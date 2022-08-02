1 день

День начала пути и знакомства с Байкалом

День начала пути и знакомства с Байкалом.

10:00 Сбор группы в аэропорту г. Иркутска.

Трансфер в пос. Листвянка (65 км, ~ 1 час).

В Листвянке мы совершим обзорную экскурсию по поселку с посещением смотровой площадки на знаменитый Шаман-камень, послушаем романтическую легенду о Байкале, посетим действующую православную церковь Св. Николая Чудотворца – покровителя всех путешественников и мореплавателей.

Желающие узнать больше о Байкале могут сходить на экскурсию в Байкальский экологический музей (за дополнительную плату), где собрано множество экспонатов, рассказывающих об обитателях Байкала, их даже можно увидеть вживую в аквариумах, расположенных в музее.

Для неутомимых путешественников есть возможность прокатиться на катере по Байкалу (за дополнительную плату), прогуляться пешком или на квадроциклах (за дополнительную плату), по лесному берегу этого живописного озера.

Обратите внимание на чистоту воды, прозрачность которой можно оценить, глядя на воду с высоты береговых скал.

Этот насыщенный день закончим посещением сувенирного рынка, соседствующего с рыбными рядами, где вам предложат все многообразие байкальской рыбы, приготовленной различными способами.

Уверяем, вы не устоите перед соблазном попробовать байкальские деликатесы!

Размещение в гостинице.

Включено питание: обед в гостинице.

Обзорная экскурсия по Листвянке.