Вы увидите легендарный байкальский лед с удивительными застывшими в нем метановыми пузырьками в бухте Песчаной, невероятным узорам льда, а также побываете в интересных исторических местах Иркутска и Байкала!
Программа тура по дням
Дорога на Малое море. Бугульдейка
По прибытии в Иркутск начинается путешествие к озеру Байкал, а точнее к Малому морю.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
По пути на Малое море мы заедем в знаменитый мраморный карьер в Бугульдейке!
Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.
Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.
Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.
Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.
С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.
После мы доедем до села Еланцы, где вас будет ждать сытный обед!
Далее наш путь будет пролегать по местности с живописными видами.
Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.
Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
После мы доедем до Малого море, где, после заселения, у вас останется свободное время, которое вы можете посвятить отдыху или прогулке.
Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Малое море.
Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря
Сегодня вы увидите застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи не оставят вас равнодушными!
Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Ольхоне – на острове Огой.
Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.
Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.
Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.
А еще существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание – оно сбывается.
Вас ждет озеро на юге Ольхона, которое славится метановыми пузырьками, застывшими во льду – смотрятся они очень интересно!
В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.
Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!
Вечером вы вернетесь в гостиницу, где у вас будет возможность отдохнуть или провести по своему усмотрению свободное время.
Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой.
В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия “на юг острова Ольхон”.
Экскурсия на юг подразумевает посещение скальника Трезубец, одинокой березы, озера Нуры.
Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.
В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Баяндаевский музей. Дорога до Листвянки
В этот день наше с вами удивительное путешествие по Малому морю подходит к концу.
Утром вас ожидает завтрак и будет возможность прогуляться напоследок.
В первой половине дня выезд в Листвянку.
По дороге до Листвянки вы заедете в Баяндаевский этнографический музей!
В настоящее время в музее действуют три усадьбы: «Бурятская усадьба», «Русская усадьба» и «Белорусская усадьба».
Посещение музея позволит вам погрузиться в деревенский быт конца 19 начала 20 века.
В музее разработана интерактивная фольклорная программа «Белый млечный путь» где вы можете отведать молочный тонизирующий напиток «Тарасун» и принять участие в его приготовлении.
Демонстрация культуры, быта и хозяйственной деятельности этих народов, населяющих Баяндаевский район, определена главной идеей созданного музея.
Экспозиции представлены предметами мебели, домашней утвари, обуви, одежды, орудиями сельскохозяйственного труда, характерными для жизненного уклада и хозяйствования бурятского, белорусского и русского населения.
После посещения музея вы продолжите свой путь до Листвянки, где продолжится ваше увлекательное путешествие!
В стоимость включено: групповой трансфер, завтрак, обед по дороге в Листвянку, проживание, билеты в музей.
Обзорная экскурсия по Листвянке. Дорога в Иркутск. Завершение тура
Сегодня после завтрака вы отправитесь на экскурсию по Листвняке.
Листвянка – это расположенный вдоль кромки Байкала поселок в истоке реки Ангары, своего рода Мекка туризма среди всех приезжающих на Байкал, отправная точка многих экскурсионных маршрутов по озеру.
Это самое близко расположенное к городу место, где можно увидеть Жемчужину Сибири.
По пути до Листвянки вы посетите удивительное и интересное место – архитектурно- этнографический музей под открытым небом «Тальцы», где сосредоточены памятники истории, архитектуры и этнографии XVII-XX веков.
На истоке реки Ангары, единственной вытекающей из Байкала, гид поведает вам увлекательную и красивую легенду про Байкал и Ангару, здесь вы увидите легендарный Шаман-Камень.
Вечером в свободное время вы можете пройтись по набережной, купить вкуснейшую рыбку на рыбном рынке, подняться на смотровую площадку, где сможете увидеть Байкал с высоты, или же посвятить вечер отдыху.
Завтра вас ждет экскурсия в бухту Песчаную!
В стоимость включено: групповой трансфер, проживание, гид, экскурсия, завтрак.
Экскурсия в бухту Песчаную
После завтрака в гостинице Листвянки вы отправитесь на судне с воздушной подушкой «хивус» в бухту Песчаная.
Хивус мягко проскользит по зеркально-гладкому льду Байкала.
По пути вы насладитесь живописными видами: по левую сторону путь обрамляют величественные горы Приморского хребта, а по правую – бесконечная ледовая гладь Байкала.
По пути до бухты Песчаной вы остановитесь у поселка Большое Голоустное – это место, где можно встретить самое большое скопище метановых пузырьков во льду Байкала!
Зрелище незабываемое и впечатляющее – множество прекрасных фотографий вам гарантировано!
Сделав памятные снимки, вы продолжите экскурсию и остановитесь у Бакланьего Камня – южной границы окрестностей бухты Песчаной, в 3-х км от нее.
Зимой остров представляет собой гранитный монумент, напоминающий с восточной стороны башню.
От Бакланьего Камня рукой подать до бухты Песчаной.
Вы прогуляетесь между бухтами, каждая из которых обладает своим очарованием, увидите легендарные ходульные деревья – причудливого вида сосны и лиственницы, из оснований которых ветер выдул почву и песок, обнажив корни.
Создается впечатление, что деревья вышли «погулять» в сторону Байкала.
Бухта Песчаная укрыта мысами Большой и Малой Колокольни, живописно выделяющимися на фоне окружающей природы.
По завершению экскурсии, вы вернетесь в Листвянку на хивусах, где отправитесь в Иркутск, где закончится ваше увлекательное путешествие.
Сегодня ваше путешествие по Байкалу заканчивается.
Эти насыщенные 5 дней познакомили вас с зимним Байкалом, с местными развлечениями, историческим наследием.
Мы очень надеемся, что за время тура наш край сможет завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер (на хивусах), обед-пикник, гид, экскурсия, разрешение на посещение национального парка, групповой трансфер до Иркутска.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|стандарт
|86 000
|16 000
|комфорт
|105 000
|30 000
- "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
Размещение по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.
Варианты проживания
База отдыха «Ветер странствий» (тариф стандарт)
База отдыха "Ветер странствий" - это отличное место для отдыха. Все строения базы построены из дерева, экологически чистого материала. К услугам гостей базы, отличный пляж на берегу Байкала, отличный вид из окон всех номеров, для детей обустроены площадки. Уютные номера самого разного класса от эконом до люкс. На базе трудятся отличные повара, которые с радостью накормят всех желающих. Кухня вкусная, домашняя. Приветливый персонал сделает все, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным.
База отдыха «Наратэй» (тариф стандарт)
База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.
Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.
На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.
В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.
База отдыха «Байкальская радуга» (тариф стандарт)
На живописном берегу между Бухт радости располагается база отдыха “Байкальская радуга”, в 3 км от села Сахюрта, Иркутской области. Это место идеально подойдет для отдыха как всей семьей, так и компанией друзей. Вдали от городской цивилизации доступен бесплатный скоростной интернет. Для удобства стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. Номерной фонд представлен гостиничными номерами различной вместимости. Везде есть функциональная мебель. На территории имеется бар и кафе с видом на озеро Байкал. Где подают вкусные блюда русской кухни. Возможно проведение небольшого торжества.
Гостевой дом «Баяр» (тариф комфорт)
Гостевой дом «Баяр» располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Отель «Даурия» или аналогичный (тариф стандарт)
Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная (тариф комфорт)
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.
Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура
- Экскурсии, указанные в программе
- Проживание
- Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
- Удобная обувь (нескользкие ботинки);
- Головной убор (теплая шапка);
- Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
- Теплые варежки или перчатки;
- Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
- Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
- Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
- Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
- Портативное зарядное устройство (power bank);
- Туалетные принадлежности;
- Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
- Сидушка (хоба туристическая);
- Термос (по желанию);
- Бинокль (по желанию);
- Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие особенности тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Тур групповой, количество человек в туре может достигать 20 человек
Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени.
Рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20.00 по местному времени.
Учитывайте это при планировании приобретения билетов.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
Какая погода на Байкале?
На Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!
Как организовано питание?
В стоимость туров включены завтраки намеренно: чтобы не привязывать туристов к гостинице и дать им возможность попробовать аутентичную и богатую на блюда местную кухню. Средний чек на человека от 300 до 500 руб. Там, где нет возможности посетить кафе (в условиях дикой природы), в турах предусмотрены обеды-пикники.
Брать ли с собой коньки?
Удобнее, если у вас будут свои коньки с собой, но если нет – не беда! В Листвянке и на Ольхоне есть точки по прокату коньков
Нужно ли брать наличные деньги?
Сейчас в основном нет проблем с безналичной оплатой, но мы всегда рекомендуем взять некоторую сумму наличными, на случай, если пропадает связь по терминалу и тд. Местами связь может быть нестабильной.
Есть ли скидки детям?
На детей до 12 лет у нас действует специальная скидка 20%!
Можно брать с собой в тур животных или нет?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
Какие организационные особенности тура?
- Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
- Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
- Старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
- Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 (в зависимости от тура) по местному времени.
- Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00.
- За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
- Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.
- Туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка.
- Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
- Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
- В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
- У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
- На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
- В зимний период, особенно после 20-го марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности.
- Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
- Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.