Это ваше личное путешествие к самому великому озеру планеты, где вы сами становитесь режиссером своего приключения и сами решаете, как оно будет выглядеть. Мы
Программа тура по дням
Иркутск - комфортное начало вашего путешествия
Ваше знакомство с Байкалом начинается с комфорта.
После прибытия в Иркутск вас ждет трансфер и размещение в роскошном бутик-отеле «География» (или любом аналогичном отеле).
Создайте свой идеальный вечер:
Обзорная экскурсия по городу – от 3000 руб. /чел.;
Позвольте себе неспешную прогулку по уютным улочкам исторического центра, где камень мостовых помнит шаги купцов и золотоискателей, а величественная Ангара расскажет свои древние легенды.
После экскурсии вы можете прогуляться по ресторанам города, а так же по набережной реки Ангары.
Ваш день – ваши впечатления. Просто скажите, что вам по душе!
Листвянка. Программа на выбор
После отдыха в Иркутске вас встретит комфортабельный трансфер и мы отправимся в живописный поселок Листвянку – ворота Байкала.
По дороге вы выбираете:
- обзорная экскурсия по городу – от 3000 руб. /чел.;
- Музей Тальцы – от 600 руб. /чел.;
- Байкальский музей – от 600 руб. /чел.;
- Обзорная площадка «Камень Черского» – от 800 руб. /чел.;
После заселения в уютный отель в альпийском стиле «Байкал Шале» решайте, как продолжить день:
- посетить нерпинарий – от 2500 руб.;
- баня – 7500 руб. /час;
- прокат квадроцикла – от 9000 руб. /час;
- аренда катера – от 13 500 руб. /час;
- посещение обсерватории – от 1500 руб.
Полная свобода в исследовании Байкала
Сегодня вас ждет полная свобода в исследовании Байкала.
Выберите то, что вам по душе:
- путешествие в бухту Песчаную на быстроходном катере (8 часов) – от 12 000 руб. /чел.;
- экскурсия вдоль КБЖД на быстроходном катере (5 часов) – от 7 500 руб. /чел.;
А так же вам доступны развлечения из первого дня:
- посетить нерпинарий – от 2500 руб.;
- баня– 7500 руб. /час;
- прокат квадроцикла – от 9000 руб. /час;
- аренда катера – от 13 500 руб. /час;
- посещение обсерватории – от 1500 руб.
Ваш Байкал - закрепите лучшие впечатления
В этот день вашего путешествия мы предлагаем вам самостоятельно сформировать программу, исходя из полученных впечатлений и оставшихся желаний.
На выбор доступны:
Любые понравившиеся активности из предыдущих дней программы, которые вы не успели опробовать или хотите повторить.
Новое приключение: однодневная туристическая поездка на остров Ольхон.
Погрузитесь в сакральную атмосферу самого известного острова Байкала. Стоимость: от 17 000 руб. /чел.
Ваш финал - ваши впечатления! Обратный путь в Иркутск
На обратном пути в Иркутск вы можете:
- выбрать любую активность из 1, 2 или 3 дня, которую не успели посетить ранее;
- повторить особенно понравившуюся экскурсию;
- сделать дополнительные остановки для фотографий.
Доступны все предыдущие опции:
- обзорная экскурсия по городу;
- музей Тальцы;
- Байкальский музей;
- обзорная площадка «Камень Черского».
Важно! Все дополнительные услуги и экскурсии могут быть выбраны в любой из дней тура по вашему усмотрению.
Логистику и доступность активностей уточняйте при бронировании.
Ваши правила – наш главный принцип!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах в Иркутске и в Листвянке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Акция РБ
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|До 01.06.2026
|30 000
|8 000
|После 01.06.2026
|35 000
Варианты проживания
Бутик-отель «География»
Отель «География» находится в Октябрьском округе Иркутска, в непосредственной близости к культурным достопримечательностям.
Для размещения предоставляются различные категории номеров, каждый из которых оснащен спальной кроватью, телевизором, чистым постельным бельем и полотенцами. В ванной комнате новая сантехника. Перекусить гости могут в ближайших местах питания, которые находятся в нескольких шагах.
Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.
Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.
Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.
Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.
До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Иркутск - Листвянка - Иркутск
- Проживание, указанное в программе
- Завтрак в отеле
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание
- Экскурсии и активности, указанные в программе на выбор (окончательная стоимость дополнительных опций уточняется при бронировании)
- Спиртные напитки
- Трансфер до аэропорта (по запросу)
- Размещение в номерах более высокой категории (по запросу)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.