1 день

Иркутск - Ольхон - Скала Шаманка

Чувствуете волнительное предвкушение перед предстоящим путешествием?

Сегодня его усилит знакомство с компанией новых людей-единомышленников: встречаемся в иркутском аэропорту Иркутска, обмениваемся приветствиями с группой и гидом, и в путь!

Нас ждёт живописная дорога, а также переправа с материка на остров Ольхон.

Приготовьтесь покориться степным просторам, легендарным мысам, энергетике шаманских земель!

По пути при желании остановимся в местном кафе, чтобы попробовать байкальскую кухню.

Советуем обратить особое внимание на традиционные буузы – за 300 лет истории здесь их научились готовить просто великолепно.

После заселения в отель посёлка Хужир отправимся исследовать остров: вы познакомитесь с главными “визитными карточками”: мысом Бурхан и скалой Шаманкой, 13 священными столбами Сэргэ, Сарайским пляжем; узнаете особенности быта людей, отрезанных от “большой земли”.

А вечером встретим невероятный красочный байкальский закат.

Гарантировать мы это можем наверняка, ведь Ольхон – одно из самых солнечных мест на планете.

Включено: ужин.