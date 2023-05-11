1 день

Тажеранские степи. Ольхон. Скала Шаманка

9:30 Встреча в аэропорту Иркутска, знакомство с группой.

Начинаем наше путешествие на Байкал!

Сегодня на джипах мы отправимся на остров Ольхон (280 км. от Иркутска).

По дороге остановимся на обед в кафе и попробуем блюда бурятской кухни.

После обеда нас ждут приключения – отправимся в Тажеранские степи, удивительное место, в котором есть горы, пещеры и даже наскальные рисунки.

Здесь мы впервые увидим потрясающие красоты Байкала!

Поднимемся на вершины, чтобы сделать панорамные фото и спустимся в уединенные бухты.

Проехав по Тажеранским степям, мы приедем к паромной переправе, чтобы перебраться на остров.

Вечером прибытие в п. Хужир, заселение в отель.

В завершение нашего насыщенного дня прогуляемся к знаменитой скале Шаманка, которая считается одним из мест силы на Байкале.

Ужинаем, делимся первыми впечатлениями.

Питание включено: обед и ужин.