1 день

Знакомство с Иркутском и экскурсия по городу

Прибытие в Иркутск, сбор группы. Встреча проходит в 2 этапа.

08:00-08:30 В аэропорту (внутри здания у выхода в город с табличкой «Байкальские Сказания»).

09:00-09:30 На ж/д вокзале (встреча с табличкой на улице, у входа пригородных касс).

При бронировании тура просим сообщать рейс туристов.

При опоздании к месту сбора группы турист добирается до группы по маршруту самостоятельно, за свой счет.

Знакомство с гидом, завтрак.

Обзорная экскурсия по городу Иркутск.

Начинаем с того места, где в 1661 году Яков Похабов основал Иркутский острог, здесь же мы увидим самую памятную и древнюю святыню Иркутска — Спасскую церковь, красочный Богоявленский Собор, Польский костел, Вечный огонь, Московские ворота, памятник Первопроходцам. Знаменский монастырь, рядом с ним памятник Колчаку.

Потом по улице Карла Маркса (историческое название — Большой проспект) мы отправимся на бульвар Гагарина. Здесь расположены не менее интересные экскурсионные объекты: памятник императору Александру III, поставленный здесь в честь окончания строительства Великой Транссибирской Магистрали, единственный в Сибири Мавританский замок — здание, в котором сейчас находится Иркутский краеведческий музей, «Белый дом» (или Сибиряковский дворец) — дом, принадлежавший вначале купцам Сибиряковым, а затем долгое время служивший резиденцией генерал-губернатора Восточной Сибири.

Затем нас ждет посещение нового туристического центра с восстановленными историческими постройками — «Иркутская слобода» (или так называемый 130-ый квартал). Здесь же познакомимся с бабром.

Обед в ресторане во время экскурсии.

Трансфер в отель, размещение.

Свободное время, отдых.

Ужин самостоятельно.

Гид: да.

Питание: завтрак, обед.