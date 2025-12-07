Мои заказы

Мифы Байкала: Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень

Лучшие места заповедного Байкала собраны в этом туре! Уникальная возможность познакомиться с южной и центральной частью озера.

Вы сможете увидеть живописные бухты, ощутить энергию сакральных мест острова Ольхон, погулять по экотропе в заповеднике.
Мифы Байкала: Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мифы Байкала: Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Мифы Байкала: Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра. Прогулка по заповедной экотропе.

Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Свободный день в Байкальске

Свободный день в Байкальске. Возможность прогуляться по Байкальску и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день в БайкальскеСвободный день в БайкальскеСвободный день в Байкальске
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Байкальск - Ольхон

Отправление из Байкальска в Иркутск.

Пересадка и переезд к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Байкальск - ОльхонБайкальск - ОльхонБайкальск - Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон. Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне. Возможность прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон. Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон в Иркутск.

Остановка по пути в бурятском кафе. Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает размещение в гостинице или на турбазе в двухместном номере.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и даты заезда, руб:

хостелэкономстандарт
обычные даты108 400120 800129 800
праздничные даты112 800123 400137 100
доплата за одноместное размещение в обычные даты-19 50025 800
доплата за одноместное размещение в праздничные даты-21 30030 500

Размещение Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже на несколько номеров);

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 20 июля – 10 августа

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

3 ночи

Двухэтажный уютный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.

Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»Гостиница «Маргобай»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Турбаза «Набаймар»

4 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: ужиндень 2, 5, 7: завтрак, обед, ужиндень 3-4, 6: завтрак, ужиндень 8: завтрак
  • День 1: ужин
  • День 2, 5, 7: завтрак, обед, ужин
  • День 3-4, 6: завтрак, ужин
  • День 8: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 4: Байкальск - Иркутск - Ольхондень 5: по Ольхонудень 7: по Ольхонудень 8: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Байкальск
  • День 2: Байкальск - Танхой - Байкальск
  • День 4: Байкальск - Иркутск - Ольхон
  • День 5: по Ольхону
  • День 7: по Ольхону
  • День 8: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 2: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхоедень 5: поездка в северную часть острова Ольхондень 7: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 2: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
  • День 5: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 7: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
На автобусе
12 дней
-
15%
3 отзыва
Калейдоскоп Байкала. Летнее или осеннее путешествие
Начало: Г. Иркутск
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 190 400 ₽224 000 ₽ за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
На автобусе
8 дней
-
13%
1 отзыв
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
5 июн в 10:00
12 июн в 10:00
от 108 400 ₽125 000 ₽ за человека
Осеннее очарование Байкала. Листвянка - Иркутск - остров Ольхон
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала. Листвянка - Иркутск - остров Ольхон
Начало: Россия, Иркутск
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 46 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска