаемая ветровка, желательно с мембраной Gore-tex или Omni-Tech, например, Columbia или Helly Hansen. Куртка из легкой ткани хорошо отстирывается после похода к пещерам и быстро сохнет.
  • Теплая кофта. По вечерам и в дождливую погоду бывает холодно. Если вы мерзнете, выбирайте одежду из материала с пометкой Windblock – она надежно защищает от дождя и ветра. Такие есть, например, у Bask. Тем, кто легко простужается, рекомендуем взять еще легкую куртку и шапку.
  • Бейсболка или панама. Летом солнце здесь печет не хуже, чем на южных курортах. Без головного убора легко получить солнечный или тепловой удар. Выбирайте головной убор светлого оттенка.
  • Длинные носки. В Прибайкалье клещи наиболее активны в мае-июле. И хотя в последние годы вспышек энцефалита не было, о мерах предосторожности забывать не стоит. Возьмите несколько пар классических длинных носков, чтобы перед походом в лес можно было заправить в них штаны.
  • Футболки и майки. Возьмите с собой несколько хлопковых футболок и несколько синтетических из материала с системой DryFit – они отводят влагу от кожи и быстро сохнут. Поищите в коллекциях у Nike.
  • Шорты. Они станут повседневной одеждой в жаркие дни. Подойдут шорты из эластичного материала, например, 4WayStretch.
  • Спортивные штаны. Подойдут любые штаны из флиса, трико или обычные спортивные брюки. Если едете в путешествие больше, чем на неделю, возьмите две пары – одни, которые быстро сохнут и тёплые на вечер.
  • Беговые кроссовки. Здесь нет асфальтированных дорог, поэтому удобнее всего передвигаться в легкой и быстросохнущей обуви, которая есть в продаже у Asics, Nike и Salomon.
  • Треккинговые ботинки. Вас ожидают длительные пешие прогулки по камням, у подножия гор, влажной и скользкой почве. Если покупаете обувь перед путешествием, обязательно заранее ее разносите, иначе придется всю дорогу заклеивать пластырем мозоли. Ботинки должны быть легкими, непромокаемыми и хорошо фиксировать стопу. У North Face, Keen и Scarpa есть такие модели.
  • Сандалии. Хорошо, если они будут с фиксацией стопы или закрытым носком. Обратите внимание на модели от Salomon с подошвой Contagrip – она обеспечивает лучшее сцепление с почвой.
  • Шлепанцы или сланцы. Пригодятся в номере, если будет холодный пол, а также для похода в баню или бассейн. Особых требований к ним нет, главное, чтобы не скользили, и вам было удобно.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Солнцезащитные очки. Солнце на больших высотах активное, УФ-лучи могут повредить глаза. Выбирайте очки с поляризацией света – они уменьшают блики от воды и снега, защищают глаза и не искажают цветовосприятие. Они пригодятся во время катания на лыжах или водной прогулки на яхте. Чтобы не нарваться на подделку, покупайте аксессуар от известных брендов, например, RayBan и Oakley.
  • Солнцезащитное средство. Обгореть можно за один день, поэтому защищать кожу придется ежедневно. Выбирайте удобный формат спрея или компактного стика с высоким SPF.
  • Лекарства. Рекомендуем собрать универсальную мини-аптечку: жаропонижающие, обезболивающие, средства от диареи, облегчающие пищеварение, антигистаминные препараты, антибиотики и т. д. Непривычный климат, морские деликатесы – неизвестно, как отреагирует организм, поэтому лучше перестраховаться.
  • Спортивная сумка. Чемоданы слишком громоздкие, поэтому их неудобно перевозить. Выбирайте сумки с прочными ручками и вариантом носки через плечо. Качественные и неубиваемые модели делает фирма North Face.
  • Небольшой рюкзак. Он удобен при переходах/переездах и незаменим в походах. Достаточно одного рюкзака на двоих, объемом не больше 20 литров и накидкой от дождя. Например, Osprey, Arcteryx выпускают модели с удобным каркасом. Туда вы сможете положить фотоаппарат, термос, перекус, головной убор, документы.
  • Репелленты от клещей и комаров. Насекомых не так много, но купить средства на месте может быть проблематично, поэтому рассчитывайте, чтобы хватило до конца отпуска. Стоит взять аэрозоли, чтобы обрабатывать одежду и кремы, которые наносятся на тело.
  • Купальные плавки/купальник. Если Вас ждут спа-процедуры, купание в термальных источниках, бани, не берите купальники с металлическими украшениями или стразами – они обжигают тело и теряют вид от внешних воздействий. Остановите выбор на простых спортивных моделях.
  • Одежда для сна. Во время путешествий бывают ночевки в зимовьях или на базах отдыха, где ночью может быть прохладно. Теплая пижама поможет не замерзнуть и хорошо отдохнуть. Многие путешественники заменяют пижаму на тонкое термобелье.
  • Налобный фонарик. Он обеспечит оптимальную видимость в темноте, когда вы будете возвращаться в отель после продолжительной экскурсии или посиделок у костра. К нему не забудьте положить пару запасных батареек.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет скидка 5%.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
25 мар 2024
Все было идеально организовано, без сбоев и задержек.
И
15 мар 2024
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.Организаторам отдельное спасибо, не к чему придраться. Всё чётко, решали все вопросы без задержек и осталось только приятные впечатления от общения.
О
9 мар 2024
Хорошая организация:
- начиная с помощи в оформлении документов, приобретении авиабилетов, консультаций по телефону, в социальных сетях;
- встреча участников и в аэропорту и в местах ночёвки тех, кто прилетел заранее;
- трансфер на комфортабельном транспорте;
- ежедневная работа гида. Вера рассказывала про тайны Байкала, " гоняла" как маленьких детей. Ведь самый главный минус ВСЕХ организованных экскурсий - это временные ограничения (15 - 30 минут на осмотр объекта и фото). КАК!!! КАК??? Успеть собрать в себя всю красоту ледяного Байкала, когда замираешь от увиденного великолепия, просто превращаешься в столб от потрясения… а еще фото, да еще поделиться впечатлениями, показать удачный ракурс для съёмки, спеть песню, станцевать Йохор….
Здесь нужно доработать организаторам тура, чтобы выделять побольше времени на стоянки на знаковых местах;
- размещение на т/ б " Чара" - все замечательно.
- хивусы и " буханки", развозившие нас по объектам, все работало чётко, слаженно.
Спасибо всем, кто принимал нас, встречал, кормил, рассказывал, возил и т. п. и т. д!! За Вашу слаженную работу, обеспечившую мне отличный отдых!!
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ольга!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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