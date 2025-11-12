Мои заказы

Тур выходного дня в Байкальск

Тур выходного дня к священному озеру Байкал! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, необычная природа Байкальского заповедника, чистый воздух и бескрайние красоты Байкала — все это ждет вас в нашем туре.
Ближайшие даты:
10
ноя17
ноя21
ноя28
ноя1
дек5
дек8
дек

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить горнолыжный комплекс, подняться на кресельном подъемнике на смотровую площадку (круглогодично) и прогуляться по окрестностям.

Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра (музея). Прогулка по живописной заповедной экотропе.

Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты42 00043 90046 100
праздничные даты 42 90045 40047 600
доплата за одноместное размещение в обычные даты -4 0005 500
доплата за одноместное размещение в праздничные даты -5 0006 500

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 20 июля – 10 августа;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Гостиница «Маргобай»

2 ночи

Двухэтажный гостиничный комплекс удобно расположен в центральной части Байкальска в 200 метрах от Байкала.
Номера класса люкс, стандарт, эконом и хостел. В гостинице работает кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 40% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

