Утром встретим вас в аэропорту Иркутска или заберём из вашего отеля, усядемся в комфортабельные кроссоверы и поедем на Байкал. Расстояние — около 250 км. По пути будем любоваться невероятными пейзажами, неожиданно сменяющими друг друга: увидим и заливные луга, и тайгу, и цветущие степи, и горные хребты.

Из автомобиля пересядем в надувную ПВХ лодку и начнём путешествие по островам Малого Моря Байкала: увидим Большой и Малый Тойнак, Огой, Хубын. Если нам понравятся скалы или виды какого-то острова, обязательно высадимся. А ещё будем наблюдать за местными обитателями, а если повезёт, даже застанем милых нерп — байкальских тюленей.

Вернёмся на большую землю и установим палатки. Все вместе усядемся под звёздами, будем греться чашками чая в руках и делиться впечатлениями.