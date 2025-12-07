Вы сможете увидеть живописные бухты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, погулять по экотропе в заповеднике.
Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра. Прогулка по заповедной экотропе.
Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день в Байкальске
Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Байкальск - Ольхон
Отправление из Байкальска в Иркутск.
Пересадка и переезд к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон. Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне. Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон. Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон в Иркутск.
Остановка по пути в бурятском кафе. Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:
|хостел
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|108 400
|120 800
|129 800
|праздничные даты
|112 800
|123 400
|137 100
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|19 500
|25 800
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|21 300
|30 500
Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 20 июля – 10 августа
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: день 1: ужиндень 2, 5, 7: завтрак, обед, ужиндень 3-4, 6: завтрак, ужиндень 8: завтрак
- День 1: ужин
- День 2, 5, 7: завтрак, обед, ужин
- День 3-4, 6: завтрак, ужин
- День 8: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 4: Байкальск - Иркутск - Ольхондень 5: по Ольхонудень 7: по Ольхонудень 8: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Байкальск
- День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск
- День 4: Байкальск - Иркутск - Ольхон
- День 5: по Ольхону
- День 7: по Ольхону
- День 8: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхоедень 5: поездка в северную часть острова Ольхондень 7: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 2: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
- День 5: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 7: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.