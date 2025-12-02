Откройте для себя магию священного озера в уникальном формате – путешествие по самым знаковым местам Байкала за 3 незабываемых дня! Вас ждут живописные виды с воды на исторические объекты, комфортабельное размещение на берегу Байкала и погружение в историю региона через уникальные достопримечательности.
Программа тура по дням
1 день
Музей Тальцы. Листвянка
Встреча в аэропорту Иркутска.
Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.
Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.
Знакомство с историей Прибайкалья.
Посещение старинных построек.
Осмотр уникальных экспонатов.
Прибытие в поселок Листвянка.
Обед в кафе бурятской кухни (оплата отдельно).
Заселение в отель на берегу Байкала (стандартные номера с удобствами).
Вечерний отдых с видом на озеро.
2 день
Водная экскурсия вдоль КБЖД
Завтрак в отеле.
Водная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на скоростном катере (5 часов).
Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.
Посещение тоннелей и мостов царского времени.
Остановка для пикника на природе.
Фотоостановка в живописных местах.
Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.
Вечером — свободное время.
Возможность посетить местные кафе.
Прогулка по набережной.
3 день
Отъезд
Завтрак в отеле.
Выселение из отеля.
Трансфер в аэропорт Иркутска.
Прощание с Байкалом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в п. Листвянка.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
Двухместное
Доплата за одноместное
31 400
6 000
Варианты проживания
Отель «Вера Байкал» или аналогичный в Листвянке
2 ночи
Отель «Vera» расположен в одном из самых популярных мест на Байкале – в рабочем поселке Листвянка, всего в часе езды от города Иркутск.
В каждом номере: ЖК-Телевизор, WI-FI, кондиционер, минеральная вода, чайная станция, ванная комната, средства гигиены, халат и тапочки, утюг и фен. Для питания есть обеденная зона с электрическим чайником. В здании отеля расположился аутенти́чный ресторан русской кухни «Грибоедов», где гости могут попробовать оригинальные блюда от шеф-повара.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Встреча в аэропорту
Трансфер на микроавтобусе
Проживание в отеле (стандартные номера)
Завтраки
Экскурсии по программе
Водная экскурсия на скоростном катере
Пикник во время экскурсии на КБЖД
Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
Обед и ужины
Личные расходы
Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.