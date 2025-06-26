1 день

Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"

Приветствуем вас в столице Восточной Сибири!

Сбор в аэропорту/на ЖД вокзале Иркутска пройдет с 8 до 9 утра.

При необходимости мы заберем вас из гостиницы.

Первый день нашего путешествия будет не очень напряжённым, но максимально познавательным.

В первую очередь, мы познакомим вас с уникальным музеем "Тальцы".

В огромном музейном комплексе под открытым небом собраны памятники деревянного зодчества: бурятские юрты, крестьянские дома, острожные башни и множество других построек, перевезенных их отдалённых уголков Иркутской области.

В большинство зданий можно зайти, оценить обстановку, которая царила в них пару веков назад, познакомиться со старинными предметами быта и ощутить на себе дух давно ушедших времён.

Экскурсоводы музея – настоящие проводники по миру прошлого.

Они всегда готовы поделиться интересными фактами, которые вы бы точно не услышали на уроках истории.

Прогулка по заснеженным улочкам музейного комплекса пробуждает аппетит, и поэтому после экскурсии мы отправимся в ресторан на берегу Ангары, где для вас приготовят блюда из сибирской рыбы.

А после обеда вас ждёт еще один не менее интересный музей, экспозиция которого полностью посвящена Байкалу.

Здесь вы сможете поближе познакомиться с самым глубоким озером планеты и его обитателями.

А отличным завершением экскурсии станет посещение зала аквариумов, где вы сможете увидеть байкальских рыб и очаровательных нерп.

Последним событием на сегодня станет подъём на обзорную площадку "Камень Черского".

С неё открывается невероятный вид на исток Ангары, Шаман-Камень, посёлок Порт Байкал и Листвянку.

При ясной погоде на противоположном берегу можно рассмотреть заснеженные вершины Хамар-Дабана.

К вечеру мы прибудем в гостиницу.

Вас ждёт заселение и сытный ужин.

Питание включено: обед, ужин.