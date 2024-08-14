Тур выходного дня на зимний и весенний Байкал

Ольхон – крупнейший остров на Байкале, здесь можно насладиться живописными пейзажами, увидеть древние петроглифы и посетить множество интересных мест.

Тур выходного дня на остров Ольхон обещает запоминающиеся впечатления и полный релакс от городской суеты. Особенности времени года на Байкале см. Важно знать.
4.67
3 отзыва
Тур выходного дня на зимний и весенний Байкал
Тур выходного дня на зимний и весенний Байкал
Тур выходного дня на зимний и весенний Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон на базе отдыха "Набаймар" или аналогичной.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
обычные даты29 90033 800
праздничные даты31 80035 900
доплата за одноместное размещение в обычные даты6 0008 000
доплата за одноместное размещение в праздничные даты7 50010 000

Размещение эконом: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение стандарт: турбаза Набаймар – 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Усадьба Набаймар

2 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы Набаймар отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Усадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба НабаймарУсадьба Набаймар

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, которое не включено в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца и ветра;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Рекомендации по покупке билетов

В первый день тура отправление ориентировочно в 8-9 часов утра по местному времени (+5 MSK). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (+5 MSK).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16-19 часов по местному времени (+5 MSK). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт организатор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Какой Байкал в разное время года?
Путешествовать по Байкалу можно в любое время года, каждый сезон по своему незабываем и прекрасен.
Байкал зимой
Зимний Байкал - это различные формы льда и километры заснеженных равнин.
Из-за большой глубины озеро долго хранит тепло и лед появляется позже, чем многие ожидают. Например, северный Байкал начинает застывать в середине декабря, на Ольхоне лёд появляется в начале января, а на юге Байкала (в Листвянке и Байкальске) только к концу января.
Достаточно прочно лед стоит с середины февраля и до конца марта, тогда же и работает ледовая переправа, по которой можно ездить на автомобиле. В другие зимние месяцы используется специальная техника, например, Хивус, который прекрасно может передвигаться и по воде и по льду. На Ольхоне почти не бывает снега, именно там можно увидеть чистый лёд, а в Листвянке и Байкальске работают горнолыжные курорты, снег мягкий и пушистый.
Байкал весной
В марте продолжается ледовый сезон, есть возможность увидеть различные формы льда и гротов, покататься на лыжах и коньках, сфотографировать огромные сосульки и при этом не замерзнуть, так как в марте уже обычно около -10 градусов и почти не бывает ветра.
В апреле постепенно лед начинает таять, а в мае можно увидеть как просыпается Байкал. Это время ярких контрастов: лед только начинает сходить, местами еще лежит снег, а совсем рядом уже цветут подснежники, а лес украшен нарядным багульником.
Байкал осенью
Золотая осень – очень красивая пора путешествий на озеро. Солнечная погода, тихий Байкал и золотая листва деревьев.
Осенью на Байкале совсем немного туристов, поэтому никто не помешает уединению и наслаждению.
Сезон золотой осени обычно длится до середины октября, а в ноябре на Байкале уже появляется первый снег. Зимние развлечения появляются уже в декабре, когда выпадает достаточное количество снега и можно насладиться живописными красотами озера и его окрестностей.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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