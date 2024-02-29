Секретный Байкальский лед
Вы будете любоваться бело-синими наплесками на скалах, посетите байкальские гроты, увидите мраморный карьер и попробуете традиционную бурятскую кухню. Вас ждет насыщенное и разнообразное путешествие!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сибирский Париж - Мраморный карьер - Малое Море
Добро пожаловать в Иркутск.
Встреча в аэропорту с 08-08:30, на ж/д вокзале с 09:9:30 – с табличкой.
Завтракаем, знакомимся, обсуждаем программу и маршрут, и отправляемся сразу на Байкал.
Наш путь не близкий – 250 км. На протяжении всего пути, вы сможете наблюдать смену пейзажа, что несомненно сделает дорогу увлекательным путешествием.
В сопровождении будет много интересной информации о Иркутске, коренном населении, животном и растительном мире и конечно о Байкале.
По пути, мы сделаем несколько остановок.
И первое, с чем нам предстоит познакомиться это местное верование и религия – Шаманизм.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы остановимся в специальном месте и обязательно «побурханим».
Далее сворачиваем с трассы в направлении Байкала и перед нами: Настоящий Мраморный карьер!
Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора.
Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне синего неба, а вдали сияют льды Байкала.
Фотографируемся и едем к Байкалу – гулять по льду!
После первого знакомства с Байкалом едем дальше.
Обед у нас будет в пути, дегустируем традиционную бурятскую кухню и конечно же знаменитые позы (или буузы).
Далее сделаем еще несколько остановок у значимых памятников, которые встретятся нам на пути.
Первый – это памятник Орлу – хранителю степей, а следующий – будет уже на месте где произойдёт первое знакомство с Байкалом.
Памятник Бродяге – установлен на смотровой площадке. Здесь мы и услышим стихи увековеченные в камне и которые являются сейчас самой известной песней про Байкал «По диким степям Забайкалья…».
Прибытие на Малое Море, размещаемся на базе отдыха (благоустроенные номера), отдыхаем после дороги!
Перед закатом предлагаем вам прогуляться, подышать свежим воздухом и насладиться великолепными пейзажами.
Возвращаемся на базу отдыха, ужин.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Мыс Хобой - мыс Бурхан - север Ольхона
После завтрака, полные сил и хорошо утеплившись отправляемся в наше путешествие.
Сегодня нас ждет целодневная экскурсия, вдоль острова Ольхон до самого его севера мыса Хобой.
За один день, увидим все самые главные достопримечательности острова.
Наш маршрут будет следующим:
Сначала сделаем остановку у мыса Кобылья Голова с которым, как вы уже наверное поняли по названию, связаны весьма интересные легенды.
Здесь, мы сможем полюбоваться бело-синими наплесками на скалах – замерзшие на скалах Байкальские волны.
А проехав чуть дальше, мы зайдем с вами в гроты, которые промыла вода, и к которым летом просто так не подобраться.
Гроты наполнены сокуями (наплесками, сосульками), которые как сталагмиты свисают вниз и излучают невероятно нежный бело-голубой цвет.
Далее, более продолжительную остановку мы сделаем у мыса Бурхан.
Этот мыс является одним из самых энергетически-сильных мест Байкала и одной из 9 святынь Азии.
Мыс Бурхан, или как еще называют его местные жители – Скала Шаманка – обладает мощной энергетикой, и еще с древних времен к этому месту относились с почтением.
Наш путь лежит дальше, на север острова, к цели нашего путешествия – к мысу Хобой.
По пути к мысу Хобой, мы сделаем еще несколько остановок на гротах и у живописной скалы Саган-Хушун («Три брата»).
По прибытию на север Ольхона и прогулок вокруг Хобоя, нас пригласят на самый настоящий костровой обед под открытым небом.
Возвращаемся назад на закате, любуясь нежными оттенками закатного солнца.
Ужин.
Питание: завтрак, обед-пикник, ужин.
Остров Огой - Тажеранские степи и Большой Байкал
Завтрак.
Экскурсия на остров Огой.
Буддийская ступа, возведенная на острове Огой летом 2005 года, официально именуется как ступа Просветления.
Строительством руководил лама из Бутана.
Буддисты верят в то, что чем чаще совершать обход святых мест, тем больше вероятность того, что загаданное благое желание будет услышано богами и скоро сбудется.
Еще, с недавних пор остров Огой стал известен благодаря скале «Дракон».
Эта скала самая узнаваемая на зимнем Байкале.
Возвращаемся на базу.
Обед.
После обеда отправляемся по Тажеранским степям на Большой Байкал.
Сначала полюбуемся на него с высоты: необъятные ледяные просторы.
Выезжаем на лед.
Пройдем вдоль отвесных скал, здесь в гротах мы тоже встретим уже знакомые вам сокуи.
Отойдя чуть глубже – а глубина Байкала в этих местах измеряется уже в сотнях метров, пробурим лед.
Для самых смелых и сильных, будет предоставлена возможность пробурить лед самостоятельно.
Сразу же, после того как попробуем лед и заодно измерим толщину (а поверьте будет не меньше метра) мы наберем в кружки и изопьём свежую и кристально чистую воду Байкала.
А потом пойдем изучать и фотографироваться еще с одним интересным явлением – торосы.
После всех активностей, для нас уже будет приготовлен самовар прямо на льду Байкала – мы согреемся горячим чаем с Байкальскими травками, дегустируем Байкальские закуски и попробуем самый ледовый коктейль.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Прогулка на хивусе. Возвращение в Иркутск
Завтрак.
И сегодня мы отправляемся в очередное ледовое приключение, но уже на необычном транспорте – у нас будет часовая прогулка на хивусе по Байкалу!
Хивус – это судно на воздушной подушке, которое является самым безопасным средством продвижения по льду, особенно в осеннее и весеннее время.
В данное время года мы по льду проедем на хивусе с ветерком через пролив Ольхонские ворота, туда где безграничный Байкал, чтоб еще раз поблагодарить Байкал за гостеприимство и потрясающие эмоции!
По бокальчику игристого в честь завершения нашей программы на Байкале.
12:00 освобождение номеров и трансфер в Иркутск
Прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице в центре города.
В вечернее время вы можете прогуляться по историческому центру и по набережной красавицы Ангары.
Питание: завтрак.
Вылет домой
Завтрак в отеле.
Мы уверены, что зимний Байкал очаровал вас, что за эти дни вы смогли насладиться красотой его берегов и ночного звездного неба, надышаться полной грудью его морозным воздухом и надолго зарядиться потоками его живительной энергии, сделали и получили самые красивые и яркие фотографии, а главное получили впечатления, которые еще долго будут всплывать в вашей памяти!
Освобождение номеров до 12:00.
Трансфер в аэропорт или ж/д вокзал к выезду.
Питание: завтрак.
Гид: нет.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|2-3-местное
|1-местное
|54 800
|74 900
Если вы путешествуете один, мы можем предоставить подселение в 2-х или 3-х местных номерах без доплаты.
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Варианты проживания
База отдыха «Мир Байкала»
Уютные теплые номера. Из каждого номера открывается панорамный вид на Байкал и южную часть острова Ольхон. В ресторане отеля домашняя кухня с изысканными акцентами в формате шведского стола
База отдыха «Радуга»
Отель «База отдыха Байкальская радуга» с баром и рестораном расположен рядом с пляжем в селе Сахюрта. Желающие могут забронировать семейные номера и воспользоваться принадлежностями для барбекю. На территории обустроена детская игровая площадка и бесплатная частная парковка. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.
База отдыха «Панорама»
Гостевой дом «Панорамный» с террасой расположен на берегу моря в селе Сахюрта. К услугам гостей принадлежности для барбекю, бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.
В гостевом доме сервируется континентальный завтрак.
Гостиница «Яковлев»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, менее чем в 1 км от Иркутского драматического театра и в 1,9 км от дома Волконского. К услугам гостей номера с общим лаунджем, бесплатный Wi-Fi на всей территории и бесплатная частная парковка. Отель находится в 1,7 км от Иркутска, в 4,6 км от станции Иркутск Первый и в 5,4 км от станции Иркутск Вторая. Стойка регистрации открыта круглосуточно. По запросу осуществляется доставка еды и напитков в номер.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка. К услугам гостей общий лаундж. До площади Декабристов — 1 км.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гости могут пообедать в ресторане на территории отеля или посетить близлежащие кафе и рестораны. Ежедневно сервируется бесплатный завтрак.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Проживание на базе отдыха в благоустроенных номерах
- Проживание в Иркутске в благоустроенных номерах
- Питание, указанное в программе:1-3 дни: завтрак, обед, ужин4-5 дни: завтрак
- 1-3 дни: завтрак, обед, ужин
- 4-5 дни: завтрак
- Экскурсионное обслуживание по программе: Тажеранские СтепиБугульдейка и Мраморный карьеростров Ольхон: ледяные пещеры и гроты, наплески, мыс Хобойэкскурсия на остров Огойпрогулка на хивусепанорамы и торосы Байкалапикник с самоваром
- Тажеранские Степи
- Бугульдейка и Мраморный карьер
- Остров Ольхон: ледяные пещеры и гроты, наплески, мыс Хобой
- Экскурсия на остров Огой
- Прогулка на хивусе
- Панорамы и торосы Байкала
- Пикник с самоваром
- Сбор национального парка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание, в случае, если в программе указано самостоятельно или за свой счет
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Размещение в гостиницах и номерах другой категории
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Необходимые одежда и обувь
- теплая и устойчивая обувь;
- теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
- брюки – с такими же качествами что и куртка;
- шапка лучше синтетическая, с непродуваемой мембраной;
- теплый двухслойный шарф;
- не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
- термобелье;
- флиска;
- свитер, футболка;
- треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки (и легкие хлопковые).
Туристическое снаряжение
- солнцезащитный крем;
- солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
- термос (на свое усмотрение);
- аптечка (личная);
- так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле);
- коньки (если есть желание покататься лучше взять свои коньки, тк пункты проката работают нестабильно, свои коньки это гарантия того, что вы точно покатаетесь).
Документы
- паспорт, полис обязательного медицинского страхования, ребенку – свидетельство о рождении.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Нужно ли брать свои коньки?
Если есть желание покататься по льду Байкала, то рекомендуем взять свои коньки, так как пункты проката принадлежат частным организациям и не всегда стабильно работают.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Я ездила с подружкой и вначале нам немного не повезло…. рейс приземлился на 40 минут позже….
Однако гид Екатерина вместе с группой ждали нас в аэропорту (не бросили нас)))
И всегда были на связи!)
Дорога до самого озера была долгая но красивая!) Сопровождалась легендами и поверьями)… однако готовьтесь ехать по кошкам 250 км))) в конце машины лучше не сидеть…
Домик был почти у берега, а какой вид открывался с террасы на 2 этаже!!!
Если возникали какие-то вопросы на маршруте, все решалось быстро оперативно)))
Кормили очень много и очень вкусно!)
Ну и конечно сам Байкал! То ради чего мы приехали!) Он стоит того! Он прекрасен!
Спасибо за исполнение маленькой мечты
П. с. Зимой обязательно одеваться как можно теплее… +взять с собой жирный крем мазать дико и руки! (Очень сохнут)
Погода слишком непредсказуемая…
На открытом Байкале сильные ветра…