Тур выходного дня к священному озеру Байкал! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, необычная природа Байкальского заповедника, чистый воздух и бескрайние красоты Байкала — все это ждет вас в нашем туре.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Отправление из Байкальска. Прибытие в Иркутск.

Обед-пикник во время экскурсии. Возвращение в гостиницу.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить горнолыжный комплекс, подняться на кресельном подъемнике на смотровую площадку (круглогодично) и прогуляться по окрестностям.

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

Хостел Эконом Стандарт обычные даты 42 000 43 900 46 100 праздничные даты 42 900 45 400 47 600 доплата за одноместное размещение в обычные даты - 4 000 5 500 доплата за одноместное размещение в праздничные даты - 5 000 6 500

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами: