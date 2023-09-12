Перезагрузка на Байкале

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Максимально насыщенное и наполненное самыми яркими впечатлениями 3-хдневное путешествие на Байкал! Посмотрите самые главные достопримечательности Байкала и вернетесь домой наполненные мощной энергетикой мест силы.

Вы посетите уникальное собрание памятников истории – архитектурно-этнографический музей "Тальцы", увидите исток Ангары и Шаман-камень, прогуляетесь по Листвянке и, конечно, посетите уникальную однодневную экскурсию по Кругобайкальской железной дороге, построенной более 100 лет назад!
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Перезагрузка на Байкале
Ближайшие даты:
8
июн
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
3
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Что вас ожидает:

Байкальские деликатесы
Байкальские деликатесы
Посетим местный рынок, где можно попробовать байкальского омуля и другие виды свежайшей рыбы
Музей Байкала
Музей Байкала
Увидим уникальные аквариумы с байкальской нерпой, вода в них поступает напрямую из озера
Водная прогулка вдоль КБЖД
Водная прогулка вдоль КБЖД
Полюбуемся с воды необычным ракурсом галерей, тоннелей, арок и виадуков самой знаменитой железной дороги России

Программа тура по дням

1 день

Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка

Сбор группы:

  • аэропорт – 8:00-8:30 внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).
  • Ж/Д вокзал – 9:00-9:30 (подъезд “Пригородные кассы”, внутри здания у выхода в город).

После завтрака, мы отправимся на Байкал в Листвянку.

Объектами для посещения и знакомства в этот день станут следующие: архитектурно-этнографический музей "Тальцы" – уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XIX вв.

Музей расположен на живописном берегу реки Ангары в Тальцинском урочище, на 47 километре Байкальского тракта.

Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня.

Исток реки Ангары – самый широкий и крупный в мире (863 м).

Шаман-Камень – это надводный выступ Ангарского порога.

В хорошую погоду над водой видна лишь его верхушка, но под водой в устье реки кроется скальный массив, благодаря которому исток Ангары никогда не замерзает зимой.

Действующая Свято-Никольская Церковь.

Музей Байкала.

Местный рынок.

Размещение в Листвянке.

Питание: завтрак, обед.

Гид: да.

Музей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. ЛиствянкаМузей Тальцы. Исток Ангары и смотровая площадка у Шаман-камня. Листвянка
2 день

Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги

Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся на водную экскурсию на катере, вдоль Кругобайкальской железной дороги, построенной более 100 лет назад и являющейся памятником архитектурно-инженерного искусства.

Программа экскурсии: п. Листвянка – исток Ангары – порт Байкал – вдоль КБЖД – выход на берег на 89 км (падь Каторжанка) – прогулка до мыса Толстый (проход через тоннель 350 м) – посадка на катер – п. Листвянка.

До революции ее называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

После экскурсии, свободное время в Листвянке.

Питание: завтрак.

Гид: во время экскурсии.

Водная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дорогиВодная экскурсия вдоль Кругобайкальской железной дороги
3 день

Отъезд

Завтрак.

Расчетный час до 12:00.

Групповой трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт ко времени отъезда.

Время трансфера оговаривается по каждой заявке заранее.

Питание: завтрак.

Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в пос. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Категория отеля2-3-хместноеДоплата за одноместное
Стандарт26 5206 200
Комфорт 29 7208 600

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом. Распределение происходит за 2 дня до начала путешествия, заранее выбрать гостиницу невозможно.

Варианты проживания

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Бриз, Гавань, Парус, усадьба Демидова и другие аналогичные.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Стандарт»

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

2 ночи

Возможные варианты гостиниц: Крестовая падь, Легенда Байкала, Маяк или аналогичные.

Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»Гостиница в пос. Листвянка по тарифу «Комфорт»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионная программа: этнографический музей «Тальцы» музей Байкала с аквариумамипрогулка по Листвянкеэкскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Экскурсия на катере вдоль КБЖД (3 часа)
  • Услуги гида по программе
  • Питание по программе:1 день - завтрак, обед2 день - завтрак3 день - завтрак
  • 1 день - завтрак, обед
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак
  • Трансферы согласно программе
  • 2-3-хместное размещение в Листвянке (благоустроенный номер)
  • Входные билеты: в музей Байкалавходные билеты в музей «Тальцы»
  • В музей Байкала
  • Входные билеты в музей «Тальцы»
Что не входит в цену
  • Авиа или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • паспорт;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • ребенку – свидетельство о рождении;
  • куртка-ветровка и теплые кофты;
  • дождевик;
  • кепка/ шляпа/ бандана/ платок;
  • легкая шапка;
  • купальник;
  • футболки/рубашки с длинным рукавом;
  • брюки;
  • для женщин платье или юбка ниже колен (для посещения храмов);
  • кроссовки;
  • сандалии;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • репелленты от комаров (лучше покупать в Иркутске, т. к. с ними могут не пропустить в самолет);
  • личная аптечка;
  • средства личной гигиены;
  • накидка от дождя;
  • фото- и видеоаппаратура, а также запасные флеш-карты, батарейки, аккумуляторы;
  • маленькие гидромешки под документы;
  • маленький рюкзак или сумочка для однодневных экскурсий;
  • тонкие перчатки;
  • зонт.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
12 сен 2023
Программа тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам и водителям за интересные и комфортные поездки)
Программа тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам иПрограмма тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам иПрограмма тура идеально мне подошла, в равном соотношении экскурсии и свободное время. Огромное спасибо гидам и
А
28 мар 2024
Спасибо организаторам, все чётко. Комфортные гостиницы, транспорт. Хороший гид. Все приветливые, доброжелательные. Туром очень довольны. Спасибо.
С
19 мар 2024
Организация тура понравилась. Видно, что все очень старались. Мы выбрали самый недорогой вариант проживания и остались довольны. Гостиница "Лазурный берег" внутри очень комфортна, завтраки хорошие. Очень понравилось качество транспорта - удобные микроавтобусы. Водители и экскурсовод отличные, питание качественное. Мы остались довольны.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные турыМузей БайкалаНа автобусе

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