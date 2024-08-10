Вас ждут экскурсии по лучшим музеям Прибайкалья, автомобильная поездка по ольхонским мысам и путешествие на паровозе по исторической железной дороге.
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом
Добро пожаловать в Сибирь!
Сбор группы в аэропорту, на ж/д и автовокзале Иркутска с 8:30 до 9:30 по местному времени.
Перед началом нашего путешествия вас встретит город Иркутск – столица Восточной Сибири.
Именно отсюда начинается любой тур на Байкал.
Первый день нашего тура будет наполнен эмоциями, открытиями, и, конечно, встречей с Байкалом.
Главная цель на сегодня – поселок Листвянка – ближайшая от Иркутска точка на карте озера Байкал.
Но прежде мы обязательно заедем познакомится с историей освоения Прибайкалья в архитектурно-этнографический комплекс "Тальцы".
Здесь собраны памятники деревянного зодчества Прибайкалья начиная с 17 и заканчивая 20 веком постройки.
Знакомство с культурой и бытом коренных народностей Сибири пройдет под рассказы опытного местного гида, который откроет многие древние секреты этой местности.
На обед мы остановимся в ресторане с панорамным видом на Ангару и Шаман-камень.
Прибыв в Листвянку, мы зайдем на экскурсию в Байкальский лимнологический музей, где вы узнаете самую достоверную и актуальную информацию о формировании великого озера, его флоре и фауне, и даже, сможете отследить колебания земной коры в режиме онлайн на мониторе настоящего сейсмографа.
Еще одним важным пунктом нашей сегодняшней программы – посещение смотровой площадки “Камень Черского” и поднятие на нее на канатной дороге.
Со смотровой открывается потрясающий вид на исток Ангары и хребет Хамар- Дабан.
Отдохнуть после насыщенного дня и поделиться впечатлениями вы сможете в комфортной гостинице на берегу, где группа разместится сразу после окончания экскурсий.
70 км, 8 часов с учетом экскурсий.
Отдых в Листвянке
Сегодня весь день в вашем распоряжении.
Мы специально не добавили сегодня экскурсии, чтобы вы насладились знакомством с Байкалом в своем темпе.
Можно прогуляться по берегу озера, пройтись по Большой Байкальской Тропе, посетить нерпинарий, зайти на сувенирный и рыбный рынок, встретить закат с колеса обозрения.
Для любителей активного отдыха Листвянка приготовила конные прогулки, прогулки на квадроциклах, велосипедах, а также водные прогулки на катерах в ближайшие бухты.
КБЖД - столетние тоннели и мосты
Кругобайкальская Железная Дорога – тупиковый участок Транссиба.
Уникальный памятник архитектуры, который повторяет природный ландшафт, дополняет его, делая возможным увидеть озеро Байкал из окна поезда.
Еще около столетия назад это была стратегически важная часть железнодорожного пути, соединяющая центральную Россию с Дальним Востоком и Сибирью.
После строительства Иркутской ГЭС и образования иркутского водохранилища этот участок стал тупиковым, а железнодорожные грузы стали возить по новой южной ветке.
Много интересных фактов вы узнаете в сегодняшней экскурсии вдоль КБЖД, увидите каменные тоннели и галереи, сделаете множество шикарных снимков, прогуляетесь по вековым шпалам и рельсам.
Сегодня вас ждет путешествие по действующей ветке Кругобайкальской железной дороге на экскурсионном поезде.
Вы увидите своими глазами живописные каменные сооружения, мосты и опорные стенки.
И все это – на фоне водной глади Байкала.
Поезд стартует из пос. Порт Байкал, до которого вы доберетесь на пароме и идет с экскурсионными остановками до станции Слюдянка, от которой уже без остановок отправляется до ж/д вокзала Иркутска.
По прибытии вас ждет трансфер в отель, где вы сможете отдохнуть после долгого и насыщенного дня.
12-13 часов на экскурсионном поезде с учетом остановок.
Ольхонская земля
После завтрака мы отправляемся покорять самый большой остров на Байкале – Ольхон.
Дорога предстоит неблизкая, но разнообразная и живописная.
Для начала, на границе с бурятской землей нас встретит настоящий шаман, и под его чутким руководством мы попросим местных духов о нашем легком путешествии, благоприятной погоде и поучаствуем в шаманском обряде очищения.
На обед мы заедем в этно-кафе, где нас будет ждать сет из блюд бурятской кухни.
Нам остается ровно половина пути до пос. Хужир.
Тажеранские степи, пролив Ольхонские Ворота, переправа на пароме – всё осталось позади, и вот мы ступаем на сакральную землю Ольхона.
Здесь уже заметна разница в окружающей нас природе: неземные пейзажи Ольхона никого не оставляют равнодушным, а если повезет и мы увидим “ползающие” по горам облака, значит духи-хозяева острова нас приняли гостеприимно.
Добравшись до отеля в Хужире и немного отдохнув, мы пойдем встречать закат на священный мыс Бурхан – самое посещаемое место на Ольхоне.
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Север Ольхона. Мыс Хобой
После завтрака в гостинице мы отправимся на автомобильную экскурсию, которая сегодня полностью займет наше внимание и время.
На высоко проходимом автомобиле мы проедем по ольхонскому бездорожью, познакомимся с легендами и историями острова, насладимся масштабами и видами озера.
Все самые популярные достопримечательности северной части острова не останутся без нашего посещения.
Урочище Песчаное, мыс Сагаан-Хушун, мыс Хобой, мыс Шунтэ Левый и таинственная скульптура Хранителя Байкала.
Обед на свежем воздухе, приготовленный из байкальского омуля, дополнит нашу картину экскурсии.
Ближе к вечеру немного уставшие, но счастливые мы вернемся в отель.
Если останется время можно прогуляться по поселку в поисках самого лучшего сувенира.
80 км, 6 часов с остановками, а/м УАЗ.
Свободный день
Как и в Листвянке. мы дарим вам свободный день на Ольхоне, чтобы вы сами выбрали чем его занять.
В меню ярких впечатлений: прогулка на лошадях вдоль берега Байкала или по лесу, квадроциклы, багги, велосипеды, саб-борды, фотосессии, массаж, спа, баня.
Всего не перечесть и не успеть, а нам всё и не надо, выбирайте только, что действительно важно для вас.
Водные экскурсии на теплоходе или катере – отличная альтернатива автомобильной поездке по острову, поэтому советуем воспользоваться моментом и изучить другие грани острова с воды.
Отъезд
Наше путешествие по Байкалу подходит к концу.
Предстоит обратный путь до Иркутска по уже знакомым пейзажам, которые стали такими родными за это время.
Не хочется расставаться с Байкалом? Так пообещайте вернуться снова!
300 км, 6 часов в пути, рейсовый микроавтобус.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|88 000
|96 000
|Одноместное
|99 000
|115 000
- Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне;
- Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне.
Подселение не предусматривается.
Варианты проживания
Гостиница «Никола»
На берегу озера Байкал располагается отель «Никола». На территории имеется камера хранения багажа и круглосуточная стойка регистрации, сейф, лифт, автостоянка для личного транспорта. По согласованию с администратором возможно проживание с домашними животными. Трансфер оплачивается отдельно. В окрестностях возможно отправиться на рыбалку или экскурсию, заняться дайвингом, верховой ездой, лыжным спортом. Для детей оборудована игровая зона в помещении.
Просторные семейные номера оформлены в индивидуальном стиле. В комнатах установлены большие двуспальные или односпальные кровати. Для комфортного размещения имеется кондиционер, рабочий стол, телевизор. В ванной комнате установлена душевая кабина и санузел, есть халаты и тапочки, набор полотенец. Гладильные и швейные принадлежности предоставляются по необходимости. Доступен Wi-Fi.
В ресторане предоставляются сытные и вкусные завтраки. На обед и ужин можно заказать разнообразные блюда традиционной местной кухни. В баре представлен широкий выбор разнообразных закусок, напитков и коктейлей.
Гостиница «Крестовая падь»
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места. Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей.
Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостиница «Конкордия»
Расположен в стороне от пыльных центральных улиц Хужира, вблизи от Сарайского пляжа (жемчужины острова Ольхон) и прекрасного лиственничного леса по которым проходят живописные туристические тропы, организованные Прибайкальским национальным парком.
Для проживания в гостевом доме имеются комнаты, оснащённые всем необходимым для комфортного проживания: удобные спальные места (кровать-трансформер и диван), фен, одноразовые тапочки, полотенца, средства индивидуальной гигиены, оборудованная ванная комната. Комнаты также оснащены просторными верандами.
На территории гостевого дома имеются гамаки, костровая зона, мангал с дровами и принадлежности для барбекю.
Гостиница «Адмирал»
Усадьба Адмирал радушно встречает новых гостей в Хужире, в 10 минутах ходьбы от озера Байкал. Усадьба располагает 44 комфортабельными номерами, часть из которых работает в летний период, часть - в зимний. В определенные часы сервируется завтрак и ужин. За отдельную плату гости могут приобрести на обед блюда местной кухни.
Гостиница «Набаймар»
Расположена в поселке Хужир, на острове Ольхон, рядом с мысом Татайским. К размещению предлагаются номера различной вместимости. Среди удобств плазменный телевизор, место для хранения вещей, санузел с душем на этаже или в номере, в зависимости от категории. Доступен бесплатный Wi-Fi в столовой. Гостей обеспечивают полотенцами и постельным бельем. В уютной столовой подают блюда домашней кухни по приемлемым ценам из продуктов местного производства.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне.
На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Гостиница «Иркутск»
Гостиница “Иркутск” располагается в отличном районе города Иркутск. Размещение осуществляется в любом из 163 уютных номеров, в зависимости от вкуса и предпочтения постояльцев. Каждый из них оснащен необходимой мягкой и удобной мебелью для комфортного отдыха.
Здесь представлен достаточно широкий спектр услуг, который сделает ваше пребывание незабываемым. В распоряжении гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная охрана и обслуживание, ежедневная уборка, магазин сувениров. Также предоставляется возможность посетить фитнес-центр, кабинет массажа, солярий и спа-салон. Для самых маленьких оборудована детская игровая площадка.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Все трансферы на маршруте
- Трансфер Иркутск - Хужир - Иркутск (рейсовый микроавтобус)
- Размещение в гостиницах (Стандарт: благоустроенные номера 3* в Иркутске и Листвянке, полублагоустроенный номер 2* на Ольхоне Комфорт: благоустроенные номера 4* в Иркутске и Листвянке, благоустроенный номер 2* на Ольхоне)
- Экскурсии по программе
- Питание по программе завтраки (2-7 день, обеды 1,3, 5 день, ужины 1-2, 4-6 день)
- Билеты на КБЖД (сторона горы)
- Рекреационные сборы Прибайкальского национального парка
- Билеты в музеи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе во время трансферов
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- Сувенирная и алкогольная продукция
- Трансфер в аэропорт в последний день тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно! Паспорт и полис ОМС;
- кепка или бандана + шапка;
- легкая шапка;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20 и от 30 для светлой кожи);
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- купальные принадлежности (да, на Байкале можно купаться!);
- репелленты от комаров и клещей (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
- личная аптечка (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- накидка от дождя;
- фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты и батарейки/аккумуляторы;
- портативное зарядное устройство (power bank);
- пуховые жилетки или тонкие куртки, ветровки;
- удобная обувь (лучше всего сандалии и кроссовки);
- туалетные принадлежности;
- одежда для города или курорта;
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, тонкие перчатки, зонт, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
В зависимости от размера группы Volkswagen Polo/Toyota Noah/Hyundai Grand Starex/Toyota Hiace/Mercedes Sprinter (4/6/7/10/19).
Трансфер Иркутск – Ольхон – Иркутск – рейсовый микроавтобус Toyota Hiace/Mercedes Sprinter.
На водных экскурсиях – быстроходные катера Yamaha fr-25/26/27.
На экскурсии по Ольхону в 5 день – а/м УАЗ СГР.
Есть ли скидки в туре?
- 10% дети до 12 включительно;
- Дети до 5 включительно бесплатно без предоставления питания и спального места;
- Пенсионеры 5%.
- Горящие цены (действуют на каждый ближайший заезд, не суммируются с другими предложениями кроме детской скидки):
|Размещение
|Стандарт
|Комфорт
|Двухместное
|79 200 (скидка 8 000)
|86 400 (скидка 9 600)
|Одноместное
|89 100 (скидка 9 900)
|103 500 (скидка 11 500)
Как подобрать билеты?
В первый день тура туристам нужно быть в аэропорту Иркутска не позднее 8:30 или прибыть в город заранее и сообщить свое местоположение организатору.
В последний день тура лучше брать обратные билеты не раньше 20:00 часов.
Можем помочь забронировать проживание в городе.
Мы встречаем гостей в аэропорту, на жд вокзале или забираем по адресу их пребывания в городе перед началом тура, старт большинства туров в 9:00 по ИКТ.
Какие потребуются документы для оформления тура?
- скан паспорта с пропиской на того, с кем будет заключатся договор;
- на остальных участников ФИО, дата рождения, город проживания.