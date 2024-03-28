1 день

Встреча. Тажеранские степи. Ольхон

Прибытие в город Иркутск.

Сбор группы и отправление на Байкал!

Еще немного и Ваша мечта “увидеть Байкал” станет реальностью!

Городской пейзаж сменится степями, в которых кочевали коренные жители Прибайкалья – буряты.

Затем дорога уведет в темнохвойную тайгу на перевал Прибайкальского хребта.

Здесь мы остановимся на чай с пирогом и познакомимся с традициями местного населения.

Принесем дары местным духам на удачное путешествие.

Перед встречей с Байкалом мы увидим реликтовые Тажеранские степи.

Им около 400 млн. лет.

Здесь нашли уникальные минералы и растения, сохранившиеся с ледникового периода, здесь есть соленые озера с лечебной грязью.

Над плюшевыми горами поют ветра, принося с собой пряный запах степных трав и прохладу с голубого Байкала.

Прибытие на остров Ольхон.

Размещение в отеле на острове.

Ужин.

Гид: да.

Питание: ужин.

Транспорт: микроавтобус + УАЗ.