1 день

Встреча. Дорога на Ольхон. Этно-парк «Золотая орда»

Сбор группы в Иркутске в 10:00.

Прибыть в город необходимо не позднее 09:30.

По прибытию вас встретит наш гид-сопровождающий.

Сборный трансфер с Иркутска до остров Ольхон.

В пути 5 часов.

Через час после выезда из города, посещение этно-парка “Золотая орда”.

Вас ждет небольшая экскурсия в этнографическом музее, во время которой представление от артистов музея, горловое пение, игра на национальном инструменте – хомузе.

Кроме того вы научитесь танцевать бурятский народный танец-хоровод “Ёхор”.

После представления обед.

Сегодня в меню национальные бурятские блюда.

Далее наш путь лежит до паромной переправы на остров Ольхон.

Через паромную переправу вас проведёт наш дружелюбный гид-сопровождающий и после передаст в надёжные руки наших водителей, которые доставят вас до отеля.

Вечером прибытие на остров Ольхон, размещение в номера.

Ужин самостоятельно.

После все желающие могут отправиться на прогулку по Хужиру.