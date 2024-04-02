Туры по заповедникам из Иркутска

Найдено 4 тура в категории «Заповедники» в Иркутске, цены от 72 600 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500 за человека
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600 за человека
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Заповедники»

Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
  2. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
  3. Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
  4. Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Мыс Хобой
  2. Скала Шаманка
  3. Малое море Байкала
  4. Тальцы
  5. Тункинская долина
  6. Набережная
  7. Озеро Байкал
  8. Тажеранские степи
  9. Сад камней
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Заповедники" можно забронировать 4 тура от 72 600 до 87 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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