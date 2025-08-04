Лучшее на Байкале

Классическая программа для знакомства с визитными карточками Байкала и погружения в атмосферу бурятских традиций. По прибытию в столицу Сибири, Вы отправитесь на мистический остров Ольхон. Красота этих мест необычная, пропитанная
читать дальше

силой суровой сибирской природы и духом великого озера.

Вас ждет этническое приключение, национальная еда, поездка на мыс Хобой и свободный день, для того чтобы расслабиться и прочувствовать энергию острова, покататься на велосипеде или заказать дополнительную экскурсию.

Лучшее на Байкале
Лучшее на Байкале
Лучшее на Байкале
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.

Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.

В пути 5 часов.

Через час после выезда из города, посещение этно-парка “Золотая орда”.

Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте – хомузе.

Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод “Ёхор”.

После представления обед.

Сегодня в меню национальные бурятские блюда.

Далее наш путь лежит до паромной переправы на остров Ольхон.

Через паромную переправу вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.

Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера.

Ужин самостоятельно.

После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.

Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»
2 день

Мыс Хобой

9:00 Завтрак на базе отдыха.

После завтрака отправляемся на экскурсионную поездку на мыс Хобой.

Продолжительность экскурсии около шести часов.

Во время экскурсии вы посетите:

  • деревню Харанцы, где увидите острова Львёнок и Крокодильчик.
  • живописнейший мыс "Три Брата" – мраморные скалы, покрытые лишайниками.
  • мыс Шунтэ Левый (Мыс Любви), где загадаете самые сокровенные желания.
  • скандальную скульптуру современного художника “Хранитель Байкала”.
  • местность Узуры. Здесь вы ощутите мощь "Большого" Байкала.

На природе всегда хочется подкрепиться, во время экскурсии вас ждет пикниковый обед и горячий чай с байкальскими травами.

Ужин самостоятельно.

Мыс ХобойМыс ХобойМыс ХобойМыс Хобой
3 день

Свободный день

Сегодняшний день объявляется свободным, в который каждый сможет отдохнуть как хочет.

Например, можно искупаться и позагорать на пляже, покататься на велосипеде, сходить в музей, купить сувениры или просто выспаться.

А ещё можно выбрать экскурсию по своему вкусу.

Вариантов достаточно много, подробнее вам расскажут менеджеры при бронировании тура.

Вот примерный перечень и цены:

  • экскурсия на юг острова Ольхон (~ 3 000 руб. /чел.);
  • аренда велосипеда (~ 700 руб. /день/чел.);
  • прокат катамарана, байдарки или сапсёрфа (от 1 000 руб.);
  • прогулка на лошадях (2 000 руб);
  • поездка на остров Огой на катере (~ 3 500 руб.);
  • посещение жаркой сибирской бани.
Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Переезд в Иркутск. Отъезд

После завтрака у вас будет немного времени, чтобы прогуляться к скале Шаманка, Сарайскому пляжу и Хужиру, ведь сегодня вы покинете Ольхон.

В 12:00 выселение из отеля и трансфер в Иркутск.

По пути в город сделаем остановку у молитвенных столбов чтобы попросить удачи и попрощаться с духами Байкала, а также поедим напоследок вкуснейших бурятских блюд.

Около 18:00 прибытие в Иркутск.

Ужин самостоятельно..

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Доплата за одноместное размещение 12 000 рублей.

Варианты проживания

Отель «Флагман»

3 ночи

Отель “Флагман” — это новый комфортабельный отель на острове Ольхон. Уникальное здание отеля возведено из кирпича, а это гарантированно теплые номера с максимальной звуко- и шумо- изоляцией. В просторных номерах предусмотрены спальная и гостевая зоны. Прекрасный панорамный вид на поселок, Байкал и горы доставит приятные эмоции.

Отель «Флагман»Отель «Флагман»Отель «Флагман»Отель «Флагман»Отель «Флагман»Отель «Флагман»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по программе
  • Проживание на Ольхоне в благоустроенных двухместных номерах (3 ночи)
  • Гид-сопровождающий (1день, 4 день)
  • Питание по программе (3 завтрака и 3 обеда)
  • Экскурсия в этно-парк Золотая орда (1 день)
  • Экскурсия на мыс Хобой (2 день)
  • Памятные подарки и сувениры
  • Оплата посещения национального парка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Экскурсионная программа 3 день
  • Питание, не указанное в программе (обед в третий день, ужины)
  • Медицинская страховка
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Бархатная осень на Байкале
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Бархатная осень на Байкале
Начало: Г. Иркутск
14 сен в 10:00
21 сен в 10:00
от 34 900 за человека
Выходные на Байкале в сентябре
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Выходные на Байкале в сентябре
Начало: Г. Иркутск
5 сен в 10:00
от 34 200 за человека
Ледниковый период на зимнем Байкале
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Ледниковый период на зимнем Байкале
Начало: Россия, Иркутск
2 фев в 10:00
4 фев в 10:00
от 110 000 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам