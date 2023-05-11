За уходящим льдом Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Путешествие на Байкал в мае – уникальная возможность посмотреть, как огромное озеро просыпается от зимней спячки и освобождается ото льда.

Просыпающаяся природа, степные и лесные пейзажи, расходящиеся льды, прозрачная вода Байкала и первые цветы – это приключение станет для вас незабываемым! Вам откроются секреты Тажеранской степи, древняя история байкальских жителей. Вы узнаете, как переплетаются религии и традиции на Байкале. А самое главное – почувствуете полное обновление природы вокруг, так и внутри себя!
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
За уходящим льдом Байкала
Ближайшие даты:
9
мая

Что вас ожидает:

Увлекательное катание на сап-бордах
Увлекательное катание на сап-бордах
Покатаемся на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин
Прогулка на катере
Прогулка на катере
Будем следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!
Сочная национальная еда
Сочная национальная еда
Попробуем вкуснейшие блюда бурятской кухни

Программа тура по дням

1 день

Тажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка

9:30 Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.

Начинаем наше путешествие на Байкал!

Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).

По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.

После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.

Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!

Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.

Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.

Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.

В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.

Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.

Питание включено: обед и ужин.

Тажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала ШаманкаТажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка
2 день

Прогулка на катере по Малому морю

После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю.

Мы увидим, как огромное озеро просыпается и постепенно освобождается ото льда.

Уникальное и завораживающее зрелище – следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!

Огромные льдины, громкоголосые птицы, прозрачное небо и чистейшая байкальская вода вокруг – это незабываемо!

После обеда на свежем воздухе вернемся в поселок, прогуляемся и немного отдохнем.

Вечером нас ждет еще одно увлекательное занятие – катание на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин!

С нами будет фотограф, чтобы сделать для вас фото и видеосъемку.

Программа 2-го дня тура зависит от погодных условий. Если в это время будет недостаточно открытой воды, то экскурсия на катере будет заменена на тур по северной части Ольхона на машинах, по самым живописным местам.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Прогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морюПрогулка на катере по Малому морю
3 день

Путешествие по юго-восточной части острова Ольхон

После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.

Мы проедем по степной части острова Ольхон, заедем в укромные заливы и на обзорные площадки с панорамным видом на Байкал.

Вы увидите, насколько разнообразна и обширна природа острова посреди Байкала.

Мы сделаем остановку на скальном комплексе, который получил название «Трезубец».

На свежем воздухе устроим обед-пикник, чтобы насладиться тишиной и потрясающими видами.

После обеда мы прибудем на паром, где нас будет ждать микроавтобус для трансфера в Иркутск.

Приезд в Иркутск, размещение в отеле.

Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.

Путешествие по юго-восточной части острова ОльхонПутешествие по юго-восточной части острова ОльхонПутешествие по юго-восточной части острова Ольхон
4 день

Отъезд

Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие.

После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.

Желаем вам новых интересных поездок!

Питание включено: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон и в г. Иркутске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:

ДвухместноеДоплата за одноместное
50 0005 000

Варианты проживания

Гостиница «Ангара» или аналогичная

1 ночь

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Гостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичнаяГостиница «Ангара» или аналогичная

Мини-отель «Байкал»

2 ночи

Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.

Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.

Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.

Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.

На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.

Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»Мини-отель «Байкал»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - остров Ольхон на джипах
  • Экскурсия по Тажеранским степям на джипах
  • Экскурсия к скале Шаманка
  • Размещение в отеле на острове Ольхон (2 ночи)
  • Прогулка на катере по Малому морю, катание на каяках и сап-бордах (по погодным условиям)
  • Экскурсия по южной части Ольхона (на УАЗах)
  • Питание по программе (1 день: обед и ужин, 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин, 4 день: завтрак)
  • Трансфер: остров паромная переправа - Иркутск на микроавтобусе
  • Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
  • Трансфер в аэропорт
  • Сопровождение гида
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание в придорожных кафе, питание не указанное в программе, дополнительные напитки и блюда, алкогольная продукция
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Рекомендуем иметь:

  • аптечку, в которой должны быть:
    • средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
    • лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
    • при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
  • теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
  • дождевик;
  • кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
  • купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
  • репеллент от клещей;
  • солнцезащитный крем;
  • фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?

Стандартное место и время встречи:

  • Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
  • Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Может ли измениться программа?

Наша компания оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса).

Есть ли скидки в туре?

Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%

Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
11 мая 2023
Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда! Отдельная благодарность гиду Леониду за профессионализм и включенность в работу! Незабываемые впечатления на оставшуюся жизнь!
Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда!Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда!Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда!Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда!Прекрасный отдых на острове Ольхон. Удивительная природа, четкая и слаженная работа организаторов, доброжелательные люди, вкусная еда!
А
18 мая 2022
Удалось увидеть прозрачный лёд, ледоход и воды Байкала, полностью растаявшие ото льда. Посмотрел замечательные пейзажи утесов, гор и тажиранских степей. Прокатился на хивусе, попробовал бурятскую кухню и успел прогуляться по Иркутску. Столько впечатлений за короткое время - просто превосходно! В качестве пожеланий: чуть меньше локаций для осмотра на Ольхоне, но большее время на их осмотр и изучение.
В
14 мая 2022
Замечательные впечатления от посещения о. Ольхон и знакомства с Байкалом! И нам повезло, что гидом был Леонид, представитель коренного народа, очень образованный молодой человек, который с большой любовью рассказывал не только об истории, традициях и обычаях своего народа, но и имеет самые обширные познания в областях географии, религии, экономики, культуры Прибайкалья и в доступной и интересной форме доводит их до участников группы, ставшей за короткое время большой семьёй. Огромная ему благодарность от всех нас! На острове жили в гостинице Байкал-Терра, рядом с самым интересным и посещаемым местом - скалой Шаманка. В гостинице тепло, уютно, неплохое питание и доброжелательное отношение персонала. В номере лёгкий запах натурального дерева, как в деревенском доме, но со всеми городскими удобствами. За короткое время тура узнали много интересного об озере Байкал и острове Ольхон, остались очень довольны поездкой!

Тур входит в следующие категории Иркутска

ДжиппингПрирода и пейзажиВодные развлеченияМожно с детьмиНа катереДжип-турыВсе туры3-дневные туры4-дневные турыНа автобусе

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