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рассказывали об интересных местах. Несмотря на то, что мы посещали Байкал не в сезон, поездка получилась отличная! Порадовали отели на всех этапах путешествия, уютные номера, вкусная еда и приветливый персонал! И конечно же Байкал, он великолепен в любое время года!