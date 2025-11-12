Программа тура по дням
Иркутск - Байкальск
Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.
Размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно самостоятельно посетить горнолыжный комплекс, подняться на кресельном подъемнике на смотровую площадку (круглогодично) и прогуляться по окрестностям.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Байкальский государственный биосферный заповедник
Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.
Посещение интерактивного визит-центра (музея). Прогулка по живописной заповедной экотропе.
Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Байкальск - Иркутск
Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Проживание
Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:
|Хостел
|Эконом
|Стандарт
|обычные даты
|42 000
|43 900
|46 100
|праздничные даты
|42 900
|45 400
|47 600
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|-
|4 000
|5 500
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|-
|5 000
|6 500
Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);
Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 20 июля – 10 августа;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Гостиница «Маргобай»
Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе: день 1: ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Байкальскдень 2: Байкальск - Танхой - Байкальскдень 3: Байкальск - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 2: посещение Байкальского государственного заповедника в Танхое
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Дополнительные услуги