Отель «Vera» расположен в одном из самых популярных мест на Байкале – в рабочем поселке Листвянка, всего в часе езды от города Иркутск.

В каждом номере: ЖК-Телевизор, WI-FI, кондиционер, минеральная вода, чайная станция, ванная комната, средства гигиены, халат и тапочки, утюг и фен. Для питания есть обеденная зона с электрическим чайником. В здании отеля расположился аутенти́чный ресторан русской кухни «Грибоедов», где гости могут попробовать оригинальные блюда от шеф-повара.