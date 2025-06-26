Программа тура по дням
Встреча. Музей "Тальцы". Музей Байкала. Обзорная площадка "Камень Черского"
Приветствуем вас в столице Восточной Сибири!
Сбор в аэропорту/на ЖД вокзале Иркутска пройдет с 8 до 9 утра.
При необходимости мы заберем вас из гостиницы.
Первый день нашего путешествия будет не очень напряжённым, но максимально познавательным.
В первую очередь, мы познакомим вас с уникальным музеем "Тальцы".
В огромном музейном комплексе под открытым небом собраны памятники деревянного зодчества: бурятские юрты, крестьянские дома, острожные башни и множество других построек, перевезенных их отдалённых уголков Иркутской области.
В большинство зданий можно зайти, оценить обстановку, которая царила в них пару веков назад, познакомиться со старинными предметами быта и ощутить на себе дух давно ушедших времён.
Экскурсоводы музея – настоящие проводники по миру прошлого.
Они всегда готовы поделиться интересными фактами, которые вы бы точно не услышали на уроках истории.
Прогулка по заснеженным улочкам музейного комплекса пробуждает аппетит, и поэтому после экскурсии мы отправимся в ресторан на берегу Ангары, где для вас приготовят блюда из сибирской рыбы.
А после обеда вас ждёт еще один не менее интересный музей, экспозиция которого полностью посвящена Байкалу.
Здесь вы сможете поближе познакомиться с самым глубоким озером планеты и его обитателями.
А отличным завершением экскурсии станет посещение зала аквариумов, где вы сможете увидеть байкальских рыб и очаровательных нерп.
Последним событием на сегодня станет подъём на обзорную площадку "Камень Черского".
С неё открывается невероятный вид на исток Ангары, Шаман-Камень, посёлок Порт Байкал и Листвянку.
При ясной погоде на противоположном берегу можно рассмотреть заснеженные вершины Хамар-Дабана.
К вечеру мы прибудем в гостиницу.
Вас ждёт заселение и сытный ужин.
Питание включено: обед, ужин.
Поездка на хивусе к Кругобайкальской железной дороге
Доброго байкальского утра!
Сегодня после завтрака в гостинице вы отправляетесь в путешествие на хивусе.
Этот вид транспорта, представляющий из себя судно на воздушной подушке, является самым популярным средством перемещения по льду Байкала.
Наш хивус держит курс на противоположный берег, где начинается действующая ветка Кругобайкальской железной дороги.
Наша экскурсия займёт 5 часов, на протяжении которых вы посетите 2 точки Кругобайкалки.
Первая – это мыс Толстый.
Здесь расположен 345-метровый каменный тоннель, построенный 120 лет назад.
Небольшая протяженность тоннеля позволяет пройти его полностью, а его дугообразная форма добавляет острых ощущений во время прогулки, ведь в какой-то момент путешественникам приходится идти вдоль каменных стен в таинственном полумраке.
А ещё рядом с мысом можно наблюдать целое поле торосов – прозрачных льдинок, которые вырастают из ледового полотна Байкала.
Следующая остановка – станция Половинная.
Ее можно назвать самой интересной станцией КБЖД с точки зрения экскурсионных объектов.
Здесь расположились самый короткий и самый длинный тоннели Кругобайкалки, два моста – железный и арочный железобетонный, а также старинный паровоз.
После экскурсии вы вернётесь в Листвянку.
Вечером вас ждёт ужин в ресторане гостиницы.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день
Сегодня вы сами планируете свой отдых.
Вы можете отправиться на дополнительные экскурсии (за доп. плату) – посетить бухту Песчаную или посёлок Аршан и Тункинскую долину.
А если вы предпочитаете остаться в Листвянке, здесь тоже найдётся чем заняться: посетить рыбный и сувенирный рынок, прокатиться на колесе обозрения, посмотреть представление в Нерпинарии, полюбоваться на звёзды в Солнечной обсерватории и попробовать местные деликатесы.
Вечером для вас будет организован трансфер в Иркутск и заселение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Остров Ольхон
После завтрака в гостинице вы отправляетесь к центру Байкала – на остров Ольхон.
Дорога займёт около 6 часов.
По пути запланирована остановка на обед в кафе бурятской кухни (не входит в стоимость).
По прибытии на остров вас ждёт заселение в гостиницу.
После небольшого отдыха предлагаем вам отправиться на экскурсию к скале Шаманке.
Вы наверняка видели её необычные очертания на фотографиях Байкала, ведь это одна из самых "фотогеничных" скал байкальского региона.
Гид познакомит вас с местной святыней: напротив сакральной скалы установлены 13 столбов сэргэ, посвящённых бурятским богам.
Встретив закат с видом на заледеневший Байкал, вы вернётесь в гостиницу, где вас будет ждать горячий ужин.
Питание включено: завтрак, ужин.
Экскурсия по северной части Ольхона
Зимний Байкал привлекает путешественников невероятным разнообразием прозрачного льда.
И сегодня вас ждёт путешествие в страну ледовых гротов, причудливых наплесков и голубых льдин, ведь мы отправляемся на экскурсию по северной части Ольхона.
Если нам повезёт с погодой, по дороге мы сможем найти поляны прозрачного льда, на котором можно сделать потрясающие фото.
Мы сделаем несколько остановок по пути и уделим час на прогулку в окрестностях Хобоя – самого северного мыса Ольхона.
А пока мы гуляем, водитель приготовит для нас уху из байкальского омуля.
Вечером – возвращение в гостиницу, ужин.
Питание включено: завтрак, обед-пикник, ужин.
Свободный день
Самый лучший отпуск – это сочетание активностей и неспешного созерцания.
После нескольких активных дней на Байкале сегодня мы предлагаем вам насладиться прогулками по побережью, отдыху от суеты и коллекционированием невероятных пейзажей с помощью объектива вашей фотокамеры.
А если жажда приключений в вас всё ещё сильна, вы можете присоединиться к экскурсии на о. Огой или по южной части Ольхона, а также посетить русскую баню с прорубью (за доп. плату).
Вечером вас ждёт ужин в гостинице.
Питание включено: завтрак, ужин.
Отъезд
Ваш отпуск на Байкале подходит к концу, но мы уверены, что впечатления от поездки останутся с вами надолго.
После завтрака вас ждёт трансфер в Иркутск.
При необходимости мы забронируем для вас гостиницу в городе.
Питание включено: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах:
- стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|91 000
|109 000
|Комфорт
|98 700
|117 600
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Иркутск» (стандарт) или аналогичная
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
Гостиница «Байкал Форест» (комфорт) или аналогичная
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Набаймар» (стандарт) или аналогичная
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Адмирал» (комфорт) или аналогичная
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах
- Экскурсии по программе
- Услуги гида на экскурсиях
- Питание по программе
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Питание, не включенное в программу
- Гостиница в Иркутск в 7 день тура
- Переправа на хивусе МРС - Хужир - МРС (не взимается в период действия ледовой дороги)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
- в зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19);
- на экскурсии по Ольхону – а/м УАЗ СГР.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.
Какая погода на Байкале зимой?
Если вы отправляетесь в зимний тур на Байкал или на отдых весной, вы должны хорошо экипироваться! Средние температуры января минус 21°С. Сильные морозы, до –35° обычно выпадают на январь и февраль. В первой половине января, в южной части, озеро начинает «вставать», то есть замерзать. Температуры могут упасть до -35. Однако после замерзания озера температуры стабилизируются и, как правило, не опускаются днем ниже -25°С.
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.