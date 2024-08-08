Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал

Побывав на Малом море и Ольхоне, можно уверенно говорить, что видел зимний Байкал. В нашем туре Вас ждут лед Байкала, прибрежные скалы, украшенные льдом и ледяными наплесками. За три дня тура вы словно побываете в другом сказочном мире льда и зимней красоты.
5
3 отзыва
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Сердце моря. Зимнее путешествие на Байкал
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Дорога на Малое море. Бугульдейка

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к озеру Байкал, а точнее к Малому морю.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

По пути на Малое море мы заедем в знаменитый мраморный карьер в Бугульдейке!

Если выехать из Бугульдейки в сторону поселка Еланцы, вы увидите огромное месторождение мрамора.

Белые каменные глыбы заметны издалека, запасы мрамора в Бугульдейке занимают около 10 млн кубометров.

Возраст месторождения 2 млрд лет, оно старше самого Байкала.

Местный мрамор отличается большой плотностью, однородностью и белизной, он идеален для скульптур и отделки.

С месторождения открываются шикарные виды на Байкал и реку Бугульдейку.

После мы доедем до села Еланцы, где вас будет ждать сытный обед!

Далее наш путь будет пролегать по местности с живописными видами.

Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.

Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

После мы доедем до Малого море, где, после заселения, у вас останется свободное время, которое вы можете посвятить отдыху или прогулке.

Включено в стоимость: групповой трансфер, проживание, обед по дороге на Малое море.

Вас ждет: Тажеранские степи, мраморный карьер, Бугульдейка, Байкал, Малое море.

Дорога на Малое море. БугульдейкаДорога на Малое море. БугульдейкаДорога на Малое море. БугульдейкаДорога на Малое море. Бугульдейка
2 день

Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря

Сегодня вы увидите застывшие водные наплески в гротах и пещерах – удивительных форм сосульки и сокуи не оставят вас равнодушными!

Вы побываете в одном из самых любимых туристами мест на Ольхоне – на острове Огой.

Остров Огой – это самый большой остров в Малом Море длиной 3 км.

Наиболее часто фотографируемое и узнаваемое место на острове – священная буддийская ступа.

Многие приезжают на Байкал только ради посещения этого места – очиститься и зарядиться духовной энергией.

А еще существует поверье, что, если обойти вокруг ступы 3 раза и загадать желание — оно сбывается.

Вас ждет озеро на юге Ольхона, которое славится метановыми пузырьками, застывшими во льду — смотрятся они очень интересно!

В середине дня у вас будет обед-пикник на свежем воздухе в окружении байкальской красоты.

Сегодня у вас будет очень много фотографий с экскурсии – невозможно устоять и не заснять всю ледяную красоту!

Вечером вы вернетесь в гостиницу, где у вас будет возможность отдохнуть или провести по своему усмотрению свободное время.

Экскурсия может быть заменена в связи с ледовой обстановкой.

В качестве альтернативы предлагается автомобильная экскурсия «На юг острова Ольхон».

Экскурсия на юг подразумевает посещение озера Сердце, скальника «Трезубец, одинокой березы, пади Халзаны.

Подробная программа экскурсии будет предоставлена при замене.

В стоимость включено: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.

Вас ждет: остров Огой, мыс Дракон, буддийская Ступа Просветления, гроты, лед Байкала.

Экскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моряЭкскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моряЭкскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моряЭкскурсия по югу острова Ольхон и островам Малого моря
3 день

Возвращение в Иркутск

Сегодня у вас завершается программа тура.

После завтрака в гостинице вас ждет дорога обратно в Иркутск через ледовую переправу на Байкале.

Вы познакомились с зимним Байкалом, его легендарным льдом!

Мы очень надеемся, что за время тура наш край сможет завоевать ваше расположение, и точно знаем, что, вернувшись домой, вы почувствуете, как вас снова тянет на Байкал, напитаться его энергетикой, насладиться красотами!

В стоимость включено: завтрак, обед по дороге в Иркутск, групповой трансфер.

Возвращение в ИркутскВозвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное
стандарт39 0008 000
комфорт49 00015 000
  • "Стандарт" - благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
  • "Комфорт" - более просторный и комфортный в сравнении с категорией "стандарт" благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.

Представленная классификация гостиничных номеров не зависит от звёздности средства размещения.

Размещение по наличию мест, подробности уточняйте при бронировании. Ниже представлены возможные варианты.

Варианты проживания

База отдыха «Ветер странствий»

2 ночи

База отдыха "Ветер странствий" - это отличное место для отдыха. Все строения базы построены из дерева, экологически чистого материала. К услугам гостей базы, отличный пляж на берегу Байкала, отличный вид из окон всех номеров, для детей обустроены площадки. Уютные номера самого разного класса от эконом до люкс. На базе трудятся отличные повара, которые с радостью накормят всех желающих. Кухня вкусная, домашняя. Приветливый персонал сделает все, чтобы пребывание гостей было максимально комфортным.

База отдыха «Ветер странствий»База отдыха «Ветер странствий»База отдыха «Ветер странствий»База отдыха «Ветер странствий»

База отдыха «Наратэй»

2 ночи

База отдыха "Наратэй" ждёт своих гостей в селе Сахюрта. К Вашим услугам парковка, бильярд, детская площадка, сауна, трансфер и другое.

Для Вас здесь созданы прекрасные уютные номера для того, чтобы Вы получили качественный отдых и зарядились массой приятных эмоций от проживания в этом месте.

На территории работает ресторан, где Вы сможете вкусно поесть и отлично провести время.

В шаговой доступности магазины, кафе. Имеются широкие возможности для туризма. Каждый здесь пребывает в уединении с невероятной природой Байкала.

База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»База отдыха «Наратэй»

База отдыха «Байкальская радуга»

2 ночи

На живописном берегу между Бухт радости располагается база отдыха “Байкальская радуга”, в 3 км от села Сахюрта, Иркутской области. Это место идеально подойдет для отдыха как всей семьей, так и компанией друзей. Вдали от городской цивилизации доступен бесплатный скоростной интернет. Для удобства стойка регистрации работает в круглосуточном режиме. Номерной фонд представлен гостиничными номерами различной вместимости. Везде есть функциональная мебель. На территории имеется бар и кафе с видом на озеро Байкал. Где подают вкусные блюда русской кухни. Возможно проведение небольшого торжества.

База отдыха «Байкальская радуга»База отдыха «Байкальская радуга»База отдыха «Байкальская радуга»База отдыха «Байкальская радуга»База отдыха «Байкальская радуга»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении всего тура (кроме хивусов на переправе на о. Ольхон)
  • Питание по программе тура (2 завтрак, 3 обеда)
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Вход в Национальный парк
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплая верхняя одежда (например, горнолыжный костюм);
  • Удобная обувь (нескользкие ботинки);
  • Головной убор (теплая шапка);
  • Теплая одежда (термобелье, флиски, толстовки, шарф/бафф);
  • Теплые варежки или перчатки;
  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • Солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • Купальные принадлежности: купальник, полотенце и тапочки (для посещения бани/горячих источников, если предусмотрены программой);
  • Личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • Фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • Портативное зарядное устройство (power bank);
  • Туалетные принадлежности;
  • Маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • Сидушка (хоба туристическая);
  • Термос (по желанию);
  • Бинокль (по желанию);
  • Обязательно: Паспорт, полис ОМС.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие особенности тура?
  • туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме;
  • тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек;
  • старт программы тура утром в 10.00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если турист опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
  • окончание тура в Иркутске в 16:00 (время ориентировочно);
  • место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10.00;
  • за сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере Telegram, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение Telegram заблаговременно.
  • туроператор не гарантирует Туристу размещение в конкретной гостинице, выбранной туристом из списка. Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости;
  • подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место. В случае, если туристу по независящим от туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом. У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере "стандарт" с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере "стандарт".
  • на остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно;
  • в зимний период, особенно после 20ого марта, туроператор не гарантирует, что лёд сохранит прозрачность, так как это зависит от погодных условий, а также, что сокуи и наплески будут в сохранности;
  • состав и численность группы может меняться на протяжении тура;
  • гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
Какая погода на Байкале?

На Байкале погода может меняться в течение дня: то светит солнце, то ветер нагоняет свежую прохладу. Средняя температура в феврале -25 градусов, в марте воздух уже теплее, днем в диапазоне от -15 до -20. Но в турах холод туристы не сильно ощущают – достаточно следовать рекомендациям по вещам. Замерзнуть мы не дадим!

Брать ли с собой коньки?

Удобнее, если у вас будут свои коньки с собой, но если нет – не беда! В Листвянке и на Ольхоне есть точки по прокату коньков

Нужно ли брать наличные деньги?

Сейчас в основном нет проблем с безналичной оплатой, но мы всегда рекомендуем взять некоторую сумму наличными, на случай, если пропадает связь по терминалу и тд. Местами связь может быть нестабильной.

Можно брать с собой в тур животных или нет?

К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
8 авг 2024
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого омуля, окунулся и активно поплавал в священных водах Байкала! Отдельное благодарность водителям за их филигранное вождение, кулинарные способности, интересные истории и хорошее чувство юмора! Спасибо за классное Байкальское настроение!!!
Мне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самогоМне было очень приятно путешествовать с вами на Байкале и Саянах! Отведали уху из того самого
А
6 авг 2024
Организаторы на связи всё время. С нами был гид Илья - считаю нам очень повезло, с таким человеком точно и в горы не страшно и в любые маршруты.
Е
2 авг 2024
Всё отлично организовано!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры3-дневные туры

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