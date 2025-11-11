1 день

Путь на Ольхон

09:30 Встречаемся в аэропорту.

10:00 Отправляемся на Байкал, по пути останавливаемся у барисана — священного места бурят, созданного для подношения духам местности.

12:30 Обедаем.

13:30 Продолжаем путь на Байкал.

15:30-16:30 Приезжаем в посёлок Сахюрта, пересаживаемся на паром с багажом, переправляемся на пароме на остров Ольхон.

Путешествие на пароме через знаменитые Ольхонские ворота.

16:30 Едем на автомобиле УАЗ в посёлок Хужир.

Знакомство с живописными Тажеранскими степями.

17:30 Заселяемся в отель.

18:30 Ужинаем самостоятельно, а после отдыхаем, при желании можно прогуляться к скале Шаманка, по Сарайскому пляжу.

Встреча невероятного заката в одной из 9 святынь Азии — на мысе Бурхан.

260 км на микроавтобусе, 2 км на пароме, 40 км на автомобиле УАЗ.

