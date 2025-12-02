Мои заказы

Жемчужины Байкала: Листвянка и КБЖД

Откройте для себя магию священного озера в уникальном формате – путешествие по самым знаковым местам Байкала за 3 незабываемых дня! Вас ждут живописные виды с воды на исторические объекты, комфортабельное размещение на берегу Байкала и погружение в историю региона через уникальные достопримечательности.
Жемчужины Байкала: Листвянка и КБЖД
Жемчужины Байкала: Листвянка и КБЖД
Жемчужины Байкала: Листвянка и КБЖД

Программа тура по дням

1 день

Музей Тальцы. Листвянка

Встреча в аэропорту Иркутска.

Трансфер на комфортабельном микроавтобусе.

Экскурсия в этнографический музей под открытым небом Тальцы.

Знакомство с историей Прибайкалья.

Посещение старинных построек.

Осмотр уникальных экспонатов.

Прибытие в поселок Листвянка.

Обед в кафе бурятской кухни (оплата отдельно).

Заселение в отель на берегу Байкала (стандартные номера с удобствами).

Вечерний отдых с видом на озеро.

Музей Тальцы. Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Водная экскурсия вдоль КБЖД

Завтрак в отеле.

Водная экскурсия по Кругобайкальской железной дороге на скоростном катере (5 часов).

Прогулка по историческому маршруту вдоль живописного берега.

Посещение тоннелей и мостов царского времени.

Остановка для пикника на природе.

Фотоостановка в живописных местах.

Маршрут: Листвянка — Шаман-камень — порт Байкал — мыс Толстый — станция Шумиха.

Вечером — свободное время.

Возможность посетить местные кафе.

Прогулка по набережной.

Водная экскурсия вдоль КБЖД
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Выселение из отеля.

Трансфер в аэропорт Иркутска.

Прощание с Байкалом.

Проживание

Тур предусматривает проживание в п. Листвянка.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеДоплата за одноместное
31 4006 000

Варианты проживания

Отель «Вера Байкал» или аналогичный в Листвянке

2 ночи
Отель «Vera» расположен в одном из самых популярных мест на Байкале – в рабочем поселке Листвянка, всего в часе езды от города Иркутск.
В каждом номере: ЖК-Телевизор, WI-FI, кондиционер, минеральная вода, чайная станция, ванная комната, средства гигиены, халат и тапочки, утюг и фен. Для питания есть обеденная зона с электрическим чайником. В здании отеля расположился аутенти́чный ресторан русской кухни «Грибоедов», где гости могут попробовать оригинальные блюда от шеф-повара.
Отель «Вера Байкал» или аналогичный в Листвянке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча в аэропорту
  • Трансфер на микроавтобусе
  • Проживание в отеле (стандартные номера)
  • Завтраки
  • Экскурсии по программе
  • Водная экскурсия на скоростном катере
  • Пикник во время экскурсии на КБЖД
  • Услуги профессионального гида 2 день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Обед и ужины
  • Личные расходы
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?
Транспорт для передвижения: легковые автомобили, микроавтобусы, автобусы не позднее 2015 года производства, кондиционеры предусмотрены.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

