Программа тура по дням
Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»
Сбор группы в Иркутске в 10:00.
Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.
По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.
Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.
В пути 5 часов.
Через час после выезда из города, посещение этно-парка “Золотая орда”.
Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте – хомузе.
Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод “Ёхор”.
После представления обед.
Сегодня в меню национальные бурятские блюда.
Далее наш путь лежит до паромной переправы на остров Ольхон.
Через паромную переправу вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.
Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера.
Ужин самостоятельно.
После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.
Мыс Хобой
9:00 Завтрак на базе отдыха.
После завтрака отправляемся на экскурсионную поездку на мыс Хобой.
Продолжительность экскурсии около шести часов.
Во время экскурсии вы посетите:
- деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик.
- живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками.
- мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания.
- скандальную скульптуру современного художника “Хранитель Байкала”.
- местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь "Большого" Байкала.
На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет пикниковый обед и горячий чай с байкальскими травами.
Ужин самостоятельно.
Свободный день
Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть как хочет.
Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.
А ещё можно выбрать экскурсию по своему вкусу.
Вариантов достаточно много, подробнее вам расскажут менеджеры при бронировании тура.
Вот примерный перечень и цены:
- экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.);
- аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.);
- прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.);
- прогулка на лошадях (2 000 руб);
- поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.);
- посещение жаркой сибирской бани.
Переезд в Иркутск. Отъезд
После завтрака у вас будет немного времени, чтобы прогуляться к скале Шаманка, Сарайскому пляжу и Хужиру, ведь сегодня вы покинете Ольхон.
В 12:00 выселение из отеля и трансфер в Иркутск.
По пути в город сделаем остановку у молитвенных столбов чтобы попросить удачи и попрощаться с духами Байкала, а также поедим напоследок вкуснейших бурятских блюд.
Около 18:00 прибытие в Иркутск.
Ужин самостоятельно..
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.
Варианты проживания
Отель «Флагман»
Отель “Флагман” — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено из кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных номерах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по программе
- Проживание на Ольхоне в благоустроенных двухместных номерах (3 ночи)
- Гид-сопровождающий (1день, 4 день)
- Питание по программе (3 завтрака и 3 обеда)
- Экскурсия в этно-парк Золотая орда (1 день)
- Экскурсия на мыс Хобой (2 день)
- Памятные подарки и сувениры
- Оплата посещения национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Экскурсионная программа 3 день
- Питание, не указанное в программе (обед в третий день, ужины)
- Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.