На зимний Байкал с фотосессией: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров

Проводить закат на льду, покататься на коньках по Байкалу и получить снимки с квадрокоптера
Отправляемся в путешествие в царство хрустального льда и бескрайних снегов за впечатлениями и нереальными фотографиями.

Вы промчитесь по заснувшему Байкалу на хивусе, заглянете в ледяные гроты и побываете в главных местах
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региона: на островах Ольхон, Огой, Хубын и Харанцы.

Познакомитесь с местной культурой в этнопарке «Золотая орда», вдоволь наедитесь национальных блюд и испытаете «поцелуй Байкала». Везде с нами будет фотограф, готовый ловить самые удачные кадры и снимать вас с квадрокоптера. После тура вы получите качественные обработанные снимки.

Проживание, трёхразовое питание и все активности уже включены в стоимость — осталось лишь собрать вещи и рвануть на Байкал!

4.33
3 отзыва
На зимний Байкал с фотосессией: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
На зимний Байкал с фотосессией: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров
На зимний Байкал с фотосессией: море развлечений, вкусных блюд и лучших кадров

Описание тура

Организационные детали

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Проживание. Первые 2 ночи мы проведём в гостевом доме «Усадьба Белая». Размещение на 2- и 1-местных кроватях, в 2-, 3-местных номерах. Туалет будет общим для нашей компании. На 3 ночь мы остановимся в Иркутске в комфортабельном отеле с 2-местными номерами и собственными ванными комнатами. Название отеля будет сообщено дополнительно перед началом тура.

*Фото гостевого дома предоставлены организатором

Питание. В стоимость включено трёхразове питание, будем пробовать национальную кухню: буузы, уху из омуля, чай с сибирскими травами и другие местные угощения. А ещё вас ждёт «поцелуй Байкала» — выпьем ягодную настойку из ледяной лунки. В 1-й день не включён завтрак, в 3-й день не включён ужин, в 4-й день включён только завтрак.

Транспорт. Комфортабельный проходимый минивэн или внедорожник (до 6 пассажиров в машине), а ещё прокатимся на «хивусе» — судне на воздушной подушке.

В январе лёд недостаточно прочный, поэтому мы используем хивус для переправы и ГАЗ-Соболь для передвижения по острову. В феврале лёд становится достаточно крепким, чтобы ездить по нему на машине.

Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.

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Программа тура по дням

1 день

Этнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льду

Встретим вас в аэропорту в 10:00 или у вашей гостиницы и поедем в этнопарк «Золотая орда». Здесь послушаем игру на национальных музыкальных инструментах, познакомимся с традициями и обычаями. На обед попробуем бурятские буузы и другие местные угощения.

Затем заселимся в наш уютный дом. Вечером соберёмся вместе и на хивусе прокатимся по льду Байкала, проводим закат и сделаем фотографии. Затем усядемся за столом в доме, поиграем и познакомимся поближе.

Этнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льдуЭтнопарк «Золотая орда», знакомство с местной культурой и кухней, закат на льду
2 день

Ольхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на коньках

Сегодня будем любоваться ледовыми гротами и пещерами и кататься по Байкалу на коньках. Наш фотограф сделает для вас эффектные кадры, а ещё снимет видео и фото с квадрокоптера.

На обед насладимся ухой из омуля по-ольхонски и другими местными блюдами и согреемся чашечкой чая с сибирскими травами. А затем испытаем «поцелуй Байкала» — выпьем ягодную настойку прямо из лунок или из ледяных фужеров.

Побываем на острове Ольхон, увидим скалу Шаманку и 13 столбов сэргэ. На острове Огой обойдём Ступу Просветления и загадаем желания. Далее посетим другие живописные локации — Хвост Дракона, острова Хубын и Харанцы.

Вечером вкусно поужинаем, а после желающие смогут попариться в сибирской баньке.

Ольхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на конькахОльхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на конькахОльхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на конькахОльхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на конькахОльхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на конькахОльхон, скала Шаманка, «поцелуй Байкала» и катание на коньках
3 день

Тажеранские степи, бухта Ая и вид с горы Щебета

Поедем в Тажеранские степи, куда редко добираются другие путешественники. Полюбуемся пейзажами, осмотрим скальные останцы и поднимемся на обзорные площадки за лучшими видами Байкала. Смельчаки смогут почувствовать себя спелеологами и спуститься в пещеру Мечта, мы предоставим необходимое снаряжение.

Побываем в заливе бухты Ая, чтобы увидеть удивительный лёд с пузырьками и трещинами, полюбоваться торосами и даже разглядеть дно Байкала. Доберёмся до священной горы Ехэ Ёрдо и расскажем вам легенды, связанные с этим местом.

Взойдём на гору Щебета (по желанию), откуда открывается завораживающий вид на озеро. Восхождение лёгкое, займёт 15 минут и не потребует специальной подготовки. Вечером вернёмся в Иркутск.

Тажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы ЩебетаТажеранские степи, бухта Ая и вид с горы Щебета
4 день

Отъезд или дополнительная экскурсия

Программа дня зависит от вашего желания. Вы можете отдохнуть, отправиться домой или заказать дополнительную экскурсию в Аршан, Листвянку, Большое Голоустное или другие локации.

Отъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсияОтъезд или дополнительная экскурсия

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет69 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трёхразовое питание
  • Трансфер из аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-водителя
  • Экскурсии по программе
  • Прогулка на «хивусе» (1 час)
  • Фото-сопровождение, обработка кадров, съёмка с квадрокоптера
  • Билеты в национальный парк
  • Аренда коньков
  • Поцелуй Байкала
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Сибирская баня
  • Дополнительная экскурсия в 4-й день
  • Трансфер в аэропорт
  • Стоимость тура при оплате до 30 ноября - 59 000 ₽ с 1 декабря - 64 000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска или ваш отель в городе, 10:00
Завершение: Иркутск, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
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2
1
Э
18 фев 2025
Если вы выбираете этот тур ради красивых фотографии, которые тут по описанию обещают, то не ждите.
С квадрокоптера вообще не снимали, думаю гид не умел им управлять. Гид Артем сам фотографировал на фотоаппарат(не профессиональный), фото качеством не очень, даже на свой телефон фотографии намного красивее получились.
Кормили вкусно, Байкал невероятно красивый. Советую съездить и увидеть невероятно красивую природу.
Е
13 фев 2025
Наше путешествие на зимний Бакал стало настоящим праздником благодаря потрясающему гиду Артёму! Особенно подкупило то, что Артём всегда оставался спокойным и уверенным, несмотря ни на что, демонстрировал исключительную выносливость и
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стойкость, что особенно важно в суровом климате. Гид прекрасно знал все тонкости маршрута, и благодаря этому мы смогли увидеть самые живописные уголки зимнего Бакала. Он отвечал на все наши вопросы с большим удовольствием, щедро делился своим опытом и знаниями, что создало непринужденную атмосферу. Мы жили на турбазе Воробьевы горы, очень колоритное место! А какие там вкусности готовили для нас!
Кроме того, и наш Артём всегда заботился о комфорте группы, помогал делать отличные кадры на фоне удивительных зимних пейзажей и предлагал разнообразные активности, которые сделали поездку насыщенной и интересной. В общем, благодаря Артёму, наше путешествие стало не просто поездкой, а настоящим приключением, полным веселья и открытий. Мы вернулись в Москву с массой положительных эмоций и новыми друзьями. Безусловно, будем рекомендовать его всем, кто хочет насладиться этой зимней сказкой!

Наше путешествие на зимний Бакал стало настоящим праздником благодаря потрясающему гиду Артёму! Особенно подкупило то, чтоНаше путешествие на зимний Бакал стало настоящим праздником благодаря потрясающему гиду Артёму! Особенно подкупило то, чтоНаше путешествие на зимний Бакал стало настоящим праздником благодаря потрясающему гиду Артёму! Особенно подкупило то, что
Иван
8 янв 2025
Отличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги со всем справился! Самое главное Валентина отличный Гид, расскажет вам от биоразнообразия Байкала до отличных легенд о Байкале! Самое главное все отлично организовано, практически не сидишь на месте! Отличная еда! Спасибо, вам, большое, все по семейному с душой! Приедем к вам еще!
Отличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги соОтличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги соОтличный тур для семейного и активного отдыха, легкий для любого человека! Я на протезе ноги со

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