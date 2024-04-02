1 чел.
По популярности
Авторский тур
8 дней
Весеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 74 800₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Весна
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
24 мар в 10:00
31 мар в 10:00
от 73 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мифы Байкала: горы Хамар-Дабана, Байкальский заповедник и Ольхон. Лето и осень
Начало: Г. Иркутск
«Покорите горы и скалы Байкальского заповедника и вдохновитесь прекрасными видами и чистым воздухом»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 72 600₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
«Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник»
10 июня в 10:00
14 июня в 10:00
от 87 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ГГалина2 апреля 2024Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
- ККонстантин15 марта 2024Здорово провели время. Спасибо! Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
- ААнна26 февраля 2024Профессионалы! От поездки остались только приятные впечатления! Надеюсь, что вернёмся снова!
- ММария3 мая 2023Хочется выразить благодарность организаторам тура, и в первую очередь Антонине! Весь тур с нами поддерживали обратную связь, давали советы и
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Заповедники»
Самые популярные туры этой рубрики в Иркутске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Иркутске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Иркутске в июне 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Заповедники" можно забронировать 4 тура от 72 600 до 87 900. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте тур в Иркутске на 2024 год по теме «Заповедники», 12 ⭐ отзывов, цены от 72600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август