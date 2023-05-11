Просыпающаяся природа, степные и лесные пейзажи, расходящиеся льды, прозрачная вода Байкала и первые цветы – это приключение станет для вас незабываемым! Вам откроются секреты Тажеранской степи, древняя история байкальских жителей. Вы узнаете, как переплетаются религии и традиции на Байкале. А самое главное – почувствуете полное обновление природы вокруг, так и внутри себя!
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Тажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка
9:30 Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.
Начинаем наше путешествие на Байкал!
Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).
По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.
После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.
Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!
Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.
Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.
Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.
В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.
Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.
Питание включено: обед и ужин.
Прогулка на катере по Малому морю
После завтрака нас ждет прогулка на катере по Малому морю.
Мы увидим, как огромное озеро просыпается и постепенно освобождается ото льда.
Уникальное и завораживающее зрелище – следовать за уходящим льдом Байкала и наблюдать пробуждение природы!
Огромные льдины, громкоголосые птицы, прозрачное небо и чистейшая байкальская вода вокруг – это незабываемо!
После обеда на свежем воздухе вернемся в поселок, прогуляемся и немного отдохнем.
Вечером нас ждет еще одно увлекательное занятие – катание на каяках и сап-бордах среди байкальских льдин!
С нами будет фотограф, чтобы сделать для вас фото и видеосъемку.
Программа 2-го дня тура зависит от погодных условий. Если в это время будет недостаточно открытой воды, то экскурсия на катере будет заменена на тур по северной части Ольхона на машинах, по самым живописным местам.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Путешествие по юго-восточной части острова Ольхон
После завтрака отправляемся в путешествие по юго-восточной части острова.
Мы проедем по степной части острова Ольхон, заедем в укромные заливы и на обзорные площадки с панорамным видом на Байкал.
Вы увидите, насколько разнообразна и обширна природа острова посреди Байкала.
Мы сделаем остановку на скальном комплексе, который получил название «Трезубец».
На свежем воздухе устроим обед-пикник, чтобы насладиться тишиной и потрясающими видами.
После обеда мы прибудем на паром, где нас будет ждать микроавтобус для трансфера в Иркутск.
Приезд в Иркутск, размещение в отеле.
Питание включено: завтрак, обед-пикник и ужин.
Отъезд
Сегодня мы заканчиваем наше небольшое путешествие.
После завтрака вас ждет трансфер в аэропорт.
Желаем вам новых интересных поездок!
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице на о. Ольхон и в г. Иркутске.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от вариантов размещения:
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|50 000
|5 000
Варианты проживания
Гостиница «Ангара» или аналогичная
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Мини-отель «Байкал»
Находится на острове Ольхон в пос. Хужир, всего в 150 м от берега Байкала. Отличное расположение позволяет за несколько минут добраться пешком до значимых достопримечательностей острова – скалы Шаманка и Сарайского пляжа. Также в пешей доступности находится вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и др.
Часть номеров с видом Байкал, песчаный пляж и хвойный лес. Номера оформлены в загородном стиле и выполнены из байкальской сосны, поэтому воздух в них пропитан ароматом хвои и смол.
Двухместные благоустроенные номера располагаются в деревянных корпусах и имеют в наличии: две односпальные или одну двуспальную кровать (возможна установка доп. места), телевизор с плоским экраном, стол, стулья, шкаф или гардероб, собственный санузел с душевой кабиной, полотенца, зеркало.
Комплексные завтраки включены в стоимость проживания. В уютном кафе «Остров», вам предложат блюда сибирской и буряткой кухни, различные деликатесы из байкальской рыбы, закуски и свежую выпечку. На втором этаже расположена картинная галерея, в которой представлены картины региональных художников, различные книги и сувениры. В распоряжении гостей принадлежности для барбекю.
На территории и в окрестностях можно заняться различными видами активного отдыха, в том числе верховой ездой и пешим туризмом. Также гостям предлагаются различные туры по острову Ольхон в сопровождении опытных гидов.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - остров Ольхон на джипах
- Экскурсия по Тажеранским степям на джипах
- Экскурсия к скале Шаманка
- Размещение в отеле на острове Ольхон (2 ночи)
- Прогулка на катере по Малому морю, катание на каяках и сап-бордах (по погодным условиям)
- Экскурсия по южной части Ольхона (на УАЗах)
- Питание по программе (1 день: обед и ужин, 2 день: завтрак, обед-пикник, ужин 3 день: завтрак, обед-пикник, ужин, 4 день: завтрак)
- Трансфер: остров паромная переправа - Иркутск на микроавтобусе
- Размещение в отеле в Иркутске (1 ночь)
- Трансфер в аэропорт
- Сопровождение гида
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание в придорожных кафе, питание не указанное в программе, дополнительные напитки и блюда, алкогольная продукция
- Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуем иметь:
- аптечку, в которой должны быть:
- средства для оказания первой необходимой помощи (бинт, вата, пластырь, анальгетики, антисептики);
- лекарственные препараты, необходимые при желудочно-кишечных расстройствах;
- при наличии хронических заболеваний – лекарства, которые Вы обычно принимаете;
- теплые вещи (ветровка, головной убор – обязательно);
- дождевик;
- кроссовки (непромокаемая обувь либо иметь сменную пару);
- купальник, легкий головной убор для защиты от солнца;
- репеллент от клещей;
- солнцезащитный крем;
- фонарик (по желанию).
Где и когда начинается тур?
Стандартное место и время встречи:
- Железнодорожный вокзал г. Иркутска, подъезд №3, 09:30 ч утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому);
- Аэропорт г. Иркутска, зал прилета, напротив выдачи багажа, 09:30 ч. утра местного времени (04:30 ч. утра по московскому).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа?
Наша компания оставляет за собой право вносить изменения по дням экскурсионной программы (в том числе в зависимости от погодных условий), изменять порядок показа экскурсионных объектов, гостиницу (на аналогичную либо более высокого класса).
Есть ли скидки в туре?
Скидка на тур для детей до 12 лет – 20%
Рекомендуемый возраст участников: от 5 лет