Мои заказы

Наедине с природой Байкала

За 7 дней вы увидите природные достопримечательности Байкала.

Узнаете, каково это, — купаться на фоне алых закатов, наблюдать за яркими звездами, просыпаться под шум волн Священного моря. Преодолеете около 40 километров
читать дальше

троп в окружении живописной природы. Научитесь «отключать мысли», медитировать, искренне наслаждаться моментом.

И, конечно, пожить «дикарём» — в уютных палатках, когда вокруг только тайга, скалы и бескрайняя вода. Этот тур — прекрасная возможность познакомиться с Байкалом.

Наедине с природой БайкалаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Наедине с природой БайкалаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Наедине с природой БайкалаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
26
июл8
авг

Программа тура по дням

1 день

Путь на Ольхон

09:30 Встречаемся в аэропорту.

10:00 Отправляемся на Байкал, по пути останавливаемся у барисана — священного места бурят, созданного для подношения духам местности.

12:30 Обедаем.

13:30 Продолжаем путь на Байкал.

15:30-16:30 Приезжаем в посёлок Сахюрта, пересаживаемся на паром с багажом, переправляемся на пароме на остров Ольхон.

Путешествие на пароме через знаменитые Ольхонские ворота.

16:30 Едем на автомобиле УАЗ в посёлок Хужир.

Знакомство с живописными Тажеранскими степями.

17:30 Заселяемся в отель.

18:30 Ужинаем самостоятельно, а после отдыхаем, при желании можно прогуляться к скале Шаманка, по Сарайскому пляжу.

Встреча невероятного заката в одной из 9 святынь Азии — на мысе Бурхан.

260 км на микроавтобусе, 2 км на пароме, 40 км на автомобиле УАЗ.

Путь на ОльхонПуть на ОльхонПуть на ОльхонПуть на Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Священное место силы - мыс Хобой

09:00 Завтракаем.

10:00 Отправляемся на автомобиле УАЗ на север острова Ольхон.

12:30 Начинаем путь до мыса Хобой.

13:30 Останавливаемся на смотровой площадке.

Настоящая «подзарядка» в священном месте силы — на мысе Хобой.

Бескрайние просторы Большого Байкала — удивительное многообразие ландшафтов.

Устраиваем обед-пикник.

Традиционная байкальская кухня на свежем воздухе.

14:30 Гуляем и отправляемся обратно в посёлок Хужир.

Знакомство с местными легендами и преданиями.

17:00 Возвращаемся в отель, отдыхаем, ужинаем самостоятельно.

70 км на автомобиле УАЗ.

Священное место силы - мыс ХобойСвященное место силы - мыс ХобойСвященное место силы - мыс Хобой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Бугульдейка - начало пешеходной тропы

09:00 Завтракаем.

10:00 Едем на автомобиле УАЗ до паромной переправы, пересаживаемся на паром вместе с багажом.

11:00 Переправляемся на пароме через пролив Ольхонские Ворота в посёлок Сахюрта.

11:30 Едем в посёлок Бугульдейка к началу тропы.

13:00 Устраиваем обед-перекус, складываем снаряжение на тримаран.

14:00 Начинаем путь к месту ночлега.

Все дни пешеходной части маршрута нас будет сопровождать тримаран с помощником гида для перевозки группового и личного снаряжения.

15:00 Разбиваем полевой лагерь.

Увлекательный мастер-класс по сборке палаток и приготовлению полевого ужина

18:00 Ужинаем.

40 км на автомобиле УАЗ, 2 км на пароме, 90 км на микроавтобусе, 3-4 км пешком.

Бугульдейка - начало пешеходной тропыБугульдейка - начало пешеходной тропыБугульдейка - начало пешеходной тропыБугульдейка - начало пешеходной тропы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Путь до мыса Красный Яр

08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.

09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.

10:00 Начинаем путь до мыса Красный Яр.

Живописные виды озера и природы вокруг — луга, скалы, зелень и цветущее разнотравье.

Знакомство с природными достопримечательностями — падями Курта и Шумиха.

13:00 Обедаем.

17:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.

19:00 Ужинаем.

Пешеходный переход до мыса Красный Яр (14 км).

Путь до мыса Красный ЯрПуть до мыса Красный ЯрПуть до мыса Красный ЯрПуть до мыса Красный Яр
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Путь до губы Малой Песочной

08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.

09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.

10:00 Начинаем путь до губы Малой Песочной.

Сегодня вас ждет восхищение масштабами озера с высоты мыса Дыроватого (скала Арка).

Разнообразие цвета воды Байкала в разных бухтах.

13:00 Обедаем.

17:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.

19:00 Ужинаем.

Полное расслабление душой и телом в мобильной баньке

Пешеходный переход до губы Малая Песочная (12 км).

Путь до губы Малой ПесочнойПуть до губы Малой Песочной
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Путь до бухты Сухой

08:00 Просыпаемся, сворачиваем лагерь.

09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.

10:00 Начинаем путь до бухты Сухой.

Сегодня вас ждет покорение перевала с необычным названием — Пыхтун.

Знакомство с таинственным заброшенным посёлком Харгино.

13:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.

14:00 Обедаем, отдыхаем.

Медитация на берегу Байкала.

19:00 Ужинаем.

Пешеходный переход до бухты Сухая (6 км).

Путь до бухты СухойПуть до бухты СухойПуть до бухты СухойПуть до бухты Сухой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Путь до бухты Песчаной. Возвращение в Иркутск

08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.

09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.

10:00 Начинаем путь до бухты Песчаной.

13:00 Прибываем в бухту Песчаная, гуляем по бухтам Бабушка, Песчаная, к скале Большая Колокольня.

Сегодня вас ждет путь к подножию Большой Колокольни с прекрасным видом на бухту Песчаная.

Возможность сделать необычные кадры с ходульными деревьями.

Размеренная прогулка от бухты Бабушки до бухты Песчаной.

14:00 Обедаем.

15:00 Садимся на скоростной катер и отправляемся в посёлок Листвянка.

Переход на быстроходном катере по волнам Байкала.

Возвращение к благам цивилизации.

17:00 Прибываем в посёлок Листвянка, пересаживаемся в микроавтобус, отправляемся в Иркутск.

18:30 Прибываем в Иркутск, разъезжаемся по гостиницам, забронированным самостоятельно.

7 км пешком, 80 км на скоростном катере, 70 км на микроавтобусе.

Путь до бухты Песчаной. Возвращение в ИркутскПуть до бухты Песчаной. Возвращение в ИркутскПуть до бухты Песчаной. Возвращение в ИркутскПуть до бухты Песчаной. Возвращение в Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме и в палатках.

Доплата за одноместное размещение: 14 050 рублей.

Стоимость тура на 1 человека при заказе индивидуальной программы, руб:

8 человек165 500
6 человек197 000
4 человек262 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Ольхон Шоколад»

2 ночи

Гостевой дом находится у знаменитого Сарайского пляжа, в пешей доступности от основных достопримечательностей посёлка Хужир. Из панорамных окон открывается живописный вид на озеро Байкал.

Номера категории Комфорт:

• бесплатный Wi-Fi
• зона барбекю
• терраса
• общий лаундж/гостиная с телевизором
• общая кухня с микроволновкой,
чайником и холодильником
Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»Гостевой дом «Ольхон Шоколад»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Палаточный лагерь

4 ночи

Треккинговые двух- и трехместные палатки: в каждой — каремат и спальный мешок с вкладышем.

Костровая зона для вечерних посиделок и мобильная баня.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3-6 день - походная кухня7 день - завтрак, обед
  • 1 день - обед
  • 2 день - завтрак, обед
  • 3-6 день - походная кухня
  • 7 день - завтрак, обед
  • Трансферы по программе
  • Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
  • Услуги профессионального гида по Байкалу (7 дней)
  • Услуги помощника гида (капитан тримарана) (5 дней)
  • Автомобильно-пешеходная экскурсия на автомобилях УАЗ на север острова Ольхон - мыс Хобой
  • Фрахт скоростного катера по маршруту бухта Песчаная - п. Листвянка
  • Аренда группового кемпингового снаряжения для организации палаточного лагеря, в том числе мобильная баня, для пешеходной части маршрута
  • Аренда личного снаряжения (спальник, вкладыш в спальник, теплоизоляционный коврик) для пешеходной части маршрута
  • Аренда тримарана для перевозки группового и личного снаряжения вдоль пешеходной части маршрута
  • Проживание: п. Хужир, гостевой дом «Ольхон Шоколад», номера категории Комфорт, двухместное размещение (2 ночи) палаточный лагерь, 2-3-местные палатки, двухместное размещение (4 ночи)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске в последний день
  • Трансфер в аэропорт
  • Аренда личного снаряжения (сиденье туристическое, налобный фонарь, треккинговые палки и др.), посуды (миска, кружка, ложка, вилка, нож)
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
  • Микроавтобусы Toyota Hiace или аналог:
    • вместимость 11 пассажиров;
    • удобные сидения;
    • вежливый водитель;
    • безопасное вождение;
    • комфортный климат-контроль;
    • чистый салон;
    • питьевая вода каждому пассажиру;
    • приятная музыка;
  • Скоростной катер:
    • опытный капитан;
    • вместимость 11 пассажиров;
  • Автомобиль УАЗ («Буханка») или аналог:
    • легендарный УАЗ, созданный специально для ольхонских дорог;
    • неприхотливый российский внедорожник;
    • Нет Ольхона без “Буханки” — говорят местные;
    • комфортный и просторный салон;
    • за рулем — коренные ольхонцы со знанием секретных троп;
    • сдержанный дизайн, который гармонирует с природой Байкала.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Природные достопримечательности и священные места Байкала
На машине
4 дня
2 отзыва
Природные достопримечательности и священные места Байкала
Побывать в буддийском дацане, увидеть «Хранителя Байкала» и поймать дзен в бухте Ая
Начало: Иркутск, время зависит от времени вашего прибытия
11 ноя в 08:00
12 ноя в 08:00
45 000 ₽ за человека
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
На машине
6 дней
3 отзыва
На Байкал за эмоциями, вкусными открытиями и приключениями
Окунуться в Байкал после бани, покататься на коньках и попробовать расколотку из омуля
Начало: Аэропорт Иркутска, 09:30
2 фев в 09:30
9 фев в 08:00
116 000 ₽ за человека
Ольхон - снежное сердце Байкала
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Ольхон - снежное сердце Байкала
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 54 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска