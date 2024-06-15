Тур на выходные по шаманским местам и островам Малого Моря Байкала с палатками
Совершить путешествие по диким островам на лодке, побывать на Ольхоне и увидеть скалу Шаманка
Приглашаем провести выходные насыщенно и интересно: возьмём палатки, спальники, надувные лодки — и вперёд, на Байкал! Вы увидите дремучую тайгу и дурманящие ароматом трав степи, грозные скалы и бескрайние воды читать дальше
Малого Моря.
Будем путешествовать по необитаемым островам и местам, где шаманы проводили свои ритуалы, а ещё, где, по преданиям, обитают сильнейшие духи. Если повезёт, даже увидим милых нерп! Ночевать будем в палатках под звёздами.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00
Описание тура
Организационные детали
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Проживание. Будем жить в палатках. Аренда палатки и спальников входит в стоимость.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Дети. Участие в туре возможно с 7 лет.
Программа тура по дням
1 день
Путешествие по островам Малого Моря
Утром встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля, усядемся в комфортабельные кроссоверы и поедем на Байкал. Расстояние — около 250 км. По пути будем любоваться невероятными пейзажами, неожиданно сменяющими друг друга: увидим и заливные луга, и тайгу, и цветущие степи, и горные хребты.
Из автомобиля пересядем в надувную ПВХ лодку и начнём путешествие по островам Малого Моря Байкала: увидим Большой и Малый Тойнак, Огой, Хубын. Если нам понравятся скалы или виды какого-то острова, обязательно высадимся. А ещё будем наблюдать за местными обитателями, а если повезёт, даже застанем милых нерп — байкальских тюленей.
Вернёмся на большую землю и установим палатки. Все вместе усядемся под звёздами, будем греться чашками чая в руках и делиться впечатлениями.
2 день
Остров Ольхон, скала Шаманка и возвращение в Иркутск
Нас вновь ждёт Малое Море. Сегодня через него доберёмся до острова Ольхон. Место удивительное: здесь издревле собирались для своих ритуалов шаманы, по легенде, на острове обитают самые сильные духи Байкала, а ещё на Ольхоне больше солнечных дней, чем на Чёрном море!
Обязательно полюбуемся скалой Шаманка, где, по преданиям, оживёт дух-хозяин острова Ольхон. Место входит в список 9 святынь Азии. А ещё виды отсюда невероятные и фотографии на фоне бескрайнего Байкала и грозных скал получаются эффектные.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Аренда спальных мешков и палаток
3-разовое питание
Трансферы по маршруту
Экскурсии по программе
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, утро. Встретим вас в аэропорту или заберём из вашего отеля
Завершение: Иркутск, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид в Иркутске
Путешествую по Байкалу больше 10 лет. Вожу гостей в прибайкальские горы, люблю свой край,
хочу донести до вас его красоту. Могу показать места, в которых редко кто бывал!