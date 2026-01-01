Твой летний Байкал! Твои правила! Расширенная программа

Это не обычный тур с жестким расписанием.

Это ваше личное путешествие к самому великому озеру планеты, где вы сами становитесь режиссером своего приключения и сами решаете, как оно будет выглядеть. Мы
даем вам «ключи» от Байкала, а вы выбираете, какой будет ваша история. Вам предлагается набор уникальных экскурсий и активностей на ваш вкус. Комбинируйте их как хотите и создайте маршрут под себя. Ваш Байкал — ваши правила!

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - комфортное начало вашего путешествия

Ваше знакомство с Байкалом начинается с комфорта.

После прибытия в Иркутск вас ждет трансфер и размещение в роскошном бутик-отеле «География» (или любом аналогичном отеле).

Создайте свой идеальный вечер:

Обзорная экскурсия по городу – от 3000 руб. /чел.;

Позвольте себе неспешную прогулку по уютным улочкам исторического центра, где камень мостовых помнит шаги купцов и золотоискателей, а величественная Ангара расскажет свои древние легенды.

После экскурсии вы можете прогуляться по ресторанам города, а так же по набережной реки Ангары.

Ваш день – ваши впечатления. Просто скажите, что вам по душе!

2 день

Листвянка. Программа на выбор

После отдыха в Иркутске вас встретит комфортабельный трансфер и мы отправимся в живописный поселок Листвянку – ворота Байкала.

По дороге вы выбираете:

  • обзорная экскурсия по городу – от 3000 руб. /чел.;
  • Музей Тальцы – от 600 руб. /чел.;
  • Байкальский музей – от 600 руб. /чел.;
  • Обзорная площадка «Камень Черского» – от 800 руб. /чел.;

После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:

  • посетить нерпинарий – от 2500 руб.;
  • баня – 7500 руб. /час;
  • прокат квадроцикла – от 9000 руб. /час;
  • аренда катера – от 13 500 руб. /час;
  • посещение обсерватории – от 1500 руб.

Ваш день – ваши впечатления. Просто скажите, что вам по душе!

3 день

Полная свобода в исследовании Байкала

Сегодня вас ждет полная свобода в исследовании Байкала.

Выберите то, что вам по душе:

  • путешествие в бухту Песчаную на быстроходном катере (8 часов) – от 12 000 руб. /чел.;
  • экскурсия вдоль КБЖД на быстроходном катере (5 часов) – от 7 500 руб. /чел.;

А так же вам доступны развлечения из первого дня:

  • посетить нерпинарий – от 2500 руб.;
  • баня– 7500 руб. /час;
  • прокат квадроцикла – от 9000 руб. /час;
  • аренда катера – от 13 500 руб. /час;
  • посещение обсерватории – от 1500 руб.
4 день

Ваш Байкал - закрепите лучшие впечатления

В этот день вашего путешествия мы предлагаем вам самостоятельно сформировать программу, исходя из полученных впечатлений и оставшихся желаний.

На выбор доступны:

Любые понравившиеся активности из предыдущих дней программы, которые вы не успели опробовать или хотите повторить.

Новое приключение: однодневная туристическая поездка на остров Ольхон.

Погрузитесь в сакральную атмосферу самого известного острова Байкала. Стоимость: от 17 000 руб. /чел.

5 день

Ваш финал - ваши впечатления! Обратный путь в Иркутск

На обратном пути в Иркутск вы можете:

  • выбрать любую активность из 1, 2 или 3 дня, которую не успели посетить ранее;
  • повторить особенно понравившуюся экскурсию;
  • сделать дополнительные остановки для фотографий.

Доступны все предыдущие опции:

  • обзорная экскурсия по городу;
  • музей Тальцы;
  • Байкальский музей;
  • обзорная площадка «Камень Черского».

Важно! Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению.

Логистику и доступность активностей уточняйте при бронировании.

Ваши правила – наш главный принцип!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске и в Листвянке.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Акция РБДвухместное Доплата за одноместное
До 01.06.202630 0008 000
После 01.06.202635 000

Варианты проживания

Бутик-отель «География»

1 ночь

Отель «География» находится в Октябрьском округе Иркутска, в непосредственной близости к культурным достопримечательностям.

Для размещения предоставляются различные категории номеров, каждый из которых оснащен спальной кроватью, телевизором, чистым постельным бельем и полотенцами. В ванной комнате новая сантехника. Перекусить гости могут в ближайших местах питания, которые находятся в нескольких шагах.

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»

3 ночи

Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.

Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.

Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.

Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.

До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск
  • Проживание, указанное в программе
  • Завтрак в отеле
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание
  • Экскурсии и активности, указанные в программе на выбор (окончательная стоимость дополнительных опций уточняется при бронировании)
  • Спиртные напитки
  • Трансфер до аэропорта (по запросу)
  • Размещение в номерах более высокой категории (по запросу)
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года
производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

