Мы настоятельно рекомендуем тур для всех, кто заинтересован не только в Байкальской природе, но и в мистических местах озера. Остров Ольхон — это исторический и сакральный центр Байкала.
Он славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями, и за три дня вы узнаете его тайны.
Он славится своими таинственными пещерами, наскальными рисунками, древними легендами и историческими традициями, и за три дня вы узнаете его тайны.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание тура
Наедине с природой:
- живописные мысы, скалистые пещеры и сакральные места.
- Вас ждёт путешествие на границу двух миров — обыденного и священного, издавна почитаемого местными жителями. Начнётся оно с остановки в Еланцах, где вас ждёт бурятский обед. В пути гид будет рассказывать вам о старинных обычаях и образе жизни в окрестностях Байкала. Нам предстоит множество переездов по льду Байкала. В первый день мы доберёмся до мыса Бурхан и скалы Шаманка, во второй поедем на мыс Хобой. Если с погодой повезёт, доберёмся мимо гигантских ледяных торосов к живописным пещерам Ольхона. Третий день посвятим южной оконечности острова. Осмотрим гроты причудливых форм, побываем на священном острове Огой с буддийской ступой, а также полюбуемся видами с Ялгинского мыса. Важная информация:• В зимне-весенний период одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая удобная непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ — термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более, на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая.
- В летне-осенний период на Байкале тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик; шорты, купальные принадлежности, полотенце; головной убор, удобную обувь на сменку сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобная треккинговая обувь, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальная аптечка.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Ольхон
- Поселок Хужир
- Мыс Бурхан
- Скала Шаманка
- Мыс Хобой
- Харанцы
- Остров Беленький
- Песчанка
- Мыс Три Брата
- Ялгинский мыс
- Остров Огой
- Буддийская Ступа
- Трезубец
- Кобылья голова
Что включено
- Гид на протяжении всей программы
- Все трансферы и экскурсии
- Входные билеты на посещение заповедных территорий
- Питание по программе
- Проживание в благоустроенных 2-хместных номерах (удобства в номере). Отель будет выбран в зависимости от наличия свободных номеров на ваши даты:
- - Гостевой дом «Воскресение»
- - Отель «Панорама»
- - Гостевой дом «Ольхон»
- - Мини-отель «Шаманка»
- - Отель «Отдых на Байкале»
- - Усадьба Никиты Бенчарова
Что не входит в цену
- В промежутке ледостава (конец декабря - начало февраля) и ледохода (конец марта - начало мая) необходим дополнительный трансфер по острову. Стоимость - 14000 руб. с группы + 1200-1400 руб. с человека. Переправа на катере либо воздушной подушке
- Питание, которое не входит в программу
- Авиабилеты до Иркутска
- Дополнительно к программе можно добавить:
- - катание на ватрушке по льду Байкала - 1500 руб. /чел.
- - экскурсия на Хивусе в один из дней вместо экскурсии на авто, к доплате - 15000 руб. /со всех. (без обеда)
- - посещение Мраморного карьера, здесь же находятся одни из самых красивых пузырьков на Байкале, стоимость - 15000 руб. за группу
- - посещение Этнопарка с фольклорной программой - узнаем о культе бурят, стоимость - 16000 руб. за группу
- - видео-съемка с коптера в один из дней - 25000 руб.
- При необходимости можем включить в программу проживание в Иркутске
- - катание на коньках 1000 руб/чел
Место начала и завершения?
Иркутск, по договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Зимне-весенний период:
- Одеваемся слоями: термобельё, флисовая тёплая кофта, пуховик. Ноги держим всегда в тепле, поэтому обязательно тёплые носки (несколько запасных пар с собой) и хорошая, удобная, непромокаемая обувь. Штаны лучше горнолыжные, под низ термо. Перчатки, варежки (взять запасные), шапка, шарф. Солнцезащитные очки (солнце очень активное на Байкале, тем более на льду), солнцезащитный крем для лица (по желанию) и термос для вкусного чая
- Летне-осенний период:
- Хотя летом на Байкале и тепло, но ветра здесь бывают очень суровые. Берём с собой обязательно: кофту, жилетку (по желанию), ветровку/ дождевик шорты, купальные принадлежности, полотенце головной убор, удобную обувь на смену сандалей, запасные носки, солнцезащитные очки и крем. Если это поход, то берём с собой дополнительно туристический рюкзак среднего размера с поясным ремнём, обязательно удобную треккинговую
- Обувь, КЛМН (кружку, ложку, миску, нож), спрей от клещей и комаров, индивидуальную аптечку
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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