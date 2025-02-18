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Проживание. Первые 2 ночи мы проведём в гостевом доме «Усадьба Белая». Размещение на 2- и 1-местных кроватях, в 2-, 3-местных номерах. Туалет будет общим для нашей компании. На 3 ночь мы остановимся в Иркутске в комфортабельном отеле с 2-местными номерами и собственными ванными комнатами. Название отеля будет сообщено дополнительно перед началом тура.

*Фото гостевого дома предоставлены организатором

Питание. В стоимость включено трёхразове питание, будем пробовать национальную кухню: буузы, уху из омуля, чай с сибирскими травами и другие местные угощения. А ещё вас ждёт «поцелуй Байкала» — выпьем ягодную настойку из ледяной лунки. В 1-й день не включён завтрак, в 3-й день не включён ужин, в 4-й день включён только завтрак.

Транспорт. Комфортабельный проходимый минивэн или внедорожник (до 6 пассажиров в машине), а ещё прокатимся на «хивусе» — судне на воздушной подушке.

В январе лёд недостаточно прочный, поэтому мы используем хивус для переправы и ГАЗ-Соболь для передвижения по острову. В феврале лёд становится достаточно крепким, чтобы ездить по нему на машине.

Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.