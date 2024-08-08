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Дорога на Малое море. Бугульдейка

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к озеру Байкал, а точнее к Малому морю.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

По пути на Малое море мы заедем в знаменитый мраморный карьер в Бугульдейке!

Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.

Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.

Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.

Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.

С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.

После мы доедем до села Еланцы, где вас будет ждать сытный обед!

Далее наш путь будет пролегать по местности с живописными видами.

Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.

Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

После мы доедем до Малого море, где, после заселения, у вас останется свободное время, которое вы можете посвятить отдыху или прогулке.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Малое море.