Мы предлагаем вам отправиться в самый весенний тур по
апр
Программа тура по дням
Легенды бурятской земли
Добро пожаловать в Иркутск!
Сбор в аэропорту пройдет до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).
Загружаемся в трансфер и отправляемся в сторону Ольхона – самого большого байкальского острова, окутанного множеством легенд и преданий.
По пути мы посетим этно-парк "Золотая Орда" и совершим полное погружение в удивительную бурятскую культуру.
Вас ждёт гостеприимная встреча по обычаям коренных народов Прибайкалья, этническая программа с горловым пением и игрой на национальном музыкальном инструменте, а также мастер-класс, на котором вы научитесь танцевать знаменитый бурятский танец ёхор.
После развлекательной программы вы сможете насладиться обедом из традиционных блюд бурятской кухни.
Наваристый суп на говяжьем бульоне, сочные буузы, черёмуховый десерт и чай с таёжными травами станут потрясающим дополнением к этническому погружению.
После обеда мы продолжаем движение в сторону Ольхона.
Примерно через 3 часа мы прибудем в пос. МРС, где заканчивается автомобильная дорога, и переправимся на остров на хивусе – судне на воздушной подушке.
Так как этот вид транспорта может передвигаться и по воде, и по льду, он станет нашим основным средством перемещения на ближайшие три дня.
По прибытии в пос. Хужир – самый крупный населённый пункт Ольхона – мы заселимся в уютную гостиницу и после небольшого отдыха отправимся на прогулку.
Сегодня вас ждёт встреча с местной святыней – скалой Шаманкой.
Этот красивейший природный объект почитается не только коренными жителями, но и буддистами и шаманистами со всего мира.
Но для того, чтобы прочувствовать ошеломительную энергетику священного места, совсем не обязательно быть связанным с шаманизмом или буддийской культурой.
Сегодня каждый желающий сможет повязать ленту на деревянный столб сэргэ и загадать заветное желание, надеясь на благосклонность ольхонских духов.
После прогулки мы вернёмся в гостиницу, где вас будет ждать горячий ужин.
Мы обсудим планы на завтрашний день и отправимся отдыхать, ведь впереди нас ждут приключения!
Питание включено: обед, ужин.
В угодьях байкальской нерпы
После завтрака мы загружаемся в хивус и держим курс на северную часть Байкала.
Мы пройдём по льду вдоль западного берега Ольхона, мимо знаменитых мысов Саган-Хушун и Хобой.
Вы увидите скалу Деву, которая напоминает женский силуэт, заточённый в камне, попробуете разглядеть каменные лица "Трёх Братьев" и услышите бурятские легенды об отважных воинах и мудрых духах, некогда населявших эти земли.
Далее мы направимся к архипелагу Ушканьи острова.
Именно здесь находится самое крупное лежбище байкальской нерпы.
Упитанные тюлени лежат на льдинах и нежатся под весенним солнцем.
Отличный повод устроить фотоохоту!
Для этого нам понадобятся маскировочные халаты и белые экраны.
Если нам повезёт, то кроме взрослых нерп мы увидим маленьких детёнышей – пушистых бельков.
После фотосессии с нерпами мы двигаемся в сторону Чивыркуйского залива.
Заповедный уголок Байкала, где нет гостиниц, кафе и магазинов, порадует вас первозданными природными видами.
Мы сделаем остановку в бухте Змеиной, где можно искупаться в диком горячем источнике.
Представьте себе: вокруг снег и льдины, вдалеке виднеются бело-голубые вершины Баргузинского хребта, а вы лежите в горячей ванне на берегу Байкала.
Пополнив свою коллекцию сотнями уникальных фотографий, мы возвращаемся в нашу комфортную гостиницу на Ольхоне.
Этот день будет долгим, но впечатлений от него хватит на целый год!
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Острова Малого Моря
После завтрака мы покидаем в гостиницу и отправляемся на "большую землю".
Передвигаться мы будем на хивусе, проходя мимо живописных островов Малого Моря.
Мы посетим остров Огой и поднимемся к буддийской Ступе Просветления.
А на противоположном берегу нас будет ждать комфортный автомобиль, который доставит группу в Иркутск.
По прибытии в город вы заселитесь в гостиницу, расположенную в историческом центре.
Оставшееся время можно посвятить прогулке по центральным улицам и изучению колоритной иркутской архитектуры, в которой деревянные здания успешно соседствуют с каменными особняками и современными строениями.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Окончание экскурсионной программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость группового тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|81 000
|99 000
Стоимость тура на 1 человека при заказе индивидуального тура в зависимости от количества участников, руб:
|2 человека
|4 человека
|6 человек
|8 человек
|192 000
|167 000
|110 000
|81 000
Варианты проживания
Гостиница «Порт Ольхон»
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом. Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями. На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с который открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
Отель «Villa Malina»
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание. Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель. В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Отель «BaikalWood»
«BaikalWood Eco Lodge Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой. Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен.
В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями. Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Гостиница «Байкал Форест»
Отель «Baikal Forest» находится в Иркутске. К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка. Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин.
В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Отель «Irkutsk City Center»
Отель “Irkutsk City Center” располагается в историческом центре Иркутска. Представлено 208 роскошных номеров, с удобной мебелью и всей необходимой техникой. В оснащение входят ванная комната, телевизор и доступ к Wi-Fi, чайная станция. Для гостей работает ресторан “Место Встречи”, где можно провести время в приятной компании и вкусно поесть.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах (благоустроенные номера)
- Аренда судна на воздушной подушке
- Питание, указанное в программе:1 день - обед, ужин2 день - завтрак, обед, ужин2 день - завтрак4 день - завтрак
- 1 день - обед, ужин
- 2 день - завтрак, обед, ужин
- 2 день - завтрак
- 4 день - завтрак
- Услуги гида
- Все трансферы на маршруте
- Развлекательная программа в этно-комплексе «Золотая Орда»
- Рекреационные сборы национальных парков
- Аренда маскировочных халатов и экранов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В мае температуры преимущественно плюсовые, но по вечерам возможен минус. Одежда должна быть многослойная, с ветрозащитой. Обувь удобная, не скользкая (на части маршрута возможен лед еще). Шапка, перчатки, легкое термобелье. Дождевики на всякий случай. В это время года возможен как снег, так и дождь. Индивидуальную аптечку стоит взять с собой, так как аптек на маршруте практически нет в доступе.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
- Скидка для пенсионеров и инвалидов – 5%
- Скидка для детей до 12 лет включительно – 10%
- Дети до 5 лет – бесплатно без предоставления питания и спального места (с питанием и спальным местом так же 10% скидка)