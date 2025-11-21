1 день

Легенды бурятской земли

Добро пожаловать в Иркутск!

Сбор в аэропорту пройдет до 9:30 (при необходимости мы заберем вас из гостиницы).

Загружаемся в трансфер и отправляемся в сторону Ольхона – самого большого байкальского острова, окутанного множеством легенд и преданий.

По пути мы посетим этно-парк "Золотая Орда" и совершим полное погружение в удивительную бурятскую культуру.

Вас ждёт гостеприимная встреча по обычаям коренных народов Прибайкалья, этническая программа с горловым пением и игрой на национальном музыкальном инструменте, а также мастер-класс, на котором вы научитесь танцевать знаменитый бурятский танец ёхор.

После развлекательной программы вы сможете насладиться обедом из традиционных блюд бурятской кухни.

Наваристый суп на говяжьем бульоне, сочные буузы, черёмуховый десерт и чай с таёжными травами станут потрясающим дополнением к этническому погружению.

После обеда мы продолжаем движение в сторону Ольхона.

Примерно через 3 часа мы прибудем в пос. МРС, где заканчивается автомобильная дорога, и переправимся на остров на хивусе – судне на воздушной подушке.

Так как этот вид транспорта может передвигаться и по воде, и по льду, он станет нашим основным средством перемещения на ближайшие три дня.

По прибытии в пос. Хужир – самый крупный населённый пункт Ольхона – мы заселимся в уютную гостиницу и после небольшого отдыха отправимся на прогулку.

Сегодня вас ждёт встреча с местной святыней – скалой Шаманкой.

Этот красивейший природный объект почитается не только коренными жителями, но и буддистами и шаманистами со всего мира.

Но для того, чтобы прочувствовать ошеломительную энергетику священного места, совсем не обязательно быть связанным с шаманизмом или буддийской культурой.

Сегодня каждый желающий сможет повязать ленту на деревянный столб сэргэ и загадать заветное желание, надеясь на благосклонность ольхонских духов.

После прогулки мы вернёмся в гостиницу, где вас будет ждать горячий ужин.

Мы обсудим планы на завтрашний день и отправимся отдыхать, ведь впереди нас ждут приключения!

Питание включено: обед, ужин.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160