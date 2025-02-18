Вы промчитесь по заснувшему Байкалу на хивусе, заглянете в ледяные гроты и побываете в главных местах
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Первые 2 ночи мы проведём в гостевом доме «Усадьба Белая». Размещение на 2- и 1-местных кроватях, в 2-, 3-местных номерах. Туалет будет общим для нашей компании. На 3 ночь мы остановимся в Иркутске в комфортабельном отеле с 2-местными номерами и собственными ванными комнатами. Название отеля будет сообщено дополнительно перед началом тура.
*Фото гостевого дома предоставлены организатором
Питание. В стоимость включено трёхразове питание, будем пробовать национальную кухню: буузы, уху из омуля, чай с сибирскими травами и другие местные угощения. А ещё вас ждёт «поцелуй Байкала» — выпьем ягодную настойку из ледяной лунки. В 1-й день не включён завтрак, в 3-й день не включён ужин, в 4-й день включён только завтрак.
Транспорт. Комфортабельный проходимый минивэн или внедорожник (до 6 пассажиров в машине), а ещё прокатимся на «хивусе» — судне на воздушной подушке.
В январе лёд недостаточно прочный, поэтому мы используем хивус для переправы и ГАЗ-Соболь для передвижения по острову. В феврале лёд становится достаточно крепким, чтобы ездить по нему на машине.
Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
Этнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льду
Встретим вас в аэропорту в 10:00 или у вашей гостиницы и поедем в этнопарк «Золотая орда». Здесь послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, познакомимся с традициями и обычаями. На обед попробуем бурятские буузы и другие местные угощения.
Затем заселимся в наш уютный дом. Вечером соберёмся вместе и на хивусе прокатимся по льду Байкала, проводим закат и сделаем фотографии. Затем усядемся за столом в доме, поиграем и познакомимся поближе.
Ольхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на коньках
Сегодня будем любоваться ледовыми гротами и пещерами и кататься по Байкалу на коньках. Наш фотограф сделает для вас эффектные кадры, а ещё снимет видео и фото с квадрокоптера.
На обед насладимся ухой из омуля по-ольхонски и другими местными блюдами и согреемся чашечкой чая с сибирскими травами. А затем испытаем «поцелуй Байкала» — выпьем ягодную настойку прямо из лунок или из ледяных фужеров.
Побываем на острове Ольхон, увидим скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ. На острове Огой обойдём Ступу Просветления и загадаем желания. Далее посетим другие живописные локации — Хвост Дракона, острова Хубын и Харанцы.
Вечером вкусно поужинаем, а после желающие смогут попариться в сибирской баньке.
Тажеранские степи, бухта Ая и вид с горы Щебета
Поедем в Тажеранские степи, куда редко добираются другие путешественники. Полюбуемся пейзажами, осмотрим скальные останцы и поднимемся на обзорные площадки за лучшими видами Байкала. Смельчаки смогут почувствовать себя спелеологами и спуститься в пещеру Мечта, мы предоставим необходимое снаряжение.
Побываем в заливе бухты Ая, чтобы увидеть удивительный лёд с пузырьками и трещинами, полюбоваться торосами и даже разглядеть дно Байкала. Доберёмся до священной горы Ехэ Ёрдо и расскажем вам легенды, связанные с этим местом.
Взойдём на гору Щебета (по желанию), откуда открывается завораживающий вид на озеро. Восхождение лёгкое, займёт 15 минут и не потребует специальной подготовки. Вечером вернёмся в Иркутск.
Отъезд или дополнительная экскурсия
Программа дня зависит от вашего желания. Вы можете отдохнуть, отправиться домой или заказать дополнительную экскурсию в Аршан, Листвянку, Большое Голоустное или другие локации.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|69 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трёхразовое питание
- Трансфер из аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида-водителя
- Экскурсии по программе
- Прогулка на «хивусе» (1 час)
- Фото-сопровождение, обработка кадров, съёмка с квадрокоптера
- Билеты в национальный парк
- Аренда коньков
- Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Сибирская баня
- Дополнительная экскурсия в 4-й день
- Трансфер в аэропорт
- Стоимость тура при оплате до 30 ноября - 59 000 ₽ с 1 декабря - 64 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
С квадрокоптера вообще не снимали, думаю гид не умел им управлять. Гид Артем сам фотографировал на фотоаппарат(не профессиональный), фото качеством не очень, даже на свой телефон фотографии намного красивее получились.
Кормили вкусно, Байкал невероятно красивый. Советую съездить и увидеть невероятно красивую природу.