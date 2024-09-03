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Мы настоятельно рекомендуем тур для всех, кто заинтересован не только в Байкальской природе, но и в мистических местах озера. Остров Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала.



Он славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями, и за три дня вы узнаете его тайны.