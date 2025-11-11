Узнаете, каково это, — купаться на фоне алых закатов, наблюдать за яркими звездами, просыпаться под шум волн Священного моря. Преодолеете около 40 километров
Программа тура по дням
Путь на Ольхон
09:30 Встречаемся в аэропорту.
10:00 Отправляемся на Байкал, по пути останавливаемся у барисана — священного места бурят, созданного для подношения духам местности.
12:30 Обедаем.
13:30 Продолжаем путь на Байкал.
15:30-16:30 Приезжаем в посёлок Сахюрта, пересаживаемся на паром с багажом, переправляемся на пароме на остров Ольхон.
Путешествие на пароме через знаменитые Ольхонские ворота.
16:30 Едем на автомобиле УАЗ в посёлок Хужир.
Знакомство с живописными Тажеранскими степями.
17:30 Заселяемся в отель.
18:30 Ужинаем самостоятельно, а после отдыхаем, при желании можно прогуляться к скале Шаманка, по Сарайскому пляжу.
Встреча невероятного заката в одной из 9 святынь Азии — на мысе Бурхан.
260 км на микроавтобусе, 2 км на пароме, 40 км на автомобиле УАЗ.
Священное место силы - мыс Хобой
09:00 Завтракаем.
10:00 Отправляемся на автомобиле УАЗ на север острова Ольхон.
12:30 Начинаем путь до мыса Хобой.
13:30 Останавливаемся на смотровой площадке.
Настоящая «подзарядка» в священном месте силы — на мысе Хобой.
Бескрайние просторы Большого Байкала — удивительное многообразие ландшафтов.
Устраиваем обед-пикник.
Традиционная байкальская кухня на свежем воздухе.
14:30 Гуляем и отправляемся обратно в посёлок Хужир.
Знакомство с местными легендами и преданиями.
17:00 Возвращаемся в отель, отдыхаем, ужинаем самостоятельно.
70 км на автомобиле УАЗ.
Бугульдейка - начало пешеходной тропы
09:00 Завтракаем.
10:00 Едем на автомобиле УАЗ до паромной переправы, пересаживаемся на паром вместе с багажом.
11:00 Переправляемся на пароме через пролив Ольхонские Ворота в посёлок Сахюрта.
11:30 Едем в посёлок Бугульдейка к началу тропы.
13:00 Устраиваем обед-перекус, складываем снаряжение на тримаран.
14:00 Начинаем путь к месту ночлега.
Все дни пешеходной части маршрута нас будет сопровождать тримаран с помощником гида для перевозки группового и личного снаряжения.
15:00 Разбиваем полевой лагерь.
Увлекательный мастер-класс по сборке палаток и приготовлению полевого ужина
18:00 Ужинаем.
40 км на автомобиле УАЗ, 2 км на пароме, 90 км на микроавтобусе, 3-4 км пешком.
Путь до мыса Красный Яр
08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.
09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.
10:00 Начинаем путь до мыса Красный Яр.
Живописные виды озера и природы вокруг — луга, скалы, зелень и цветущее разнотравье.
Знакомство с природными достопримечательностями — падями Курта и Шумиха.
13:00 Обедаем.
17:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.
19:00 Ужинаем.
Пешеходный переход до мыса Красный Яр (14 км).
Путь до губы Малой Песочной
08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.
09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.
10:00 Начинаем путь до губы Малой Песочной.
Сегодня вас ждет восхищение масштабами озера с высоты мыса Дыроватого (скала Арка).
Разнообразие цвета воды Байкала в разных бухтах.
13:00 Обедаем.
17:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.
19:00 Ужинаем.
Полное расслабление душой и телом в мобильной баньке
Пешеходный переход до губы Малая Песочная (12 км).
Путь до бухты Сухой
08:00 Просыпаемся, сворачиваем лагерь.
09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.
10:00 Начинаем путь до бухты Сухой.
Сегодня вас ждет покорение перевала с необычным названием — Пыхтун.
Знакомство с таинственным заброшенным посёлком Харгино.
13:00 Прибываем к месту ночлега, разбиваем полевой лагерь.
14:00 Обедаем, отдыхаем.
Медитация на берегу Байкала.
19:00 Ужинаем.
Пешеходный переход до бухты Сухая (6 км).
Путь до бухты Песчаной. Возвращение в Иркутск
08:00 Просыпаемся, собираем лагерь.
09:00 Завтракаем, складываем снаряжение на тримаран.
10:00 Начинаем путь до бухты Песчаной.
13:00 Прибываем в бухту Песчаная, гуляем по бухтам Бабушка, Песчаная, к скале Большая Колокольня.
Сегодня вас ждет путь к подножию Большой Колокольни с прекрасным видом на бухту Песчаная.
Возможность сделать необычные кадры с ходульными деревьями.
Размеренная прогулка от бухты Бабушки до бухты Песчаной.
14:00 Обедаем.
15:00 Садимся на скоростной катер и отправляемся в посёлок Листвянка.
Переход на быстроходном катере по волнам Байкала.
Возвращение к благам цивилизации.
17:00 Прибываем в посёлок Листвянка, пересаживаемся в микроавтобус, отправляемся в Иркутск.
18:30 Прибываем в Иркутск, разъезжаемся по гостиницам, забронированным самостоятельно.
7 км пешком, 80 км на скоростном катере, 70 км на микроавтобусе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме и в палатках.
Доплата за одноместное размещение: 14 050 рублей.
Стоимость тура на 1 человека при заказе индивидуальной программы, руб:
|8 человек
|165 500
|6 человек
|197 000
|4 человек
|262 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Ольхон Шоколад»
Гостевой дом находится у знаменитого Сарайского пляжа, в пешей доступности от основных достопримечательностей посёлка Хужир. Из панорамных окон открывается живописный вид на озеро Байкал.
Номера категории Комфорт:
Палаточный лагерь
Треккинговые двух- и трехместные палатки: в каждой — каремат и спальный мешок с вкладышем.
Костровая зона для вечерних посиделок и мобильная баня.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча в аэропорту
- Питание, указанное в программе:1 день - обед2 день - завтрак, обед3-6 день - походная кухня7 день - завтрак, обед
- 1 день - обед
- 2 день - завтрак, обед
- 3-6 день - походная кухня
- 7 день - завтрак, обед
- Трансферы по программе
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Услуги профессионального гида по Байкалу (7 дней)
- Услуги помощника гида (капитан тримарана) (5 дней)
- Автомобильно-пешеходная экскурсия на автомобилях УАЗ на север острова Ольхон - мыс Хобой
- Фрахт скоростного катера по маршруту бухта Песчаная - п. Листвянка
- Аренда группового кемпингового снаряжения для организации палаточного лагеря, в том числе мобильная баня, для пешеходной части маршрута
- Аренда личного снаряжения (спальник, вкладыш в спальник, теплоизоляционный коврик) для пешеходной части маршрута
- Аренда тримарана для перевозки группового и личного снаряжения вдоль пешеходной части маршрута
- Проживание: п. Хужир, гостевой дом «Ольхон Шоколад», номера категории Комфорт, двухместное размещение (2 ночи) палаточный лагерь, 2-3-местные палатки, двухместное размещение (4 ночи)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Размещение в Иркутске в последний день
- Трансфер в аэропорт
- Аренда личного снаряжения (сиденье туристическое, налобный фонарь, треккинговые палки и др.), посуды (миска, кружка, ложка, вилка, нож)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- Микроавтобусы Toyota Hiace или аналог:
- вместимость 11 пассажиров;
- удобные сидения;
- вежливый водитель;
- безопасное вождение;
- комфортный климат-контроль;
- чистый салон;
- питьевая вода каждому пассажиру;
- приятная музыка;
- Скоростной катер:
- опытный капитан;
- вместимость 11 пассажиров;
- Автомобиль УАЗ («Буханка») или аналог:
- легендарный УАЗ, созданный специально для ольхонских дорог;
- неприхотливый российский внедорожник;
- Нет Ольхона без “Буханки” — говорят местные;
- комфортный и просторный салон;
- за рулем — коренные ольхонцы со знанием секретных троп;
- сдержанный дизайн, который гармонирует с природой Байкала.