Лучшие места заповедного Байкала собраны в этом туре! Уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера. Вы сможете увидеть живописные бухты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, погулять по экотропе в заповеднике.

Остановка по пути в бурятском кафе. Прибытие в Иркутск.

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон. Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Свободный день на Ольхоне. Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон. Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Пересадка и переезд к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.

Отправление из Байкальска в Иркутск.

Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

хостел эконом стандарт обычные даты 108 400 120 800 129 800 праздничные даты 112 800 123 400 137 100 доплата за одноместное размещение в обычные даты - 19 500 25 800 доплата за одноместное размещение в праздничные даты - 21 300 30 500

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: