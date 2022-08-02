К знакомству с городом Иркутском и Байкалом добавятся впечатления от потрясающего воображение шедевра архитектуры – Кругобайкальской железной дороги, уходящих в небо горных вершин Восточных Саян, бурлящих водопадов, чистого таежного воздуха Тункинской долины в сочетании со старинными легендами, преданиями и поверьями. И познакомитесь вы с ними, передвигаясь в автобусах, на пароме, по железной дороге и пешком.
мая
июн
июн
июл
авг
сен
сен
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
День начала пути и знакомства с Байкалом
День начала пути и знакомства с Байкалом.
10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.
Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).
В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.
Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за дополнительную плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.
Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за дополнительную плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за дополнительную плату), по лесному берегу этого живописного озера.
Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.
Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.
Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!
Размещение в гостинице.
Включено питание: обед в гостинице.
Обзорная экскурсия по Листвянке.
Экскурсионная поездка по КБЖД
День переездов на различных видах транспорта: водном, железнодорожном, автомобильном.
И весь этот день слева от вас будет Байкал, такой разный, такой большой.
Сначала вы на большом теплоходе-пароме пересечете исток реки Ангара и окажетесь в порту Байкал, крупном железнодорожно-речном порту, куда нельзя добраться на автомобиле.
Отсюда начинается переезд на специальном туристическом поезде по Кругобайкальской железной дороге – «Золотой пряжке Транссиба», потрясающего инженерного и архитектурного памятника начала 20 века.
Поездка сопровождается рассказом об истории строительства, уникальных особенностях дороги.
Количество тоннелей и мостов на достаточно коротком отрезке пути впечатляет, когда вспоминаешь уровень развития техники того времени – все построено вручную, капитально, на века.
К вечеру вы окажетесь уже в самой южной точке Байкала, у подножия величественных гор Хамар-Дабана.
Трансфер на пристань (~10 мин.).
Переправа на пароме в порт Байкал (~ 40 мин.).
Переезд на туристическом поезде в пос. Слюдянка (~8 ч.).
По прибытии в Слюдянку – автотрансфер в пос. Култук (~ 20 км).
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак, обед, ужин.
Трансфер на курорт Аршан. Тункинская долина. Смотровая площадка Култук. Экскурсионная программа по г. Слюдянка
После завтрака отправляемся в другой известный городок на побережье – Слюдянку, «минералогическую жемчужину Прибайкалья».
Слюда и мрамор – основные промышленные минералы этих мест.
А вот собранные вручную едва умещаются в частном музее «Самоцветы Байкала» коллекционера Жигалова, где их насчитывается несколько тысяч.
Он же увлекательно расскажет обо всем богатстве здешних мест, сравнимых разве что с Уралом.
Недалеко от поселка на полкилометра выдается в Байкал Шаманский мыс – священное место для бурят, монголов, памятник природы, популярное место отдыха туристов и местного населения.
В древности здесь совершались религиозные обряды и называли его Айха-Шулун – страшный камень.
И снова переезд по горячему асфальту дороги, проходящей по широкой долине между двумя горными хребтами: слева – Хамар-Дабан, справа – Восточные Саяны.
В этой уникальной Тункинской долине можно увидеть молодые вулканы и старые бурятские юрты, седые вершины Тункинских Гольцов на фоне пронзительно синего неба.
Проехав 120 км, по пути остановившись на смотровой площадке Култука, попадаем в поселок Аршан, расположенный у подножия нависающих горных вершин, отчего он кажется погруженным в вечную тень.
Переезд в Слюдянку. Трансфер в Аршан (~ 3 ч.).
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак, ужин в гостинице, обед в кафе.
Экскурсионная программа в Слюдянке.
Обзорная экскурсия по курорту Аршан. Пешая экскурсия по лесной дороге в дацан - бурятский буддийский храм
Сегодня вы будете исследовать живописные окрестности «Сибирской Швейцарии».
Экскурсию по посёлку лучше совершать пешком, тогда можно увидеть те подробности и мелочи местного образа жизни, которые незаметны из окна автобуса.
Вы посетите целебные минеральные источники (захватите с собой кружку или даже пластиковую бутылку), красивую горную реку Кынгаргу, прогуляетесь по парку курорта «Аршан» с его природными памятниками, подберете сувенир на память на занимательном рынке, где сувенирные ряды соседствуют с продавцами местных лекарственных трав буквально от всех болезней.
Далее – пешая экскурсия по лесной дороге в дацан – буддийский храм, где вам расскажут о его истории, правилах поведения в дацанах, буддизме в Бурятии.
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак, ужин в кафе.
Пешая обзорная экскурсия по Аршану.
Экскурсия по Тункинской долине
Сегодня продолжаем исследовать живописные окрестности и знакомиться с удивительной Тункинской долиной.
Вы побываете в кратере потухшего вулкана"Тальская вершина", увидите конусы вулканов Черского и "Коврижка».
Услышите о далеком прошлом Тункинской долины со времен Юрского периода, а еще захватывающие легенды о прародителе бурятских племен Буха-нойоне, красавице Кынгырге.
Тункинскую долину нередко называют "Краем целебных нарзанов" из-за обилия минеральных источников, которые по своим целебным свойствам не уступают знаменитым водам Кавказа и Карпат.
Метановые термы Жемчугского источника уникальны по своему химическому составу.
Лечебница находится в живописном месте на правом берегу реки Иркут.
Вы можете искупаться в бассейне с минеральной водой (за доп. плату), выпить целебный фито-чай, отведать блюда бурятской кухни (за доп. плату).
Заезд на мараловую ферму, где вам расскажут о пантах, которые обладают целебными свойствами.
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак, ужин в гостинице.
Экскурсия по Тункинской долине.
Трансфер в г. Иркутск
Дорога до Иркутска проходит в воспоминаниях о проведенном времени, смешных и забавных случаях, перемежаясь восклицаниями удивления от видов за окном автобуса.
По дороге остановка на обед в придорожном кафе (за дополнительную плату).
А далее до самых пригородов Иркутска – Култукский тракт с его серпантином горной дороги, которая вызывает восхищение своими изгибами и окружающим сибирским лесом.
Трансфер на рейсовом транспорте в Иркутск (210 км, ~ 5 ч.).
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак в гостинице.
Экскурсионная программа в пос. Усть-Орда
После завтрака отправляемся знакомиться с традиционной религией бурят – шаманизмом на экскурсионно-развлекательную программу в пос. Усть-Ордынский – столицу Усть-Ордынского Бурятского Автономного округа.
Здесь вы посетите местный краеведческий музей, рассказывающий о культуре, быте, традициях и обычаях западных бурят, а также встретитесь с настоящим шаманом и сможете принять участие в исполнении одного из старинных ритуалов.
А далее, после всех обрядов, Вас накормят обедом, а именно блюдами бурятской кухни.
Обмен впечатлениями от поездки сделает возвращение в город Иркутск быстрым и незаметным.
Трансфер в пос. Усть-Ордынский (~75 км). Возвращение в Иркутск.
Размещение в гостинице.
Включено питание: завтрак в гостинице, обед в кафе.
Экскурсионная программа в Усть-Орде.
Обзорная экскурсия по городу Иркутску. Экскурсия в Знаменский монастырь. Отъезд домой
Обзорная экскурсия по городу: посещение исторического центра, набережной р. Ангары, памятников архитектуры.
Экскурсия в Знаменский монастырь с одним из самых красивых соборов Сибири, известным своим иконостасом и захоронениями на территории (могилы декабристов, Григория Шелихова и др.).
Посещение центрального рынка и сувенирной лавки.
Включено питание: завтрак в гостинице.
Обзорная экскурсия по Иркутску. Ориентировочное время окончания программы – 13:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), в Листвянке (1 ночь), в Култуке (1 ночь), в Аршане (3 ночи) на базе двухместного размещения.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|91 000
|23 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, подробнее уточняйте у менеджера при бронировании.
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Гостиница "Ангара" располагается в историческом центре Иркутска. Расстояние до железнодорожного вокзала 2 километра, до аэропорта 8 километров. Отель расположен напротив сквера им. Кирова, в центре культурной и деловой жизни города Иркутска.
В гостинице "Ангара" к вашим услугам:
- 2 ресторана (китайская, европейская кухни)
- Кафе
- Салон красоты
- Стоматологический кабинет
- Камера хранения
- Банкомат
- Бильярдный VIP-клуб
- Бар
Кемпинг-отель «Прошлый век»
Кемпинг-отель "Прошлый век" находится в п. Листвянка, (70 км от Иркутска).
Уют деревянного дома в стиле прошлого века в сочетании с современным комфортом. Тишина и свежий воздух соснового леса в окружении гор и Байкала Гостиница "Прошлый Век" включает:
- 8 благоустроенных двухместных номеров в отдельных домиках
- кафе на 20 мест, фирменные блюда из байкальской рыбы
- жаркая баня
- удобная парковка
- пикниковая площадка
- охраняемая территория
ГК «Парус»
"Парус" - одна из самых близко расположенных к Байкалу гостиниц п. Листвянка, всего в 50 метрах от берега, центрального пирса п. Листвянка и нерпинария.
В 5-ти минутах ходьбы находится рыбный рынок, с дарами Байкала и местными сувенирами.
В 10 минутах езды на транспорте располагаются основные туристические объекты Листвянки: Байкальский музей, смотровая площадка напротив Шаман - камня и канатный подъемник на Камень Черского, где с ноября по март действует оборудованная горнолыжная трасса длиной 1500 м. и перепадом высот 165 м. Из окон отеля в любую погоду открывается прекрасный вид на удивительной красоты озера и далекие вершины Хамар-Дабана. Все номера отеля максимально приспособлены для отдыха гостей: удобная мебель, телевизор, ванная комната с душевой кабиной. В гостинице имеется кафе, русская баня. Небольшая парковка.
ГК «Пик Черского» или аналогичный
Гостиничный Комплекс находится на самом берегу Байкала в пос. Сухой Ручей (г. Слюдянка)
Находится на 115 км от г. Иркутска. От г. Слюдянка турбаза расположена на 3-ем км в сторону г. Байкальска (около 35 км до г. Байкальск)
В наличии 12 двухместных благоустроенных номеров (общая вместимость 24 человека), каждый номер имеет свой выход на террасу. Кроме проживания отдыхающим предлагается питание ресторанного типа, комплекс развлечений на территории гостиницы, охраняемая автостоянка.
В состав комплекса входит:
- комфортабельная гостиница: 25 благоустроенных уютных номеров
- традиционная баня на 8-10 чел: русская парная, массажная, комната для чаепития, выход к Байкалу
- изысканный ресторан европейской кухни с элементами байкальской и сибирской
Гостиница «Иркут» или аналогичная
Гостиница «Иркут» расположена в Тункинской долине, в поселке Аршан, у подножья монументальных Саянских гольцов с заснеженными вершинами.
В номерном фонде представлены одноместные, двухместные и большие семейные номера. Закрытая территория, автостоянка, благоустроенные номера, широкий выбор услуг, вежливый персонал – необходимые составляющие хорошего отдыха, которые делают пребывание наших гостей комфортным и безопасным.
Гостиница «Иркут» – это прекрасный, тихий уголок в бальнеологическом и горно – климатическом курорте, который подарит Вам силы, энергию, здоровье и приятные впечатления.
Инфраструктура:
- Wi-Fi
- спутниковое ТВ
- прокат пикникового оборудования
- экскурсии
- автостоянка.
- фильмотека с мультфильмами
- детская игровая комната
- настольные игры.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостиницах в Иркутске (2 ночи), в Листвянке (1 ночь), в Култуке (1 ночь), в Аршане (3 ночи) на базе двухместного размещения
- Питание по программе:
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 3 день - завтрак, обед, ужин
- 4 день - завтрак, ужин
- 5 день - завтрак, ужин
- 6 день - завтрак
- 7 день - завтрак, обед
- 8 день - завтрак
- Все трансферы и экскурсии по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Услуги местных гидов на экскурсионную программу
- Входные билеты в музеи по программе (кроме указанных за доп. плату)
- Билет на туристический поезд по КБЖД
Что не входит в цену
- Ави - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные экскурсии
- Страховка от несчастного случая (оформляется самостоятельно при необходимости)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- медицинские препараты для индивидуальных нужд;
- документы: паспорт, страховой полис (медицинский);
- удобная спортивная обувь: резиновые сапоги, легкие кроссовки, сменную обувь (легкие кроссовки или кеды), сланцы;
- спортивная одежда для жаркой и прохладной погоды:
- куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
- дождевик;
- теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
- футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
- перчатки;
- брюки спортивные;
- носки.
- головной убор: кепка, панама (с козырьком);
- полотенце;
- фонарик;
- средства личной гигиены;
- репелленты;
- для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.