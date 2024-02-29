1 день

Сибирский Париж - Мраморный карьер - Малое Море

Добро пожаловать в Иркутск.

Встреча в аэропорту с 08-08:30, на ж/д вокзале с 09:9:30 – с табличкой.

Завтракаем, знакомимся, обсуждаем программу и маршрут, и отправляемся сразу на Байкал.

Наш путь не близкий – 250 км. На протяжении всего пути, вы сможете наблюдать смену пейзажа, что несомненно сделает дорогу увлекательным путешествием.

В сопровождении будет много интересной информации о Иркутске, коренном населении, животном и растительном мире и конечно о Байкале.

По пути, мы сделаем несколько остановок.

И первое, с чем нам предстоит познакомиться это местное верование и религия – Шаманизм.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов. Поэтому, мы остановимся в специальном месте и обязательно «побурханим».

Далее сворачиваем с трассы в направлении Байкала и перед нами: Настоящий Мраморный карьер!

Залежи мрамора здесь старше Байкала, им более двух миллиардов лет. Сейчас карьер заброшен и работы в нем не ведутся. Здесь повсюду разбросаны гигантские куски мрамора.

Стены мраморного карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень красиво блестит на солнце и смотрится эффектно на фоне синего неба, а вдали сияют льды Байкала.

Фотографируемся и едем к Байкалу – гулять по льду!

После первого знакомства с Байкалом едем дальше.

Обед у нас будет в пути, дегустируем традиционную бурятскую кухню и конечно же знаменитые позы (или буузы).

Далее сделаем еще несколько остановок у значимых памятников, которые встретятся нам на пути.

Первый – это памятник Орлу – хранителю степей, а следующий – будет уже на месте где произойдёт первое знакомство с Байкалом.

Памятник Бродяге – установлен на смотровой площадке. Здесь мы и услышим стихи увековеченные в камне и которые являются сейчас самой известной песней про Байкал «По диким степям Забайкалья…».

Прибытие на Малое Море, размещаемся на базе отдыха (благоустроенные номера), отдыхаем после дороги!

Перед закатом предлагаем вам прогуляться, подышать свежим воздухом и насладиться великолепными пейзажами.

Возвращаемся на базу отдыха, ужин.

Питание: завтрак, обед, ужин.